Crimen y Justicia
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Cómo fue el operativo de vigilancia encubierta para detener el tercer acusado del intento de robo a Daniel Scioli

El sospechoso tiene 20 años y cayó junto a su hermana de 16. Era buscado por el violento asalto armado a la casa del funcionario. Por el hecho hay un ex comisario de la Policía Bonaerense detenido y la Justicia liberó a su cómplice

Entrevista a Daniel Scioli
Daniel Scioli
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El tercer prófugo buscado por el intento de robo a Daniel Scioli en su casa de Villa La Ñata, Tigre, fue detenido este miércoles en el marco de un gran operativo encubierto montado en los alrededores de su casa de La Plata. Cayó junto a su hermana, de 16 años, en un procedimiento ordenado por el fiscal Cosme Iribarren, de la UFI de Benavídez, el cual se extendió por largas horas y continuó con un seguimiento vehicular hasta que lograron interceptarlo.

El sospechoso está identificado como Juan Sebastián Lima, de 20 años. Para concretar su arresto, efectivos del Comando de Patrullas Tigre, del Destacamento Las Tunas y del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Subcomisaría Delta se trasladaron de civil y en vehículos particulares hasta su domicilio -identificado a partir de otras pruebas- ubicado la calle 80, entre 133 y 134.

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Tras un prolongado período de vigilancia, los investigadores observaron salir del domicilio a un joven con características similares a las del imputado, quien se subió a un Volkswagen Gol negro junto a una adolescente de 16. En este contexto, los agentes solicitaron apoyo a un móvil del Comando de Patrullas para realizar un seguimiento discreto.

PEUGEOT 207 ROBO SCIOLI
El auto utlizado para el intento de asalto

La persecución concluyó pocas cuadras después, en la intersección de las calles 76 y 133, donde los policías interceptaron el vehículo y dieron la voz de alto. Ante la advertencia, los dos ocupantes descendieron sin oponer resistencia y fueron sometidos a un cacheo preventivo, aunque no iban armados.

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El sospechoso quedó detenido y su celular fue incautado para ser sometido a peritajes al igual que el de los otros dos acusados por el hecho. Uno es el del ex comisario de la Policía Bonaerense que había sido custodio de Daniel Scioli hasta 2015 y está señalado como líder de la banda. El otro es el chofer el auto que utilizaron los delincuentes para escapar del lugar, quien declaró, brindó información relevante para el expediente, entregó su teléfono y luego fue liberado por el fiscal Iribarren.

Intento de robo a Daniel Scioli
La prenda y la máscara hallada en un allanamiento a la casa del principal acusado

Mientras se desarrollaba el operativo de detención de Lima, se presentó en el lugar la madre del detenido, quien también quedó a cargo de la adolescente que lo acompañaba. Luego el joven fue trasladado a la Comisaría 4ª de Benavídez, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

El intento de robo a Scioli

El hecho tuvo lugar el último miércoles 22 de julio a las 3 de la madrugada, cuando un grupo de al menos cuatro delincuentes armados ingresaron al domicilio del funcionario cubriéndose el rostro con máscaras de payasos. Sabían cómo entrar porque el líder de la banda, un ex policía de la fuerza Bonaerense, había sido su custodio hace unos 10 años.

BRAIAN ORONA DETENIDO ROBO SCIOLI
El ex custodio de Scioli acusado de liderar la banda que quiso asaltar su casa

Los sospechosos, que fueron captados por las cámaras de seguridad de la propiedad, descendieron de un auto en plena madrugada. Uno de ellos quedó a bordo, mientras que los otros tres bajaron y se acercaron al buzón de correo ubicado al lado del portón principal, donde estaba el botón que abría la puerta.

En apenas segundos, los delincuentes lograron ingresar al predio. Sin embargo, todavía tenían un largo trecho que caminar hasta la casa donde Scioli estaba descansando. En esos largos metros, en los que se mostraron con la cara cubierta, guantes y armas, los custodios del funcionario, que estaban de guardia en una especie de “búnker” que tiene la propiedad, advirtieron los movimientos y salieron a enfrentarlos.

Los sospechosos rápidamente recularon y escaparon de la propiedad. Dos subieron al auto mientras que el tercero, detenido este miércoles, se quedó afuera y huyó corriendo.

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