Mundo
Agregar Infobae enGoogle

El Ejército israelí acusó a Hezbollah de violar la tregua y de lanzar un dron en el sur del Líbano

El ejército afirmó que sus tropas “continúan operando en la zona de la cresta y no permitirán que los terroristas en la zona avancen ni ejecuten ataques contra los soldados de las FDI”

Líbano denuncia nuevos ataques de Israel contra zonas del sur del país
Líbano denuncia nuevos ataques de Israel contra zonas del sur del país
Guardar

El ejército israelí acusó el miércoles a Hezbollah de una “flagrante violación del alto el fuego” en Líbano, afirmando que el grupo militante respaldado por Irán disparó un dron contra un vehículo israelí en la zona.

El ejército indicó que el incidente tuvo lugar en una franja de territorio donde operan fuerzas israelíes, que se extiende unos 10 kilómetros (seis millas) hacia el sur de Líbano, a lo largo de su frontera con Israel.

“Durante la noche (miércoles), Hezbollah lanzó un dron explosivo contra un vehículo de ingeniería de las FDI en la zona de la cresta de Ali al-Taher, dentro de la Zona de Seguridad”, declaró el ejército en un comunicado, calificando el incidente como “una flagrante violación del alto el fuego”.

PUBLICIDAD

Añadió que no se reportaron heridos entre los soldados israelíes.

El ejército afirmó que sus tropas “continúan operando en la zona de la cresta y no permitirán que los terroristas en la zona avancen ni ejecuten ataques contra los soldados de las FDI”.

Según un acuerdo patrocinado por Estados Unidos y firmado el mes pasado, el ejército libanés debe desarmar a Hezbollah y el ejército israelí debe retirarse de las “zonas piloto” donde posteriormente se desplegarán las fuerzas libanesas. El acuerdo se produjo más de tres meses después de que Hezbollah involucrara al Líbano en la guerra de Oriente Medio con el lanzamiento de cohetes contra Israel en apoyo de Teherán el 2 de marzo, lo que provocó importantes ataques aéreos israelíes y una invasión terrestre.

PUBLICIDAD

Si bien la violencia ha disminuido desde la firma de un acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán el mes pasado y el acuerdo entre el Líbano e Israel, el Líbano sigue reportando ataques y bombardeos de artillería israelíes intermitentes en el sur.

El ejército libanés condenó el domingo las actividades militares israelíes en curso, que, según afirmó, impedían su pleno despliegue en virtud del acuerdo marco.

Hezbollah no ha reivindicado ningún ataque desde el 20 de junio.

Entretanto, el Ejército libanés continúa consolidando su presencia en la población de Zawtar al Gharbiya, una de las tres zonas de despliegue condicionado fijadas en el sur del Líbano para la retirada gradual de las tropas israelíes, mientras los vecinos intentan regresar poco a poco a lo que queda de sus hogares en este golpeado municipio.

Militares israelíes POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA ISRAEL FDI
Militares israelíes POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA ISRAEL FDI

Tras la visita el pasado jueves del primer ministro libanés, Nawaf Salam, el retorno de los residentes se realiza bajo un dispositivo de extrema cautela, según pudo constatar EFE sobre el terreno.

Las familias, que acamparon durante cuatro días en la entrada a la espera de que el Regimiento de Ingenieros despejara los accesos de minas y explosivos, de momento solo tienen autorización para inspeccionar sus casas en los barrios del oeste y del norte, sin permiso para pernoctar.

Este estricto control afecta también a la labor informativa. Escoltados en todo momento por todoterrenos militares tras superar un rígido puesto de mando inicial, los periodistas solo disponen de una ventana de quince minutos antes de ser evacuados de la zona.

Las patrullas vigilan cada calle, pero la mirada de todos los vecinos se dirige a las casas de enfrente, intactas y aún ocupadas por soldados israelíes.

En el último punto del municipio, la frontera viva la marca un tanque libanés parado en medio de la carretera, con un soldado apostado en su capó empuñando su ametralladora a escasos metros del enemigo.

Este despliegue forma parte del acuerdo suscrito entre el Líbano e Israel con la mediación de Estados Unidos, que busca que las Fuerzas Armadas libanesas asuman la “seguridad plena y efectiva” en el sur, un repliegue israelí sujeto al desarme del grupo chií libanés Hezbollah.

Sin embargo, la cúpula militar libanesa ha denunciado que las tropas israelíes continúan obstaculizando su misión mediante disparos cerca de sus posiciones en esta misma localidad y la destrucción de infraestructuras vitales en la franja fronteriza.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

HezbollahLíbanoEjército israelí

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos sancionó el esquema de seguros marítimos con el que Irán extorsiona a buques en el estrecho de Ormuz

El Tesoro designó a dos aseguradoras vinculadas a la Guardia Revolucionaria y sancionó a ocho buques de la “flota clandestina” que transporta petróleo iraní

Estados Unidos sancionó el esquema de seguros marítimos con el que Irán extorsiona a buques en el estrecho de Ormuz

Delhi apuesta por los vehículos eléctricos para combatir la contaminación más grave de la India

La capital india aprobó en julio una política que obliga a que la mayoría de los autos nuevos sean eléctricos antes de 2027, en un plan de USD 1.500 millones que expertos califican como el más ambicioso del país. En la actualidad, apenas el 5% de los vehículos son eléctricos

Delhi apuesta por los vehículos eléctricos para combatir la contaminación más grave de la India

Haaland convierte a Noruega en destino turístico viral con un 300% más de búsquedas en Google

La actuación del delantero y la viralidad de los aficionados noruegos impulsaron un aumento del 15% en alojamientos y del 32% en vuelos desde Polonia

Haaland convierte a Noruega en destino turístico viral con un 300% más de búsquedas en Google

China quiere que la guerra se eternice en Medio Oriente y multiplica su ayuda al régimen de Irán

Beijing no sólo aporta inteligencia satelital a la teocracia de Teherán. Por qué quiere que ese conflicto empantane a Washington y su nuevo “aporte” a la guerra en la región

China quiere que la guerra se eternice en Medio Oriente y multiplica su ayuda al régimen de Irán

China asistirá al régimen de Irán con 400 lanzadores de misiles antiaéreos portátiles

La operación, valorada en hasta 70 millones de dólares, busca reforzar las defensas aéreas iraníes contra drones, helicópteros y aeronaves a baja altura. El acuerdo profundiza los lazos militares entre Teherán y Beijing

China asistirá al régimen de Irán con 400 lanzadores de misiles antiaéreos portátiles
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

‘Betty la fea: la historia continúa’ regresa con nueva temporada, Prime Video anunciará la fecha de estreno global en agosto

‘Betty la fea: la historia continúa’ regresa con nueva temporada, Prime Video anunciará la fecha de estreno global en agosto

Alfredo Saade se refirió al anuncio del nombramiento de un gerente para Bogotá por parte de Abelardo de la Espriella: “Le está diciendo inepto”

Cultivos caseros que aman el sol y crecen rápido en temporada de calor

Parada Militar 2026 EN VIVO: minuto a minuto del gran desfile por el 205° aniversario de la Independencia del Perú

Presidente electo Abelardo de la Espriella hará un empalme regional con Cundinamarca: esto se sabe

INFOBAE AMÉRICA

Expertos de 14 países buscan en Panamá los mejores cafés de especialidad del año

Expertos de 14 países buscan en Panamá los mejores cafés de especialidad del año

Las autoridades de Guatemala cifran en unos 382.7 millones de dólares el valor de los decomisos antidrogas

Dictadura nicaragüense ha expulsado la mayor cantidad de periodistas centroamericanos, según reciente informe

Costa Rica desciende al cuarto puesto mundial en atracción de inversión extranjera directa según fDI Markets

El Gobierno de Guatemala investiga a través del ministerio de Gobernación un grupo de limpieza social vinculado a una masacre en Petén

ENTRETENIMIENTO

Cómo Will Ferrell enfrenta las críticas del público y defiende a los personajes incómodos en la comedia

Cómo Will Ferrell enfrenta las críticas del público y defiende a los personajes incómodos en la comedia

Murió Glen Hansard, estrella de “Once” y ganador del Oscar, tras un accidente de motocicleta en Dublín

Jared Leto enfrenta nuevas denuncias por conducta sexual contra adolescentes: agresiones, amenazas y llamadas explícitas

El enojo de BTS: por qué el grupo le dio la espalda a los Grammy

Luisana Lopilato se transforma en “Pepita, la Pistolera” en el nuevo film de Lucía Puenzo