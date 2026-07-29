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Policía dominicana confirma la llegada de “El Mello” extraditado desde España por un doble homicidio

El señalado fue entregado tras una orden de arresto y una notificación roja internacional, y ya quedó bajo control del Ministerio Público para responder por el caso en Santiago

La Policía Nacional de República Dominicana confirmó la llegada de Claudio Sebastián Grullón Liriano por un doble homicidio en Santiago de los Caballeros./ (Redes Diego Pesqueira)
La Policía Nacional de República Dominicana confirmó la llegada de Claudio Sebastián Grullón Liriano por un doble homicidio en Santiago de los Caballeros./ (Redes Diego Pesqueira)
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La Policía Nacional de República Dominicana confirmó la llegada al país de Claudio Sebastián Grullón Liriano, conocido como “El Mello”, extraditado desde España para enfrentar cargos por su presunta participación en un doble homicidio ocurrido en el año 2021 en Santiago de los Caballeros.

El caso, que dejó dos hombres fallecidos y tres personas heridas, ocurrió el 20 de enero de ese año en el sector Ensanche Espaillat. Las investigaciones preliminares señalan que el incidente estaría vinculado a una disputa entre grupos rivales.

Grullón Liriano fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Las Américas tras ser localizado en España, donde había estado en condición de prófugo.

Su captura y extradición respondieron a una orden de arresto y a una notificación roja internacional. Tras su llegada a territorio dominicano, fue puesto a disposición del Ministerio Público.

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La Policía Nacional reiteró su compromiso de colaborar con autoridades nacionales e internacionales para garantizar que los responsables de crímenes graves respondan ante la justicia y ningún hecho criminal quede sin sanción.

Durante 2026, República Dominicana ha gestionado múltiples extradiciones, tanto de nacionales como de extranjeros, requeridos por distintos países por delitos graves.

En el primer cuatrimestre del año, el Poder Ejecutivo autorizó la extradición de al menos 20 personas hacia América y Europa, principalmente por asociación delictiva, asesinatos, narcotráfico y lavado de activos. Estados Unidos encabezó la lista de países solicitantes con 13 requerimientos, seguido por Italia, España, Chile, Países Bajos, Polonia y Reino Unido, cada uno con un caso.

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Primer plano de las manos y antebrazos de una persona con camiseta blanca, unidas por unas esposas de metal plateado y brillante. No se muestra el rostro.
La captura de Claudio Sebastián Grullón Liriano en España respondió a una orden de arresto y a una notificación roja internacional./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los extraditados figuran Louis Junior Rodríguez Serrano, quien fue enviado a Estados Unidos para responder por cargos de fraude electrónico, postal y lavado de activos.

También se encuentra Wady Joel Díaz Meléndez, reclamado por Estados Unidos por un cargo de asesinato en primer grado. Asimismo, Pedro José Espinal Arthur, extraditado por su presunta participación en una organización dedicada al tráfico de cocaína y lavado de dinero.

Mientras que Kevin Leon Wooden, ciudadano británico, fue entregado al Reino Unido por cargos relacionados con secuestro, lesiones graves y asesinato. De igual manera, Szymon Tomkiel, ciudadano polaco, fue extraditado para cumplir condena por la justicia de Polonia.

También, Thelmo Issa Ortega Luna, solicitado por España por tráfico de drogas, fue entregado a las autoridades de ese país. Y Juan Carlos Rosa Viloria, se extraditó a Chile por cargos de homicidio simple y porte ilegal de armas.

La Procuraduría General de la República detalló que en lo que va de año han sido extraditados desde Colombia los dominicanos José Nicolás Castillo Hart y Matías Avelino Castro, ambos vinculados a homicidio y delitos relacionados con narcotráfico y lavado de activos.

También se extraditó al colombiano Pedro Alveiro Páez Cifuentes por actividades de narcotráfico y lavado.

Estatua de la Señora Justicia ciega, sosteniendo una balanza en alto y una espada. Una serpiente se enrosca en su pierna, con columnas de fondo.
La justicia dominicana ha recibido 13 requerimientos por parte de Estados Unidos vinculados a asesinato, narcotráfico y lavado de activos. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde Estados Unidos, se recibió a Affre Antonio Beato Ortega, acusado de asesinato, y a Henry Ambiorix Santana Taveras, procesado por violación a la ley de armas y tentativa de homicidio.

En el caso de España, además de Grullón Liriano, fueron entregados Julissa Altagracia Mejía Saviñón por implicación en un accidente de tránsito y Eliezer Carrasco por robo a mano armada.

Estas acciones reflejan la colaboración activa entre República Dominicana y organismos internacionales para enfrentar la criminalidad organizada y el crimen transnacional.

Las autoridades insisten en que ningún delito quedará impune y que el país continuará fortaleciendo los mecanismos de cooperación para asegurar la extradición y el procesamiento de personas requeridas por la justicia tanto a nivel local como internacional.

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