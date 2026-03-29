Cómo limpiar y desinfectar el celular sin rayar la pantalla ni dañar sus componentes

Un hombre limpiaba la pantalla de su celular. (Imagen ilustrativa)

El celular se ha convertido en uno de los dispositivos más utilizados en la vida cotidiana, lo que también lo transforma en uno de los objetos que más suciedad y microorganismos acumula.

Por ello, realizar una limpieza periódica y correcta del celular no solo ayuda a mantener su funcionamiento en buen estado, sino que también contribuye a reducir riesgos para la higiene personal.

Especialistas y fabricantes recomiendan utilizar materiales específicos que permitan limpiar y desinfectar el dispositivo sin dañar la pantalla ni los componentes internos.

Limpiar periódicamente el celular permite su buen funcionamiento. (foto: DEPOR)

Entre los elementos más seguros se encuentran los paños de microfibra, el alcohol isopropílico con una concentración mínima del 70 %, hisopos o palillos de madera, toallas de papel suaves y, de manera opcional, aire comprimido para retirar polvo en zonas difíciles.

Mantener el celular limpio es importante porque estos dispositivos se manipulan constantemente durante el día: se apoyan sobre superficies, se llevan en bolsillos o mochilas y se utilizan con las manos en diferentes contextos. Esta exposición permanente favorece la acumulación de polvo, grasa, bacterias y otros microorganismos.

Los materiales adecuados para limpiar el celular

Para evitar daños en el teléfono, es fundamental elegir correctamente los productos utilizados en la limpieza. Los paños de microfibra son una de las mejores opciones, ya que permiten retirar el polvo sin rayar la pantalla ni dejar residuos.

El alcohol isopropílico es otro elemento recomendado porque se evapora rápidamente y ayuda a desinfectar las superficies del dispositivo. En general, se aconseja que tenga una concentración de al menos 70 % para garantizar su eficacia en la eliminación de microorganismos.

La pantalla del celular se debe limpiar usando alcohol isopropílico. (foto: Beat)

También pueden utilizarse hisopos de algodón o pequeños palillos de madera para retirar suciedad acumulada en zonas estrechas, como el puerto de carga o las ranuras de los altavoces. En algunos casos, el aire comprimido puede ser útil para expulsar partículas de polvo que quedan atrapadas en estos espacios.

En cambio, es importante evitar productos abrasivos, limpiadores con cloro o telas que desprendan fibras, ya que podrían deteriorar la pantalla, dañar los sensores o afectar otros componentes delicados del teléfono.

El procedimiento recomendado para una limpieza segura

Antes de comenzar la limpieza, expertos aconsejan apagar el dispositivo, retirar la funda protectora y desconectar cualquier cable o accesorio que esté conectado.

El primer paso consiste en pasar un paño de microfibra seco sobre toda la superficie del teléfono para eliminar el polvo acumulado. Este procedimiento debe realizarse con movimientos suaves, sin ejercer presión excesiva sobre la pantalla.

El hábito de limpiar el celular es clave también para prevenir enfermedades provocadas por bacterías.

Luego, el paño puede humedecerse ligeramente con alcohol isopropílico para limpiar y desinfectar la parte frontal y trasera del dispositivo. Es importante que el paño esté apenas húmedo y no empapado, para evitar que el líquido ingrese en los puertos o aberturas del teléfono.

En el caso de las zonas más difíciles de limpiar —como la entrada de carga, los altavoces o el conector de audífonos— se pueden utilizar hisopos o palillos de madera para retirar la suciedad acumulada. Otra opción es aplicar aire comprimido con cuidado para expulsar partículas de polvo.

Secado y limpieza de accesorios

Una vez finalizada la limpieza, se recomienda dejar que el teléfono se seque al aire durante unos minutos antes de volver a utilizarlo. Si quedan restos de humedad, pueden retirarse con un paño limpio o con una toalla de papel suave.

La funda protectora también debe limpiarse por separado, ya que suele acumular suciedad con mayor facilidad que el propio dispositivo. Dependiendo del material, puede limpiarse con un paño húmedo o con agua y jabón suave.

Para limpiar el celular, es importante que se encuentre apagado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso del cargador y el cable de alimentación, es fundamental desconectarlos previamente de la corriente eléctrica antes de realizar cualquier limpieza. Estos accesorios pueden limpiarse con un paño seco o ligeramente húmedo, asegurándose siempre de que estén completamente secos antes de volver a utilizarlos.

Realizar este proceso de forma periódica permite mantener el celular en buenas condiciones de funcionamiento y prolongar su vida útil. Además, contribuye a reducir la acumulación de bacterias y suciedad en un dispositivo que acompaña a las personas durante gran parte del día.