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Epic Games Store regala dos nuevos juegos para PC: cómo reclamarlos gratis esta semana

La promoción deja sumar sin costo una aventura narrativa con cartas y un terror cooperativo, con fechas distintas de disponibilidad, por lo que conviene reclamarlos prontamente

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Epic Games Store regala dos juegos esta semana y permite quedártelos para siempre en PC
Epic Games Store regala dos juegos esta semana y permite quedártelos para siempre en PC

Esta semana, Epic Games Store vuelve a ser protagonista entre los jugadores de PC con una nueva promoción que permite ampliar la biblioteca digital sin costo alguno. Si eres de los que disfruta descubriendo títulos variados y apoyando a estudios independientes, este es el momento de aprovechar para sumar dos juegos gratis. El primero acaba de llegar a la tienda y el segundo aún permanece disponible unos días más, por lo que conviene actuar antes de que desaparezca la oferta.

La dinámica semanal de juegos gratuitos se ha consolidado como una de las grandes ventajas del formato digital, permitiendo a los usuarios experimentar géneros distintos, descubrir joyas ocultas y mantener viva la experiencia del gaming sin necesidad de gastar. Además, una vez reclamados, los títulos quedan asociados a la cuenta de forma permanente, listos para descargarse en cualquier momento.

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Logotipo de Epic Games en blanco y negro en el centro de la imagen. Al fondo, una oficina con empleados trabajando en sus escritorios, difuminada.
Las ofertas no cierran al mismo tiempo, por lo que el usuario debe revisar el calendario de cada título y sumarlos a la cuenta antes del fin del período gratuito, una rutina útil para no dejar pasar lanzamientos atractivos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los juegos gratuitos de la semana en Epic Games Store

Foretales: aventura narrativa y estrategia de cartas

El gran protagonista de la semana es Foretales, una aventura narrativa basada en cartas donde cada decisión impacta el desarrollo del mundo y el destino de los personajes. El título combina exploración, construcción de mazos y estrategia, permitiendo que cada partida sea única. Las decisiones pueden llevar tanto a salvar el mundo como a desencadenar su destrucción, y las múltiples rutas ofrecen un alto valor de rejugabilidad.

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  • Disponible gratis del 23 al 30 de julio de 2026.

Together After Dark: terror cooperativo para cuatro jugadores

Aún tienes la oportunidad de añadir Together After Dark, un juego de terror psicológico cooperativo ambientado en un bosque maldito. El desafío consiste en sobrevivir con la ayuda de hasta cuatro participantes, resolviendo enigmas y coordinando movimientos para evitar amenazas sobrenaturales. La colaboración es clave y la atmósfera promete mantener la tensión de principio a fin.

  • Disponible gratis hasta el 27 de julio de 2026.

Ambos juegos, una vez reclamados, quedarán guardados de forma permanente en tu biblioteca, listos para instalar y jugar cuando prefieras.

Guía rápida: cómo reclamar los juegos gratis en Epic Games Store

Primer plano de una mano sobre un teclado gaming negro retroiluminado con luces LED azules y verdes. Un dedo presiona la tecla "Shift".
Juegos gratis en Epic Games Store esta semana: Cómo descargar 'Foretales' y 'Together After Dark' - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprovechar estas promociones es sencillo, incluso para quienes no están familiarizados con las plataformas digitales:

  1. Crea una cuenta o inicia sesión en (store.epicgames.com) con tu correo electrónico o una cuenta existente.
  2. Explora la sección “Tienda” y localiza los juegos gratuitos destacados en la portada o en la sección correspondiente.
  3. Selecciona y reclama cada título, asegurándote de que el precio sea “0” y haz clic en la opción para obtenerlo. No se solicita información de pago.
  4. Añade a la biblioteca: los títulos quedarán almacenados permanentemente, aunque los desinstales después.
  5. Instala y juega: descarga el cliente de Epic Games Store, accede a tu biblioteca y selecciona el juego para comenzar la partida.

Antes de instalar, revisa los requisitos técnicos para asegurar que tu PC sea compatible y puedas disfrutar la experiencia sin contratiempos.

Por qué son importantes las promociones semanales en la plataforma

La rotación constante de juegos gratuitos no solo enriquece la biblioteca personal, también fomenta la experimentación y el apoyo a desarrolladores independientes. Aunque la propiedad de los títulos está condicionada a las políticas de la plataforma, las ventajas del formato digital incluyen descargas inmediatas, actualizaciones automáticas y acceso global.

Participar en estas ofertas permite descubrir nuevas propuestas, mantenerse al día con las tendencias y ampliar la colección sin invertir dinero. Es, en definitiva, una forma eficaz y económica de explorar el ecosistema del videojuego para PC y de mantener la experiencia gaming dinámica y accesible para todos.

No pierdas la oportunidad de sumar estos dos juegos a tu biblioteca y mantente atento a las próximas novedades que llegarán a la Epic Games Store.

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