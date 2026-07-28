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Google Imágenes cumple 25 años: cambia su estilo y creará resultados con IA

Durante su historia, el vestido verde de Versace usado por Jennifer Lopez en el año 2000, quedó para siempre en la memoria humana

Google - Google Imágenes - Fotos - tecnología - 28 de julio
Las herramientas actuales de Google permiten al usuario interactuar de forma más natural y creativa. (Google)
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Google Imágenes cumple 25 años y, para conmemorar este aniversario, introduce dos funciones innovadoras que refuerzan la transformación constante de la búsqueda visual. Durante este cuarto de siglo, la evolución ha sido marcada por hitos tecnológicos que permitieron a los usuarios pasar de una experiencia basada en texto a una exploración visual cada vez más inmersiva y personalizada.

La reciente actualización incluye una nueva página de inicio y la integración de generación de imágenes por IA, ambas diseñadas para facilitar el acceso y la creación de contenido visual en la web. Estos desarrollos reflejan la trayectoria de Google hacia una búsqueda más inteligente, interactiva y adaptada a las necesidades del usuario.

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Innovaciones en la búsqueda visual: 25 años de Google Imágenes

El lanzamiento de Google Imágenes en 2001 representó una respuesta directa a la demanda de los usuarios de ver, y no solo leer, sobre temas populares que circulaban en internet.

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La nueva página de inicio de Google Imágenes ofrece una galería interactiva que muestra imágenes actualizadas en tiempo real y personalizadas según los intereses del usuario. (Google)

El caso emblemático del vestido verde de Versace usado por Jennifer Lopez en 2000 evidenció que una página compuesta solo por enlaces de texto no bastaba para satisfacer la curiosidad visual de la gente. Desde entonces, la plataforma se ha dedicado a perfeccionar la experiencia de búsqueda visual, abriendo nuevas formas de interactuar con información gráfica y multimedia.

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A lo largo de los años, Google Imágenes ha presentado una serie de funciones que cambiaron la manera en que los usuarios encuentran, identifican y utilizan imágenes en línea.

En 2009, la función Imágenes Similares permitió que una búsqueda visual partiera de una imagen seleccionada, sin depender únicamente de palabras clave. Esta capacidad de encontrar variantes visuales mejoró la precisión y relevancia de los resultados.

Google - Google Imágenes - Fotos - tecnología - 28 de julio
La opción Imágenes Similares facilitaba la búsqueda de imágenes utilizando referencias visuales en lugar de depender únicamente de palabras clave. (Google)

En 2011, la llegada de la Búsqueda por Imagen marcó un avance significativo. Subir una foto o pegar su URL en la barra de búsqueda convertía a la propia imagen en el punto de partida, lo que facilitaba rastrear el origen, hallar otras apariciones en la web y descubrir contenido relacionado a través de similitud visual. Así, identificar objetos, lugares o productos se volvió más sencillo y directo.

Nuevas funciones de Google Imágenes para explorar y crear contenido visual

En el marco de este aniversario, Google presenta una página de inicio completamente renovada para Google Imágenes. La actualización incluye una galería dinámica e inmersiva, alimentada en tiempo real y personalizada según los intereses de cada usuario.

Las ideas que se guardan en las colecciones personales aparecen como pestañas sobre la galería, lo que facilita el acceso a inspiraciones previas y permite retomar búsquedas visuales anteriores con facilidad. Esta función se lanzará en las próximas semanas para ordenadores en Estados Unidos y en idioma inglés, y requiere iniciar sesión en una cuenta de Google para poder utilizarla.

Una mano sostiene una lupa de aumento sobre un fondo blanco. A través de la lupa se ve el logo de Google multicolor y una barra de búsqueda con un botón azul.
El lanzamiento de Google Imágenes en 2001 representó una respuesta directa a la demanda de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra novedad destacada es la posibilidad de crear imágenes directamente en la Búsqueda. Esta función responde a una necesidad recurrente: cuando no existe una imagen adecuada en la web, el usuario puede recurrir a la generación de imágenes mediante inteligencia artificial.

El modelo Nano Banana, la tecnología subyacente, transforma sugerencias de texto en imágenes personalizadas de alta calidad. Esta capacidad estará disponible en las Vistas generales de IA en la Búsqueda, comenzando por el idioma inglés y las regiones con soporte para la creación de imágenes en Modo IA.

Ambas herramientas refuerzan el compromiso de Google de hacer que la información visual sea accesible y útil de forma instantánea, integrando procesos de personalización, actualización en tiempo real y creatividad asistida por IA.

Evolución de la búsqueda visual: hitos tecnológicos y avances clave

El recorrido de Google en la búsqueda visual incluye lanzamientos que redefinieron el acceso a la información gráfica. En 2018, Google Lens se integró a la búsqueda, permitiendo que los teléfonos inteligentes se convirtieran en herramientas para identificar objetos, traducir textos o acceder a enlaces de productos con solo usar la cámara.

En 2018, Google Lens se integró a la búsqueda. REUTERS/Dado Ruvic
En 2018, Google Lens se integró a la búsqueda. REUTERS/Dado Ruvic

Esta función eliminó la necesidad de escribir consultas, abriendo nuevas posibilidades para interactuar con el entorno físico y digital.

En 2022, la búsqueda múltiple en Lens incorporó la multimodalidad, es decir, la capacidad de buscar usando texto e imágenes de manera simultánea. El usuario podía fotografiar un lugar o un objeto y agregar una consulta escrita, lo que enriqueció el contexto y la precisión de los resultados obtenidos.

El año 2024 trajo el lanzamiento de Circle to Search, herramienta que permite seleccionar cualquier elemento en la pantalla del teléfono Android mediante gestos, como dibujar un círculo, resaltar o escribir a mano. Esta función, disponible en más de 580 millones de dispositivos Android, facilita el acceso a información adicional sin salir de la aplicación en uso.

La función Search Live permitió compartir la transmisión en vivo de la cámara del teléfono mientras se conversa con la IA. (AP Foto/Thibault Camus, archivo)
La función Search Live permitió compartir la transmisión en vivo de la cámara del teléfono mientras se conversa con la IA. (AP Foto/Thibault Camus, archivo)

Durante 2025, Google fusionó la potencia multimodal de Lens con el Modo IA de la Búsqueda. Esto permitió formular preguntas complejas a partir de imágenes, ya que el Modo IA analiza la escena global y descompone la imagen en subconsultas, lo que ayuda a comprender el contexto completo y ofrecer resultados relevantes.

Además, la función Search Live permitió compartir la transmisión en vivo de la cámara del teléfono mientras se conversa con la IA, utilizando el video para captar movimiento y contexto, ideal para resolver dudas prácticas en tiempo real.

Ese mismo año, los resultados visuales en Modo IA cambiaron la manera de explorar, imaginar y comprar productos. Al describir con lenguaje natural lo que se busca, el sistema ofrecía una cuadrícula de inspiración visual y productos disponibles, facilitando la toma de decisiones de compra.

Google sostiene que la función de búsqueda ha pasado de ayudar a encontrar una foto concreta a facilitar la exploración del mundo tal como se ve o se imagina. REUTERS/Carlos Jasso
Google sostiene que la función de búsqueda ha pasado de ayudar a encontrar una foto concreta a facilitar la exploración del mundo tal como se ve o se imagina. REUTERS/Carlos Jasso

Ya en 2026, la función Circle to Search sumó la capacidad de reconocer múltiples objetos en una sola imagen, permitiendo analizar y obtener información de varios artículos al mismo tiempo. Por ejemplo, al observar un atuendo completo, es posible identificar y comparar todas las prendas y accesorios presentes en la imagen.

El lanzamiento de la caja de búsqueda inteligente vino a consolidar el avance de la interacción visual. Ahora, los usuarios pueden subir una o varias imágenes y realizar preguntas detalladas directamente en la búsqueda, recibiendo respuestas generadas por IA que abordan la consulta de manera precisa.

Perspectivas futuras de la búsqueda visual según Google

La transformación de la búsqueda de imágenes a lo largo de 25 años evidencia una tendencia clara: la creciente importancia de lo visual en la experiencia digital. Google sostiene que la función de búsqueda ha pasado de ayudar a encontrar una foto concreta a facilitar la exploración del mundo tal como se ve o se imagina.

Las herramientas actuales permiten al usuario interactuar de forma más natural y creativa, utilizando tanto imágenes existentes como creaciones generadas por inteligencia artificial.

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