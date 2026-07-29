Yemen denunció que los rebeldes hutíes planean imponer tarifas para el tránsito por el Mar Rojo

El mar Rojo, frente a las costas de Arabia Saudí

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Un ministro del gobierno yemení reconocido internacionalmente acusó el miércoles a los rebeldes hutíes de operar bajo la dirección de Irán para establecer un sistema que imponga tarifas a los buques que transitan por el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb.

Esta estrecha vía marítima ha sido crucial para el suministro de grandes cantidades de crudo saudí al mercado internacional, después de que las exportaciones de energía se vieran interrumpidas en gran medida por los combates en el estrecho de Ormuz.

El ministro de Información, Moammar al-Eryani, calificó la medida como “una peligrosa escalada destinada a transformar uno de los corredores marítimos más estratégicos del mundo en una fuente permanente de financiación para las actividades militares y terroristas de la milicia”.

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Eryani afirmó que esta evaluación se basaba en “información de inteligencia confirmada” obtenida recientemente, que indicaba que la Guardia Revolucionaria iraní estaba colaborando en la gestión de la operación.

“La información de inteligencia indica que expertos y asesores de la Guardia Revolucionaria están directamente involucrados en el diseño del marco técnico y administrativo del proyecto”, añadió el ministro en declaraciones exclusivas a la AFP.

Añadió que esto incluiría “el establecimiento de una entidad específica responsable de la recaudación de pagos de las navieras y los buques comerciales”.

Crece la preocupación en el Golfo ante la posibilidad de que los hutíes intenten imitar la estrategia de Irán en el estrecho de Ormuz, monetizando el acceso al estrecho de Bab al-Mandeb, una medida que probablemente desestabilizará aún más los mercados energéticos mundiales.

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La semana pasada, los hutíes anunciaron un bloqueo marítimo a Arabia Saudí y desde entonces han reivindicado ataques contra petroleros e infraestructura petrolera saudíes.

El bloqueo ha amenazado la capacidad de Arabia Saudí para exportar millones de barriles de crudo al día, interrumpiendo la única otra ruta marítima del reino tras el bloqueo paralelo iraní del estrecho de Ormuz.

El ministro de Información yemení, Moammar bin Mutahar Al-Eryani. REUTERS/Hamad I Mohammed

Los rebeldes hutíes del Yemen afirmaron este martes haber obligado a dar la vuelta al petrolero saudí NCC Ghazal, contra el que lanzaron una andanada de misiles balísticos mientras navegaba por el mar Rojo, en el marco del bloqueo marítimo que han impuesto los insurgentes contra Arabia Saudí.

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El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que el movimiento chií, aliado de Irán, efectuó “una operación militar que tuvo como objetivo el buque petrolero saudí NCC Ghazal”, al que acusó de “infringir el embargo marítimo impuesto sobre el enemigo saudí”.

Según Sarea, los rebeldes lanzaron “un número de misiles balísticos” después de que el petrolero ignorara las llamadas de advertencia emitidas por los hutíes, y afirmó que el buque se vio obligado “a retroceder”, aunque no especificó en qué punto del mar Rojo se encontraba.

El portavoz confirmó “la continuidad de la aplicación del bloqueo marítimo sobre Arabia Saudí”, impuesto el pasado día 20 en el marco de una escalada en el Yemen iniciada una semana antes tras el bombardeo del aeropuerto internacional de Saná, una acción reivindicada por el Ejército yemení pero de la que los hutíes acusaron a Riad.

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(Con información de AFP y EFE)