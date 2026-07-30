Crimen y Justicia
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Una discusión por un trabajo de herrería dejó dos muertos en una carnicería de Escobar

Uno de los hombres murió apuñalado y el otro falleció tras la pelea. Los investigadores creen que sufrió una descompensación, aunque la causa será determinada por la autopsia

Escobar -Crimen Negociante Herrero
Peritos de la Policía Científica en el lugar del hecho
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Una discusión por un trabajo de herrería terminó de manera trágica este jueves en la localidad bonaerense de Escobar, donde el dueño de una carnicería y el herrero que realizaba tareas en el comercio murieron tras enfrentarse con armas blancas.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió en un pequeño local ubicado sobre la calle Urbino, a metros de Asborno. Personal del Comando de Patrullas llegó al lugar y encontró a dos hombres tendidos en el piso.

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Uno de ellos fue identificado como Martín García Mamani, de 54 años, propietario del comercio. Presentaba múltiples heridas de arma blanca. A pocos metros estaba el otro involucrado, un herrero de aproximadamente 60 años conocido como Miguel, cuya identidad completa todavía no había sido establecida al cierre de esta nota.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el conflicto se originó por un reclamo vinculado a un trabajo de herrería. El comerciante había convocado a otro trabajador para corregir unas rejas que, según consideraba, no habían sido terminadas correctamente por el herrero con el que finalmente mantuvo la discusión.

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Un testigo, identificado como M.D.B., quien había sido citado para realizar esas tareas, relató a los investigadores que la disputa derivó en una pelea entre ambos hombres. La principal hipótesis es que los dos se enfrentaron con cuchillos. Por el momento descartan la participación de terceros.

Escobar -Crimen Negociante Herrero
El hecho ocurrió en un pequeño local ubicado sobre la calle Urbino, a metros de Asborno

En la escena no se detectaron faltantes de dinero ni de pertenencias: tanto la recaudación del comercio como los teléfonos celulares permanecían en el lugar y tampoco se observaron signos de un robo o de un importante desorden.

Las primeras pericias indican que Mamani murió como consecuencia de las heridas de arma blanca, mientras que el otro hombre presentaba escoriaciones compatibles con una riña, pero no tenía, en principio, lesiones punzocortantes de gravedad. Los investigadores sospechan que pudo haber sufrido una descompensación durante el enfrentamiento, aunque será la autopsia la que determine la causa exacta de su muerte.

El caso quedó en manos de la UFI N° 5 de Escobar, a cargo de la fiscal María Alejandra Amoretti, que ordenó las pericias de la Policía Científica y las tareas investigativas de la DDI local para terminar de esclarecer la secuencia del hecho.

El caso ocurrió apenas unos meses después de otro crimen que conmocionó al partido de Escobar. En enero pasado, un adolescente de 16 años fue asesinado de una puñalada en su domicilio durante una discusión familiar. Por el crimen fue detenido su padrastro, quien quedó imputado por homicidio.

Según la investigación de aquel caso, la pelea se inició dentro de la casa y escaló hasta que el menor recibió una herida de arma blanca que le provocó la muerte. El acusado fue arrestado poco después por la Policía Bonaerense y quedó a disposición de la Justicia.

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