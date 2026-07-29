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Mercados: el precio del petróleo se dispara 7%, sube el riesgo país y sufren las acciones argentinas

El crudo Brent regresa a la zona de USD 90 el barril. Los índices de Wall Street caen hasta 1,3% y el S&P Merval porteño baja 0,4%. Ceden los bonos soberanos y el riesgo país avanza a 446 puntos

Los mercados internacionales no consiguen escapar de la volatilidad.
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Los negocios bursátiles globales continúan con dinámica inestable, con un precio del petróleo nuevamente en alza debido a la tensión geopolítica, la expectativa por la decisión de tasas de la Reserva Federal de EEUU y la presentación de resultados trimestrales en Wall Street.

El precio del petróleo rebota con fuerza y llegaba a subir más de un 7% este miércoles hasta superar de nuevo los 90 dólares por barril en el caso del Brent del Mar del Norte, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país responderá duramente a Irán tras el reciente ataque contra una base estadounidense en Jordania.

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“Los vamos a atacar con fuerza”, ha comentado el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a Fox News, después de que esta noche Irán lanzase una andanada de misiles balísticos contra la base aérea y el cuartel general del Ejército estadounidense en Jordania.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:20 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:20 horas)

El rebrote de las hostilidades entre EEUU e Irán provocó la inmediata respuesta al alza del precio del crudo de Brent, de referencia para Europa, que llegaba a encarecerse hasta un 7,2% respecto del cierre anterior y alcanzaba un máximo intradía de USD 90,17 en el contrato con entrega en septiembre.

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En el caso del crudo WTI (West Texas Intermediate) de EEUU, el costo del barril llegaba a subir hasta un 6,9% en comparación con el precio marcado al cierre del martes y se llegaba a pagar en 84,74 dólares.

En ese contexto, a las 11:20 horas los principales indicadores de las bolsas de Nueva York se movían a la baja, encabezada por el panel tecnológico Nasdaq (-1,3%).

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocedía 0,4% en pesos, en los 3.240.000 puntos. Los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street dan señales mixtas. Lideran las subas Vista Energy (+2,9%), Globant (+2,5%) e IRSA (+2,5%).

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- caen un 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan sube en cuatro unidades, a 446 puntos básicos.

El renovado encarecimiento del petróleo y la creciente incertidumbre sobre la resolución del conflicto en la región del golfo Pérsico se produce horas antes de conocer la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre las tasas de interés.

En este sentido, los analistas consultados por Europa Press coinciden en que el banco central estadounidense no modificará los tipos de interés en su reunión de hoy tras la mejora de los datos de inflación y empleo, aunque el instituto emisor estadounidense se mantendrá alerta en un contexto marcado por la incertidumbre de la situación en Oriente Próximo.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Fed decidió por unanimidad mantener la tasa de referencia en el rango objetivo del 3,50% al 3,75% en su última cita, aunque entonces varios miembros del comité ya mostraron su opinión favorable a una subida de los tipos de interés debido a las presiones inflacionarias.

Más en la perspectiva local, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, recordó que “en el día en que se fijaba el dólar para el pago de la letra dollar linked D31L6, el BCRA no tuvo intervención en el MULC por primera vez desde el 2 de enero de este año, período en que acumuló 135 ruedas consecutivas con compras. El dólar oficial operó estable en la rueda, mientras que el ‘contado con liquidación’ cedió recién un poco a final de la misma, habiendo mostrado una suba en el intradiario".

“En tanto, el mercado estará atento hoy a la licitación del Tesoro en pesos, en la que vencen unos $8,5 billones, y en la que el Tesoro intentará continuar despejando pagos hacia el próximo mandato. Finalmente, se emite también el AO29 en reapertura, sin límite de colocación en la licitación primaria, siempre respetando el máximo previsto para la emisión total del bono (USD 2.000 millones)”, ñadí Juan Manuel Franco.

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