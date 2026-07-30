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Marcelo Orrego interrumpió sus actividades en el exterior y regresó a San Juan tras el accidente del helicóptero

El gobernador tenía pactadas cumbres en Londres y Estados Unidos, pero priorizó el acompañamiento a los familiares, amigos y compañeros de las siete víctimas del brutal siniestro

Marcelo Orrego
Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, dejó sus actividades en el exterior y regresó a la provincia
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El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, interrumpió las actividades oficiales que se encontraba desarrollando en el exterior y emprendió el regreso inmediato a la provincia tras la tragedia aérea registrada en Valle Fértil, donde perdieron la vida siete personas, entre ellas cuatro integrantes de la cúpula del sistema de seguridad provincial.

La decisión de retornar al país y dejar de lado las misiones en Londres y Estados Unidos se adoptó en cuanto se confirmó la magnitud del accidente. Según remarcaron, la prioridad del mandatario es estar presente junto a los familiares, amigos y compañeros de las víctimas, al tiempo que el Gobierno provincial sigue de cerca tanto la investigación del siniestro como las acciones de respuesta del Estado.

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La comitiva oficial que acompañaba a Orrego en el exterior continuará, en tanto, con la agenda técnica prevista para preservar los compromisos institucionales asumidos durante la misión.

La zona donde cayó el helicóptero en San Juan
La zona en la que cayó el helicóptero (Google Maps)

El accidente ocurrió en el marco de un operativo vinculado a una capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y provocó una profunda conmoción en toda la provincia. Ocurrió en la zona del Parque Provincial Ischigualasto, en el marco de una capacitación organizada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

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La pérdida de cuatro altos funcionarios del área de seguridad sanjuanina le imprimió al hecho una dimensión institucional que trascendió el dolor personal de las familias afectadas.

Ante ese escenario, el Ejecutivo provincial decretó tres días de duelo, dispuso que las banderas permanezcan a media asta y suspendió los actos oficiales de carácter festivo en homenaje a los fallecidos. Desde el Gobierno se ratificó que todas las áreas del Estado mantienen su actividad para brindar contención a quienes atraviesan este momento de dolor.

El accidente y quiénes eran las víctimas

Helicóptero San Juan
El helicóptero había partido desde la ciudad de San Juan con personal destinado a una capacitación vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego

La Agencia Federal de Emergencias contrató un helicóptero que cayó este miércoles en la provincia de San Juan y cobró la vida de sus siete ocupantes. Las autoridades desplegaron un amplio operativo en la zona del Parque Provincial Ischigualasto para llegar al lugar del accidente.

Fuentes oficiales indicaron que la aeronave fue contratada por el organismo para una capacitación en San Juan. Aunque al principio se reportó que el destino era La Rioja, Infobae pudo confirmar que el helicóptero se dirigía a Valle Fértil.

El último contacto con la aeronave se registró a las 10:26, tras lo cual se perdió toda señal. Luego, otra aeronave que sobrevolaba la zona localizó los restos e informó a las autoridades para que se iniciara la búsqueda de los tripulantes.

El helicóptero había partido desde la ciudad de San Juan con personal destinado a una capacitación vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego en Valle Fértil, zona propensa a incendios en temporadas secas. El programa preveía tres jornadas: una instancia teórica, prácticas de operación aérea en el Aeroclub y una práctica final en el lugar donde ocurrió el siniestro.

Cuando pasadas las diez de la mañana se perdió la señal, se activaron los protocolos de búsqueda. Según reportó El Tiempo de San Juan, personal del Servicio de Búsqueda y Salvamento del EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea) detectó en ese momento la activación del ELT (Emergency Locator Transmitter) de la aeronave identificada como LV-KGR.

Fuentes del Ministerio de Seguridad provincial confirmaron las identidades de los siete fallecidos: el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Matías Valenzuela, piloto de la aeronave; y los brigadistas de la AFE Andrés Aimeta y Rodrigo Aimeta.

Helicóptero azul oscuro en el suelo con tres retratos circulares flotando encima: un bombero, un hombre con gafas y un oficial de policía.
Cuatro de las siete víctimas eran funcionarios del área de seguridad de la provincia de San Juan (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medios provinciales señalaron que la aeronave fue hallada a unos 20 metros por debajo del nivel del terreno, y desde el aire se distinguieron tres cuerpos. El siniestro figura entre las tragedias más graves de la historia de San Juan.

Más de 45 personas participan este jueves en el gran operativo para recuperar los cuerpos de las siete víctimas. La misión presenta serias dificultades: la zona donde cayó la aeronave es de acceso restringido, está rodeada de sierras y el personal solo puede llegar a pie, lo que implica trasladar los cuerpos uno por uno durante varios kilómetros hasta donde aguardan las camionetas de la Morgue.

El despliegue arrancó a medianoche, cuando una dotación de camionetas 4x4 de Gendarmería Nacional llegó al ingreso del Parque Provincial Ischigualasto para preparar la expedición. Los vehículos avanzaron dentro de la reserva hasta donde el terreno lo permitió. Cerca de las 3 de la madrugada, los rescatistas descendieron y emprendieron el tramo final hasta el punto de impacto: una caminata de 15 kilómetros con camillas y material pesado que les demandó alrededor de tres horas.

El personal alcanzó la zona entre las 6:30 y las 7 de la mañana y dio inicio a las tareas preliminares. Entre las primeras acciones, preservaron la escena, realizaron fotografías, mediciones y un relevamiento de los restos y la posición de la aeronave.

Luego localizaron los cuerpos: según supo Infobae, la mayoría se encontraban dentro del helicóptero, que presenta daños de gran magnitud que reflejan la violencia del impacto. La aeronave está en un sector llano con vegetación, rodeado de sierras.

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