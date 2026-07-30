Política
Agregar Infobae enGoogle

Se abrió una negociación entre el hotel de Salta que debe pagar $100 millones por juicios y sus ex empleados

La jueza salteña Paola Marocco propuso que el empresario Carlos Issa desista de la denuncia penal a cambio de que la otra parte renuncie a los reclamos indemnizatorios. Habrá otra audiencia judicial dentro de 10 días

Calle urbana, edificio moderno, grupo de personas, banner Sindicato Hotelero Gastronómicos, letreros, megáfono, persona con disfraz, vehículos
El Hotel Provincial de Salta fue bloqueado en 2021 y sufrió daños como pintadas en su frente
Guardar

Se abrió un espacio de negociación entre el dueño del Hotel Provincial de Salta, Carlos Issa, que podría cerrar el establecimiento que fundó su familia en 1971 si tiene que pagar 100 millones de pesos en indemnizaciones, y los empleados despedidos por haber bloqueado su empresa y que la Justicia imputó penalmente por considerar que la protesta excedió el marco protegido por el derecho de huelga.

La instancia se abrió este jueves durante una audiencia entre ambas partes, presidida por la jueza Paola Marocco y el fiscal Rodrigo Guerra, en donde, tras escuchar las posiciones de Issa y de los ex empleados, la magistrada propuso un cuarto intermedio hasta dentro de 10 días para que se explore una solución al conflicto.

PUBLICIDAD

Pablo Abdón Torres Barthe, abogado del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), que estuvo en la audiencia en Salta para asesorar a Issa, dijo a Infobae que la fórmula propuesta por la jueza consiste en que el dueño del hotel desista de la denuncia penal a cambio de que la otra parte renuncie a los juicios laborales.

Calle urbana, edificio moderno, grupo de personas, banner Sindicato Hotelero Gastronómicos, letreros, megáfono, persona con disfraz, vehículos
El Hotel Provincial de Salta estuvo bloqueado unos 18 días por un reclamo salarial

Se trata de un mecanismo de resolución alternativa del conflicto llamado conciliación penal, que rige en algunas provincias y mediante el cual la víctima y el imputado, con intervención del fiscal y control judicial, pueden llegar a un acuerdo que pone fin al proceso penal o evita que continúe. Su finalidad principal es reparar el daño causado a la víctima y resolver determinados conflictos penales sin necesidad de llegar a un juicio.

PUBLICIDAD

Según Torres Barth, la jueza dejó la causa “lista para ir a juicio” si no hay un entendimiento entre las partes.

El abogado señaló que hay que revisar la situación de quienes ya cobraron resarcimientos por los despidos dispuestos tras el bloqueo del hotel. Hasta ahora, precisó, a valores actualizados por inflación, Issa ya pagó 68 millones de pesos en indemnizaciones y todavía quedan 7 juicios laborales más contra Issa que podrían elevar el monto por abonar a unos 100 millones de pesos.

Torres Barth afirmó que la defensa de los despedidos pidió la inconstitucionalidad del delito de turbación de la posesión, como está caratulada la acusación penal contra los 17 empleados que bloquearon el hotel, junto con 2 dirigentes que pertenecen a la Seccional Salta de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).

Hombre de mediana edad con cabello oscuro y canoso, viste camisa blanca, chaleco oscuro con puntos claros y corbata roja, sobre un fondo beige liso
Pablo Abdón Torres Barthe, asesor legal del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB)

El argumento en contra de la imputación penal es que afectaba el derecho a huelga, pero la jueza, según Torres Barthe, “rechazó ese planteo de inmediato”.

De todas formas, el abogado insistió en que desde el MEAB buscarán una reunión con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, a quien le pidieron una audiencia que aún no fue concedida, para explicarle en detalle los problemas que atraviesa el empresario: “Le está pagando indemnizaciones a los que están imputados por la Justicia y que probablemente -estimó- salgan condenados en el juicio penal, algo que es una locura”.

Además, advirtió que Issa “no tiene margen para pagar” 100 millones de pesos a los imputados penalmente por los bloqueos, por lo que, en ese caso, debería cerrar el hotel, uno de los más tradicionales de la capital salteña.

Bloqueo del Hotel Provincial de Salta
El bloqueo del Hotel Provincial de Salta, visto desde adentro del establecimiento

El abogado Nicolás Corregidor, que representa a 15 de los 17 empleados despedidos, había anticipado que en la audiencia iba a plantear el sobreseimiento de sus defendidos ya que la investigación fue mal conducida, parte de los acusados no estuvo en el lugar de los hechos y el conflicto tuvo origen salarial y laboral.

Corregidor aseguró que hubo un exceso en las imputaciones formuladas por la fiscalía y cuestionó un requerimiento previo de elevación a juicio porque, según dijo, no se ajustó a lo ordenado por el juez y aun así derivó en nuevas imputaciones contra trabajadores.

Uno de los ejes de la defensa es que las filmaciones del hotel ubican a los imputados en la vereda y en la calle, no en la puerta del establecimiento. Para el abogado, esa ubicación descarta la hipótesis de bloqueo contra el hotel respecto de las personas que representa y debe diferenciarse de la eventual actuación del Sindicato de Gastronómicos de Salta durante la protesta.

Carlos Issa, del Hotel Provincial de Salta
Carlos Issa, dueño del Hotel Provincial de Salta

En noviembre pasado, el juez Diego Nicolás Rodríguez Pipino, a cargo del Juzgado de Garantías N° 4 de Salta, dio por probado que entre el 10 y el 27 de abril de 2021 el hotel sufrió “el bloqueo de las puertas principales, la imposibilidad de ingreso y egreso de empleados, huéspedes y alumnos de la escuela hotelera, así como daños con pintadas en puertas y muros”.

Ese fallo se basó en declaraciones testimoniales, informes policiales, inspecciones oculares, fotos y filmaciones. El juez advirtió, además, que el derecho constitucional de huelga no ampara “actos como daños materiales ni turbación de la posesión” y que el bloqueo de accesos y los daños exceden el marco protegido por ese derecho que consagra la Constitución Nacional.

Según Issa, los 18 días que duró el bloqueo contra su hotel le causó pérdidas por 600 millones de pesos ya que tuvo que derivar huéspedes y cancelar reservas.

Temas Relacionados

Bloqueos sindicalesSaltaSindicato de GastronómicosMEABHotel Provincial de SaltaJuicios laboralesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lula da Silva volvió a escalar la tensión bilateral con Javier Milei: “Ustedes vieron la payasada que vino a hacer”

El presidente brasileño habló por primera vez sobre los dichos del mandatario argentino y advirtió: “Nadie de afuera va a poder interferir en las elecciones”

Lula da Silva volvió a escalar la tensión bilateral con Javier Milei: “Ustedes vieron la payasada que vino a hacer”

Kicillof evitará la foto con Máximo Kirchner en La Rioja, pero irá una representante en señal de distensión

El gobernador bonaerense no irá al acto que organiza su par Ricardo Quintela que tenía la intención de lograr un gesto de unidad. Estará representado por Cristina Álvarez Rodríguez

Kicillof evitará la foto con Máximo Kirchner en La Rioja, pero irá una representante en señal de distensión

Radares, inteligencia y F-16: la estrategia de la Fuerza Aérea para reforzar el control del espacio aéreo

El brigadier general Gustavo Valverde detalló cómo funciona el sistema de vigilancia nacional, el protocolo de interceptación de aeronaves no autorizadas y el proceso de incorporación de los nuevos aviones de combate

Radares, inteligencia y F-16: la estrategia de la Fuerza Aérea para reforzar el control del espacio aéreo

Un mensaje breve y críticas a la política por el “saqueo” del Banco Central: así será la cadena nacional de Javier Milei

La difusión del comunicado oficial se hará a las 20 de hoy, durará unos 20 minutos y se grabará en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Quiénes estarán junto al Presidente y cuál será el tono de sus palabras

Un mensaje breve y críticas a la política por el “saqueo” del Banco Central: así será la cadena nacional de Javier Milei

El trasfondo del DNU que expulsa a extranjeros y la estrategia del Gobierno para recuperar la agenda rumbo a 2027

Cómo se gestó el decreto que habilita la expulsión para los que agravien al país. El proyecto en el que se inspiró y la batería de medidas que impulsan para adoptar una fase ofensiva en la discusión pública

El trasfondo del DNU que expulsa a extranjeros y la estrategia del Gobierno para recuperar la agenda rumbo a 2027

DEPORTES

Crece la crisis en el fútbol mundial: Concacaf se unió a la postura de UEFA y rechazó el plan de FIFA

Crece la crisis en el fútbol mundial: Concacaf se unió a la postura de UEFA y rechazó el plan de FIFA

Boca Juniors buscará sellar su boleto a octavos de la Copa Sudamericana ante O’Higgins en Chile: hora, TV y formaciones

El árbitro de la final del Mundial entre Argentina y España habló por primera vez: la charla que tuvo con Lionel Messi

Cuánto dinero ganó LeBron James solo con sus contratos en la NBA: el detalle de cada franquicia

Errores de técnica: las cuatro fallas que cometen los nadadores amateur

TELESHOW

Rosalía en Buenos Aires: vuelo privado, suite presidencial, hermetismo y pocos fans en la puerta

Rosalía en Buenos Aires: vuelo privado, suite presidencial, hermetismo y pocos fans en la puerta

Se viralizó la sorpresiva respuesta de Luck Ra cuando Mario Pergolini le preguntó si quería casarse con La Joaqui

Las vacaciones de Jimena Monteverde en Portugal: paseos, lugares soñados y el deseo de celebrar en familia

Pache y Plumis, los perros que conquistaron el stream: el debate sobre el vínculo humano-animal en clave viral

La profunda tristeza de Majo Riera, la mamá de Lali, por la muerte de su íntima amiga: “Elegiste volar”

INFOBAE AMÉRICA

Polémica por los nuevos horarios de guardaparques llega a la Corte Suprema de Panamá

Polémica por los nuevos horarios de guardaparques llega a la Corte Suprema de Panamá

El encuentro Converciencia 2026 reunió a científicos guatemaltecos por tres días para fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación

Sin delegación en Washington, Honduras enviará su defensa escrita ante la CIDH por juicios políticos

El 80% de los salvadoreños prevé hacer turismo interno en las vacaciones agostinas, según la Defensoría del Consumidor

El Salvador: “El tratante puede estar cambiando modalidad cada mes y a veces rutas”, alertan especialistas sobre trata de personas y nuevas formas de captación