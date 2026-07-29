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Expertos de 14 países buscan en Panamá los mejores cafés de especialidad del año

La cata internacional definirá los lotes que participarán en la subasta electrónica del 23 de septiembre, uno de los eventos más esperados por compradores de café de alta gama

La XXX edición del Best of Panamá reúne a 26 jueces oficiales de ocho países y 39 jueces invitados de 14 naciones para evaluar los mejores cafés de especialidad del país. Cortesía
La XXX edición del Best of Panamá reúne a 26 jueces oficiales de ocho países y 39 jueces invitados de 14 naciones para evaluar los mejores cafés de especialidad del país. Cortesía
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Panamá vuelve a concentrar esta semana la atención de la industria mundial del café de especialidad. Un grupo de los catadores más influyentes del sector comenzó la evaluación de los 64 lotes que competirán por el título de los mejores cafés del país, un reconocimiento que no solo define prestigio, sino también el valor que alcanzarán en la subasta internacional del próximo 23 de septiembre, donde compradores de distintos continentes pujan por producciones consideradas entre las más exclusivas del mundo.

La XXX edición de la Cata Internacional del Best of Panamá (BOP) reúne en Boquete a 26 jueces oficiales procedentes de ocho países y 39 jueces invitados de 14 naciones, quienes durante varios días evaluarán los cafés bajo estrictos protocolos internacionales. En competencia participan 64 lotes, distribuidos en 16 varietales, 24 geishas naturales y 24 geishas lavados.

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Los finalistas de la categoría varietales se conocerán el 31 de julio, mientras que la final de los geishas se realizará el 1 de agosto.

Para Ricardo Koyner, presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), el impacto del Best of Panamá va mucho más allá de reconocer a los mejores productores del año.

Un total de 64 lotes compiten en las categorías varietales, geishas naturales y geishas lavados antes de la subasta internacional programada para el 23 de septiembre. Cortesía
Un total de 64 lotes compiten en las categorías varietales, geishas naturales y geishas lavados antes de la subasta internacional programada para el 23 de septiembre. Cortesía

A su juicio, el certamen ha contribuido a posicionar a Panamá como una referencia mundial en cafés de alta gama y ha fortalecido la imagen del país dentro de una industria donde la reputación influye directamente en el valor del producto.

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"Esta es la competencia que le ha dado prestigio mundial a Panamá. No solo en café; también le ha dado prestigio al país“, afirmó.

Koyner destacó que la competencia reúne a algunos de los catadores más respetados de la industria, procedentes de Asia, Europa, Oceanía y América, quienes representan el criterio de los principales mercados consumidores de café de especialidad.

Explicó que estos expertos funcionan como un puente entre los productores y los compradores internacionales, ya que su evaluación ayuda a consolidar la percepción de calidad del café panameño.

"Panamá marca la vara de lo que es calidad en el café a nivel mundial. En la medida en que el país tiene más prestigio, mejora la percepción de calidad de nuestros cafés y eso permite mejores precios para todos los productores“, sostuvo.

Ricardo Koyner, presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), destacó que los jueces internacionales representan un puente entre los productores panameños y los principales mercados consumidores de café de especialidad. Captura de video
Ricardo Koyner, presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), destacó que los jueces internacionales representan un puente entre los productores panameños y los principales mercados consumidores de café de especialidad. Captura de video

La responsabilidad de dirigir el proceso recae este año sobre Elen Fan, de China, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer en liderar el panel internacional de jueces en los 30 años del Best of Panamá.

La especialista recordó que inició su trayectoria en el café en 2016, motivada precisamente por los cafés que conoció a través de esta competencia. En 2017 participó por primera vez como jueza oficial y aseguró que alcanzar ahora la posición de jueza principal representa la realización de un objetivo profesional construido durante casi una década.

Fan explicó que el papel del juez principal consiste en garantizar que todo el panel realice las evaluaciones siguiendo los protocolos internacionales, utilizando descripciones precisas y criterios uniformes para que los resultados reflejen con fidelidad las características de cada lote.

Señaló que la responsabilidad ahora es mayor porque no solo debe evaluar los cafés, sino también supervisar el trabajo del resto de los catadores para asegurar la transparencia y consistencia del proceso.

La jueza principal también evitó hacer pronósticos sobre los posibles ganadores, aunque reconoció que los cafés panameños mantienen una capacidad constante para sorprender incluso a los especialistas con mayor experiencia.

"Los cafés que participan en esta competencia siempre han sorprendido a los jueces internacionales“, afirmó, al señalar que espera que la edición número treinta vuelva a destacar por la calidad alcanzada por los productores panameños.

Elen Fan, de China, se convirtió en la primera mujer en presidir el panel internacional de jueces en los 30 años de historia del Best of Panamá. Captura de video
Elen Fan, de China, se convirtió en la primera mujer en presidir el panel internacional de jueces en los 30 años de historia del Best of Panamá. Captura de video

Las primeras jornadas de evaluación parecen respaldar esa expectativa. En la semifinal de la categoría varietales, los primeros lotes obtuvieron calificaciones superiores a los 90 puntos sobre una escala de 100, una puntuación reservada para cafés considerados excepcionales dentro de los estándares internacionales.

Estos resultados anticipan una competencia reñida antes de definir los cafés que llegarán a la subasta electrónica de septiembre.

A lo largo de tres décadas, el Best of Panamá se ha consolidado como una de las competencias más influyentes del café de especialidad. Los lotes ganadores suelen captar el interés de tostadores, distribuidores y compradores de lujo de distintos continentes, quienes buscan producciones limitadas con perfiles sensoriales únicos.

Para los productores panameños, obtener una alta calificación no solo representa un reconocimiento técnico, sino también una oportunidad para acceder a mercados especializados donde la calidad puede traducirse en precios muy superiores a los del café convencional.

Las condiciones climáticas redujeron la producción hasta en 50% en algunas fincas cafetaleras EFE/ Marcelino Rosario
Las condiciones climáticas redujeron la producción hasta en 50% en algunas fincas cafetaleras EFE/ Marcelino Rosario

El desafío de esta edición no solo estará en escoger al mejor café, sino en superar el extraordinario nivel alcanzado por Panamá el año pasado. "Nosotros mismos rompemos nuestros propios récords todos los años y cada vez es más difícil alcanzar esos puntajes. Tener cafés con 98 puntos de promedio y algunos de 100 puntos es algo muy difícil de superar, incluso para el productor panameño, comentó Koyner“.

Paradójicamente, ese reto llega después de una de las cosechas más pequeñas de los últimos años.

Las condiciones climáticas redujeron la producción hasta en 50% en algunas fincas cafetaleras, una situación que obligó a los productores a seleccionar cuidadosamente los lotes enviados al concurso.

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