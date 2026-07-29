Qué es la Expedición Toyota y cómo aprovecharla para probar tecnología en rutas todoterreno

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Los conductores pueden poner a prueba la tecnología de Toyota en diferentes trayectos. (Foto: Toyota)

La Expedición Toyota vuelve al calendario en 2026. Este año, el evento propone rutas todoterreno, pruebas tecnológicas y recorridos por los paisajes colombianos del Eje Cafetero, región que se ha convertido en un escenario recurrente para este tipo de encuentros.

El evento tendrá lugar del 14 al 16 de agosto. El punto de inicio y cierre será el Hotel Las Camelias, en el municipio de Montenegro (Quindío). Los interesados deben visitar el sitio web de Toyota para revisar cómo es el proceso de inscripción.

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Durante tres jornadas, los participantes podrán poner a prueba el desempeño de sus vehículos a través de rutas diseñadas para transitar por terrenos naturales, al tiempo que comparten experiencias con la comunidad de la marca.

Cómo se integran las pruebas tecnológicas en la experiencia

Los conductores pueden poner a prueba la tecnología de seguridad, confort y modos de conducción de los vehículos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los ejes centrales de este tipo de eventos es la inclusión de pruebas tecnológicas para evaluar el desempeño de los vehículos en condiciones reales de uso. Los asistentes tendrán la oportunidad de comprobar las capacidades de tracción, estabilidad, sistemas de asistencia y conectividad de sus autos.

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Estas pruebas buscan familiarizar a los participantes con las funcionalidades avanzadas de sus vehículos, promoviendo un uso seguro y eficiente de la tecnología disponible.

Qué destaca a la edición 2026 de la Expedición Toyota

La edición de este año destaca por su enfoque en la exploración responsable del ecosistema natural y por la inclusión de pruebas tecnológicas para los vehículos participantes.

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La organización ha segmentado las rutas en dos grandes etapas de conducción, programadas para el 15 y el 16 de agosto. Los trayectos contemplan variantes tanto para modelos 4x2 como 4x4, lo que permite la participación de conductores con diferentes tipos de vehículos.

Hay rutas enfocadas para modelos 4x4 y 4x2. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Juan Sebastián Bernal, vicepresidente comercial de Automotores Toyota Colombia, el evento busca ofrecer “un fin de semana recorriendo el Eje Cafetero y conociendo de primera mano los paisajes de esta región, al volante de sus vehículos”. El año anterior, la expedición reunió a más de 100 vehículos, y este año la expectativa es superar esa cifra.

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Cuáles son las rutas y paisajes que se recorrerán

La Expedición Toyota tiene como escenario el Eje Cafetero, una de las regiones más emblemáticas de Colombia en términos de biodiversidad y patrimonio cultural. El recorrido partirá y finalizará en Montenegro (Quindío), permitiendo a los asistentes atravesar parajes reconocidos por sus cultivos de café, bosques y montañas.

Las rutas han sido diseñadas para ofrecer desafíos tanto para conductores experimentados como para aficionados. Los organizadores han priorizado el respeto por el ecosistema natural, estableciendo trayectos que minimizan el impacto ambiental y promueven la conducción responsable.

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Qué medidas deben tener en cuenta los participantes de la expedición

La organización sugiere realizar revisiones técnicas previas y asegurar el abastecimiento de combustible para todas las etapas del trayecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La logística previa es fundamental para quienes deseen participar en la expedición. Se sugiere reservar alojamiento con antelación y asegurarse de que el vehículo se encuentre en condiciones mecánicas óptimas. Entre las sugerencias principales figura la realización de chequeos técnicos exhaustivos y la provisión de repuestos básicos.

Además, se aconseja contar con suficiente combustible para todas las etapas del recorrido. Durante la expedición, el cumplimiento de las indicaciones del equipo técnico y el respeto por las normas de seguridad serán factores esenciales para garantizar una experiencia adecuada.

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El registro para el evento se encuentra en su etapa final y puede realizarse a través de la web oficial de la marca de vehículos.

Cuáles pautas de mantenimiento se sugieren

Se debe prestar atención al cambio de aceite para evitar daños en el auto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fabricante subraya la importancia de no omitir los servicios programados de mantenimiento. Los usuarios deben consultar el Manual del Propietario para identificar los intervalos sugeridos para revisiones y cambios de piezas, como bujías, cables y líquidos.

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Asimismo, los concesionarios oficiales ofrecen ventajas como el uso de piezas genuinas y la construcción de un historial de servicio, lo que puede ser relevante para la reventa del vehículo.

En cuanto a los cambios de aceite, la compañía señala que los nuevos motores y aceites de alta eficiencia han modificado la frecuencia de este servicio. Algunos modelos requieren cambios a intervalos mayores, lo que permite optimizar el mantenimiento y prolongar la vida útil del motor.

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