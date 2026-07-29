Nuevos juegos gratuitos de Epic Games para PC: lista confirmada para esta semana

Epic Games Store regala dos juegos para PC esta semana. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

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Epic Games Store ofrecerá dos títulos de forma gratuita a partir del 30 de julio y hasta el 6 de agosto de 2026: OTXO, un shooter de acción en perspectiva cenital con mecánicas roguelite, y Sol Cesto, un roguelite táctico desarrollado por un trío de programadores independientes franceses.

Ambos juegos, que en conjunto representan cerca de USD 40 en valor comercial, quedarán asociados de forma permanente a la biblioteca del usuario una vez reclamados, incluso si se desinstalan.

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Cómo descargar los juegos gratuitos en Epic Games Store

Reclamar los títulos no requiere datos de pago y el proceso toma menos de dos minutos:

Ingresa o regístrate en store.epicgames.com. Accede a la pestaña ‘Tienda‘ desde la interfaz principal. Ubica los juegos gratuitos de la semana y haz clic en el que te interese. Verifica que el precio no figure y pulsa ‘Obtener‘ para completar la operación sin necesidad de ingresar información bancaria. Los juegos quedarán vinculados de forma indefinida a tu biblioteca, aunque los desinstales. Para jugarlos, descarga el cliente oficial de Epic Games, inicia sesión y selecciona el título en tu biblioteca para instalarlo.

Ambos títulos, valorados en cerca de USD 40, se quedan para siempre en tu biblioteca. (Epic Games)

Antes de descargar, revisa los requisitos mínimos en la ficha de cada juego. OTXO funciona con procesadores de cuatro núcleos y 8 GB de RAM; para 60 fotogramas por segundo estables, se recomienda una GPU equivalente a la GTX 1060.

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Qué juegos estarán disponibles esta semana

Los dos títulos gratuitos confirmados para el período del 30 de julio al 6 de agosto de 2026 son:

OTXO.

Shooter roguelite en perspectiva cenital, de acción frenética y estética monocromática, desarrollado por Lateralis Heavy Industries.

Disponible en inglés, francés, alemán, ruso, chino simplificado, portugués brasileño y español castellano.

Con una paleta visual monocromática en blanco, negro y rojo, el juego combina tiroteos frenéticos con una mecánica de cámara lenta, denominada Focus, que permite esquivar proyectiles y planificar movimientos bajo presión.

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OTXO es un shooter roguelite cenital con acción intensa y estética en blanco y negro.(Epic Games)

Cada partida distribuye de manera aleatoria más de 150 habitaciones artesanales a lo largo de ocho zonas distintas, y el jugador puede acumular más de 100 habilidades para construir combinaciones únicas en cada corrida.

Sol Cesto.

Roguelite táctico con siete héroes seleccionables, cinco biomas y mecánica de gestión de probabilidades en cuadrícula, desarrollado por Tambouille, Géraud Zucchini y Chariospirale con apoyo de Goblinz Publishing.

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La mecánica central convierte cada decisión en un ejercicio de gestión de probabilidades: el jugador elige una fila en una cuadrícula de cuatro por cuatro, pero aterriza de manera aleatoria en una de sus casillas, que puede contener un enemigo, un cofre, una trampa o un punto de curación.

El juego muestra las probabilidades de cada resultado antes de confirmar la acción, lo que elimina la aleatoriedad ciega y exige evaluar el riesgo con información completa.

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Sol Cesto es un roguelite táctico con siete personajes, cinco biomas y combate basado en probabilidades. (Epic Games)

Qué otros juegos gratis hay en Epic Games

Otros juegos gratis disponibles en Epic Games sin preocupaciones por fechas límites son:

Wand

Final Pillar

Wildgate

Wild West Idle Saga

DroneStone

Panic Room: Fantasmas del Pasado

Epic Cards Battle 3

Super-B

Operation Safe Place Tower Defense

Rage Quit

Help Is On The Way

STALZONE

Go Ape Ship!

Defend The King

Trenches

Retired Steel

Starmasons

Game of Thrones Winter is Coming

Seven Knights Re:BIRTH

Shroom Bound

Steam to Teach Physics 101

Decentraland

Vanished Puzzle Quest

Netherak Demons

Sunderfolk

Epic Games integra juegos gratis para PC sin preocupaciones por límites en las fecha de acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconstruction of the church in Olszówka

Letherfall

TRIB3: Beta

Incorporeal

The Silence After

PNX Labs Thermal Fluids 101

Steam To Teach Chemistry 101

MONGIL: STAR DIVE

Legends of Elumia

Gilded Gloom

Fling

Propulsive Liberation

Drift Legends 2

Warped Universe

Arcath Tales

PyramidValley: Reborn

Nemixar

Ghost Racer

Suuuiplash

Mobe

Road to Virtue

Flora Frontier

Rigel

BAO

Snowstorm

AI Cultivation World Simulator

GOALS

Armor of God

AI Girlfriend: Dating Sim

Myth of Empires: Throne

NTE: Neverness to Everness

Misty Forest: The Parkour Game

Mandir Gods Untouched

Playa Golf

Epic Games integra más de 100 juegos gratis sin fecha límite de acceso. (Epic Games)

Chrono CCG

Force of Warships

ABOVE

RF ONLINE NEXT

Tylers Playrooms

Skybound

UnTANKable

Bitku

Gamma Bros

Amiko Arena

Ultimate Jam

Chess - Samurai Warlords

War For Galaxy: New Era

Siege Worlds

Gorotsuki Paradise

3on3 FreeStyle