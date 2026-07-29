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Mauro Icardi criticó a la justicia argentina en medio de la polémica por el regreso de sus hijas al país

En plena discusión por la vuelta de las niñas, el jugador compartió un mensaje que volvió a poner el foco en el expediente y en las decisiones judiciales mientras se acrecienta el litigio con su expareja Wanda Nara

mauro icardi wanda nara
Un nuevo enfrentamiento judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara
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El Wandagate volvió a resurgir en estos días y la disputa judicial y mediática entre Mauro Icardi y Wanda Nara está su punto más álgido. Hace unos días, la justicia italiana dio por rechazada la petición de la conductora sobre una cifra millonaria por el divorcio del jugador. Mientras tanto, la conductora y las hijas que tienen en común con el futbolista se encuentran en Italia, sin poder regresar al país, ya que los documentos personales de las niñas fueron sustraídos de su propiedad por un hecho delictivo durante la final de la Copa del Mundo.

En medio de este conflicto, Icardi y la China Suárez volvieron a Buenos Aires por el cumpleaños de Amancio, el hijo menor de la actriz con Benjamín Vicuña.

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Este miércoles, otra resolución judicial sumó detalles al conflicto entre la expareja. Los tribunales argentinos resolvieron decretar la prohibición de salida del país del futbolista mientras no suscriba la autorización a que sus hijas puedan regresar a Argentina.

La reacción de Icardi frente a esta decisión judicial fue inmediata y pública. El futbolista utilizó sus redes sociales para difundir un comunicado donde cuestiona abiertamente la legalidad y la rapidez de la resolución dictada por el Juzgado de Familia de Turno D de Buenos Aires. En su mensaje, Icardi expuso: “Qué triste es ver cómo algunos jueces parecen actuar con una rapidez extraordinaria cuando se trata de determinados pedidos”.

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La palabra de Mauro Icardi tras la resolución judicial
La palabra de Mauro Icardi tras la resolución judicial

El delantero detalló que, a las 9 de la mañana de este miérocles, la jueza dictó la prohibición de salida del país antes incluso de que se cumpliera el plazo de veinticuatro horas establecido en la resolución previa. “Me pregunto cuál es el fundamento jurídico de esa decisión. ¿Considera que tiene jurisdicción para hacerlo? ¿O simplemente está ignorando lo que establece la ley?”.

El futbolista remarcó que durante la tarde de este miércoles se celebrará en Milán una audiencia sobre el mismo tema, bajo la jurisdicción italiana, lo que para él evidencia la superposición de competencias y la complejidad internacional del conflicto familiar. En un tramo de su comunicado, el futbolista también criticó la supuesta demora en la tramitación de los pedidos de la otra parte, que habrían sido presentados días después de los hechos denunciados, y denunció una diferencia de trato en la velocidad de respuesta judicial: “Siempre aparecen resoluciones dictadas en una velocidad inusual e incomprensible, mientras mis presentaciones, aún más urgentes, demoran días”.

Para finalizar, el delantero manifestó: “Confío en que, más temprano que tarde, prevalezcan el derecho, la competencia de cada jurisdicción y el debido proceso por encima de cualquier otra consideración”.

A Mauro Icardi le prohibieron salir del país
En pleno conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la justicia argentina decretó la prohibición de salida del país del jugador hasta tanto firme la autorización a que sus hijas regresen al país

La resolución se apoya en los principios de protección integral de los derechos de los niños, según lo dispone la ley 26.061 y el Código Civil y Comercial de la Nación. El motivo principal es resguardar el interés superior de las niñas, ante el riesgo de que no regresen al país. Esta medida será válida hasta que Icardi firme un formulario específico relacionado con el caso o hasta que haya una orden judicial nueva que indique lo contrario.

El tribunal enfatizó que la medida tiene carácter preventivo, no sancionatorio, y que su objetivo es preservar la situación existente hasta tanto se resuelva el fondo del asunto. La restricción se adoptó “sin perjuicio de lo que oportunamente se resuelva”, lo que implica que su vigencia puede ser revisada y modificada en función de la evolución del expediente.

La decisión judicial se funda en la normativa argentina y en la urgencia planteada por la Defensora de Menores, mientras la respuesta pública del futbolista plantea interrogantes sobre la competencia y el fundamento jurídico de la medida, así como sobre la coordinación entre jurisdicciones de distintos países.

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