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Nuevos juegos gratuitos de Epic Games para PC: lista confirmada para esta semana

OTXO y Sol Cesto son dos títulos independientes que están enfocados en la acción y la táctica

Epic Games Store regala dos juegos para PC esta semana. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Epic Games Store regala dos juegos para PC esta semana. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
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Epic Games Store ofrecerá dos títulos de forma gratuita a partir del 30 de julio y hasta el 6 de agosto de 2026: OTXO, un shooter de acción en perspectiva cenital con mecánicas roguelite, y Sol Cesto, un roguelite táctico desarrollado por un trío de programadores independientes franceses.

Ambos juegos, que en conjunto representan cerca de USD 40 en valor comercial, quedarán asociados de forma permanente a la biblioteca del usuario una vez reclamados, incluso si se desinstalan.

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Cómo descargar los juegos gratuitos en Epic Games Store

Reclamar los títulos no requiere datos de pago y el proceso toma menos de dos minutos:

  1. Ingresa o regístrate en store.epicgames.com.
  2. Accede a la pestaña ‘Tienda‘ desde la interfaz principal.
  3. Ubica los juegos gratuitos de la semana y haz clic en el que te interese.
  4. Verifica que el precio no figure y pulsa ‘Obtener‘ para completar la operación sin necesidad de ingresar información bancaria.
  5. Los juegos quedarán vinculados de forma indefinida a tu biblioteca, aunque los desinstales.
  6. Para jugarlos, descarga el cliente oficial de Epic Games, inicia sesión y selecciona el título en tu biblioteca para instalarlo.
Dos paneles de videojuegos. Izquierda: Título OTXO, figura con espada y edificio oscuro. Derecha: Título Sol Cesto, guerrero con espada y linterna en bosque
Ambos títulos, valorados en cerca de USD 40, se quedan para siempre en tu biblioteca. (Epic Games)

Antes de descargar, revisa los requisitos mínimos en la ficha de cada juego. OTXO funciona con procesadores de cuatro núcleos y 8 GB de RAM; para 60 fotogramas por segundo estables, se recomienda una GPU equivalente a la GTX 1060.

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Qué juegos estarán disponibles esta semana

Los dos títulos gratuitos confirmados para el período del 30 de julio al 6 de agosto de 2026 son:

  • OTXO.

Shooter roguelite en perspectiva cenital, de acción frenética y estética monocromática, desarrollado por Lateralis Heavy Industries.

Disponible en inglés, francés, alemán, ruso, chino simplificado, portugués brasileño y español castellano.

Con una paleta visual monocromática en blanco, negro y rojo, el juego combina tiroteos frenéticos con una mecánica de cámara lenta, denominada Focus, que permite esquivar proyectiles y planificar movimientos bajo presión.

Captura de pantalla del videojuego OTXO con interfaz, menú, contador de munición, puntuación, escenario con figuras, bloques y salpicaduras rojas
OTXO es un shooter roguelite cenital con acción intensa y estética en blanco y negro.(Epic Games)

Cada partida distribuye de manera aleatoria más de 150 habitaciones artesanales a lo largo de ocho zonas distintas, y el jugador puede acumular más de 100 habilidades para construir combinaciones únicas en cada corrida.

  • Sol Cesto.

Roguelite táctico con siete héroes seleccionables, cinco biomas y mecánica de gestión de probabilidades en cuadrícula, desarrollado por Tambouille, Géraud Zucchini y Chariospirale con apoyo de Goblinz Publishing.

La mecánica central convierte cada decisión en un ejercicio de gestión de probabilidades: el jugador elige una fila en una cuadrícula de cuatro por cuatro, pero aterriza de manera aleatoria en una de sus casillas, que puede contener un enemigo, un cofre, una trampa o un punto de curación.

El juego muestra las probabilidades de cada resultado antes de confirmar la acción, lo que elimina la aleatoriedad ciega y exige evaluar el riesgo con información completa.

Pantalla de videojuego con un tablero de cuadrícula de 4x6 celdas. Contiene criaturas, objetos, telarañas, cofres y un personaje. Un monstruo y una figura flanquean el tablero
Sol Cesto es un roguelite táctico con siete personajes, cinco biomas y combate basado en probabilidades. (Epic Games)

Qué otros juegos gratis hay en Epic Games

Otros juegos gratis disponibles en Epic Games sin preocupaciones por fechas límites son:

  • Wand
  • Final Pillar
  • Wildgate
  • Wild West Idle Saga
  • DroneStone
  • Panic Room: Fantasmas del Pasado
  • Epic Cards Battle 3
  • Super-B
  • Operation Safe Place Tower Defense
  • Rage Quit
  • Help Is On The Way
  • STALZONE
  • Go Ape Ship!
  • Defend The King
  • Trenches
  • Retired Steel
  • Starmasons
  • Game of Thrones Winter is Coming
  • Seven Knights Re:BIRTH
  • Shroom Bound
  • Steam to Teach Physics 101
  • Decentraland
  • Vanished Puzzle Quest
  • Netherak Demons
  • Sunderfolk
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Epic Games integra juegos gratis para PC sin preocupaciones por límites en las fecha de acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Reconstruction of the church in Olszówka
  • Letherfall
  • TRIB3: Beta
  • Incorporeal
  • The Silence After
  • PNX Labs Thermal Fluids 101
  • Steam To Teach Chemistry 101
  • MONGIL: STAR DIVE
  • Legends of Elumia
  • Gilded Gloom
  • Fling
  • Propulsive Liberation
  • Drift Legends 2
  • Warped Universe
  • Arcath Tales
  • PyramidValley: Reborn
  • Nemixar
  • Ghost Racer
  • Suuuiplash
  • Mobe
  • Road to Virtue
  • Flora Frontier
  • Rigel
  • BAO
  • Snowstorm
  • AI Cultivation World Simulator
  • GOALS
  • Armor of God
  • AI Girlfriend: Dating Sim
  • Myth of Empires: Throne
  • NTE: Neverness to Everness
  • Misty Forest: The Parkour Game
  • Mandir Gods Untouched
  • Playa Golf
Interfaz de la tienda digital Epic Games con barra de búsqueda, menú de navegación, panel de filtros con opción 'Gratis' seleccionada y diez portadas de videojuegos
Epic Games integra más de 100 juegos gratis sin fecha límite de acceso. (Epic Games)
  • Chrono CCG
  • Force of Warships
  • ABOVE
  • RF ONLINE NEXT
  • Tylers Playrooms
  • Skybound
  • UnTANKable
  • Bitku
  • Gamma Bros
  • Amiko Arena
  • Ultimate Jam
  • Chess - Samurai Warlords
  • War For Galaxy: New Era
  • Siege Worlds
  • Gorotsuki Paradise
  • 3on3 FreeStyle

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