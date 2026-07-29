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Fondos de pantalla de la NASA para PC y celular: cómo descargarlos gratis y en HD

Las imágenes están disponibles en distintos tamaños y algunas incluyen el mes en curso, útil para que sea visible a simple vista

La NASA tiene imágenes en HD gratuitas para usar como fondo de pantalla en PC o celular. REUTERS/Antranik Tavitian/File Photo
La NASA tiene imágenes en HD gratuitas para usar como fondo de pantalla en PC o celular. REUTERS/Antranik Tavitian/File Photo
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Si estás buscando nuevos fondos de pantalla para tu PC o celular, la NASA ofrece una serie de imágenes en HD que puedes descargar de forma gratuita.

Las imágenes presentan varias ventajas: vienen en los tamaños adecuados para que, al recortarlas, no se pierda ningún detalle; algunas incluyen el mes en curso, un recurso útil para tener esa información a simple vista.

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Solo necesitas ingresar al sitio de la NASA, acceder a la sección de fondos de pantalla y descargar el que sea de tu interés.

La agencia espacial recomienda elegir más de uno y configurar la rotación automática del fondo con la frecuencia que prefieras: el primer paso es descargar todas las imágenes que quieras y agruparlas en una carpeta.

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Captura de pantalla de una página web con el título "Fondos de pantalla de julio" y una fotografía de la Luna sobre la atmósfera terrestre
Están optimizadas para distintas pantallas sin perder calidad al recortarlas. (NASA)

Qué imágenes están disponibles

Entre las imágenes disponibles se encuentran una titulada Tripulación-12 a órbita, que muestra un cohete SpaceX Falcon 9 transportando la nave Dragon contra la Luna creciente durante el lanzamiento de la misión Crew-12 a la Estación Espacial Internacional, el 13 de febrero de 2026 desde Cabo Cañaveral.

También está Luna menguante, captada por una cámara externa de alta definición desde la Estación Espacial Internacional a 270 millas sobre el Océano Atlántico.

Por último, Más allá del horizonte muestra la Luna en cuarto menguante fotografiada a 260 millas de altura sobre el Océano Pacífico, al suroeste de Panamá.

Un calendario de julio de 2026 sobre un fondo de cielo estrellado con una luna creciente y una franja azul y naranja en el horizonte
Entra al sitio oficial de la NASA, busca la sección de fondos y descarga el que prefieras. (NASA)

Otras opciones incluyen Momento de caminata espacial, donde la astronauta Suni Williams realiza tareas de mantenimiento impulsada por el brazo robótico Canadarm2 a 425 kilómetros sobre el Pacífico Sur; Barquillos escarchados, en la que el astronauta Don Pettit capturó láminas de cristales de hielo en microgravedad a -95 °C (-140 °F).

Asimismo, se encuentra Cielos tormentosos, con un rayo cruzando nubes de tormenta frente a la costa de Carolina del Norte a 418 kilómetros de altura.

También se encuentra Un río resplandeciente, donde la luz del sol se refleja en los ríos de las praderas de la Pampa a 420 kilómetros sobre Paraguay y Argentina; y Resplandor de la aurora, una aurora boreal sobre el sureste de Australia a 428 kilómetros de altura, con los paneles solares y la nave SpaceX Dragon Endurance acoplada visibles desde la cúpula del módulo Harmony.

Imagen vertical con luna creciente en el cielo estrellado, la palabra 'July' en el centro y una banda atmosférica azul y naranja en la parte inferior
La NASA sugiere descargar varios y activar la rotación automática según tu preferencia. (NASA)

Cómo cambiar el fondo de pantalla en PC

Para cambiar el fondo de pantalla en una PC con Windows, haz clic derecho sobre el escritorio y selecciona ‘Personalizar‘.

En el menú que se abre, elige la opción ‘Fondo‘ y selecciona el tipo de imagen que prefieras: una foto, un color sólido o una presentación.

Si optaste por descargar imágenes de la NASA, elige ‘Examinar‘ para ubicar la carpeta donde las guardaste y selecciona la que quieras usar. También puedes activar la rotación automática para que el fondo cambie con la frecuencia que establezcas: diariamente, cada hora o cada pocos minutos.

Seis enlaces de descarga para fondos de pantalla de escritorio y móvil. Cada enlace tiene un icono, descripción, fecha, formato PNG y botón
En Windows, haz clic derecho en el escritorio y elige "Personalizar". (NASA)

Cómo cambiar el fondo de pantalla en celular

Para cambiar el fondo de pantalla en un celular Android, mantén presionada la pantalla de inicio hasta que aparezca el menú de opciones y selecciona ‘Fondos de pantalla‘.

Desde allí, elige entre las imágenes del sistema o toca ‘Mis fotos‘ para acceder a la carpeta donde descargaste las imágenes de la NASA.

En iPhone, el proceso es similar: ve a Configuración, selecciona ‘Fondo de pantalla‘ y toca ‘Añadir nuevo fondo de pantalla‘ En ambos casos, puedes aplicar la imagen a la pantalla de inicio, la de bloqueo o a las dos al mismo tiempo.

Captura de pantalla de una tabla con seis filas, cada una con un ícono circular, texto descriptivo, fecha, formato PNG, tamaño y un botón de descarga
En Android, mantén presionada la pantalla de inicio y selecciona "Fondos de pantalla". (NASA)

Qué ventajas tienen los fondos de pantalla de la NASA

Los fondos de pantalla dela NASA presentan ventajas concretas frente a otras opciones gratuitas.

Cada imagen proviene de fotografías tomadas desde la Estación Espacial Internacional o durante misiones reales, lo que garantiza una calidad y resolución altas. Están disponibles en versiones para escritorio y celular, con variantes que incluyen el mes y el calendario en pantalla, o solo la imagen.

La biblioteca se actualiza mensualmente con nuevas entregas, por lo que siempre hay material fresco.

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