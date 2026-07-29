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El nuevo proyecto de Sebastián Estevanez por el que dejó la televisión: “Me encantaría ser obrero”

El protagonista de telenovelas contó a Matías Martin en Urbana Play por qué priorizó otro sueño, pese a la propuesta de volver a la pantalla chica

Sebastián Estevanez lejos de la actuación
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El presente del actor Sebastián Estevanez dista muchísimo del que muchos recuerdan en la televisión con diferentes personajes, y enamorando a los personajes que protagonizaba junto a Carina Zampini. Tras haber liderado exitosas telenovelas, decidió dejar la interpretación para dedicarse de lleno a un rubro completamente distinto: la construcción.

En una conversación reciente con Matías Martin para Urbana Play, Estevanez detalló y habló de su nueva etapa profesional y los motivos detrás de su decisión. Aunque confesó que extraña los sets y cámaras, explicó que su prioridad cambió para poder pasar más tiempo con su familia, una inquietud que creció en los últimos años de trabajo actoral, que le consumía muchas horas de dedicación, por las grabaciones, ensayos y traslados a escenas en exteriores.

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Carina Zampini habló sobre la posibilidad de hacer una nueva temporada de Dulce Amor: "Tenemos ganas"
Sebastián Estevanez aclaró que no trabaja como obrero y que su tarea en la construcción se apoya en arquitectos, ingenieros y albañiles

Sebastián Estevanez relató que, si bien le surgió la oportunidad de regresar a la pantalla con una versión renovada de Dulce Amor, que todo el público esperaba con ansias, prefirió mantener el foco en su nuevo emprendimiento. “Me tenté, pero estoy más dedicado a la construcción. No soy obrero pero me encantaría serlo”, contó Estevanez, resaltando su entusiasmo por este nuevo desafío.

Aclaró que su papel no es el de un operario, pero disfruta del proceso: “Estoy empezando a construir, tenés que rodearte de un buen equipo: arquitectos, ingenieros, plomeros, electricistas y albañiles... Hay que involucrarse, se puede”, sostuvo. La organización y el trabajo en equipo, dijo, son las claves para que un proyecto salga adelante.

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Sebastián Estevanez Ivana Saccani
Sebastián Estevanez y su esposa Ivana Saccani, el actor afirmó que cambiar de rumbo profesional es algo habitual en su familia y que su padre respaldó su decisión

Frente a la pregunta sobre cómo se siente lejos de los estudios, Estevanez admitió: “La actuación la extraño muchísimo, pero sería difícil hacer las dos cosas, te consume mucho tiempo el tema de la construcción”. En su relato, dejó claro que para él no fue una pérdida, sino una elección consciente de calidad de vida.

La familia como prioridad

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El actor admitió que extraña la actuación, pero sostuvo que la construcción le demanda una dedicación total

El cambio de rumbo, contó, estuvo motivado por una necesidad personal. “En los últimos años que venía laburando, sentía que necesitaba estar más tiempo con mi mujer y mis hijos”, confesó. Además, señaló que en su familia es habitual modificar el rumbo profesional: “Mi papá me bancó porque es un poco normal en la familia cambiar de rumbo y estar preparado para lo que pinte, siempre fui variando de laburos”.

sebastian estevanez ivana saccani familia
Sebastián Estevanez contó que siempre soñó con construir y que ahora pudo convertir esa vocación en su trabajo

Estevanez también compartió que su experiencia en la construcción no es reciente. “Siempre soñé con construir”, mencionó, destacando que esta pasión venía de tiempo atrás y que ahora logró materializarla.

La relación con sus colegas

Sebastián Estevanez
El actor Sebastián Estevanez explicó en Urbana Play que priorizó más tiempo con su familia por sobre la actuación

En esta nueva etapa, el exgalán no se desligó del ambiente artístico por completo. Según relató, colaboró con Marley en la construcción de su casa: “A Marley lo ayudé a que haga la casa, me pidió asesoramiento. Le fui armando los equipos de laburo. Es una especie de producción general lo que hago”, explicó el actor que transita esta nueva etapa en su vida, aunque no deja de estañar el día a día en una escenografía de estudio o exteriores para con una historia de amor.

La transición de la televisión a la obra en construcción, según Estevanez, implica una dedicación total y el aprendizaje de un oficio diferente. Sostiene que el secreto está en el compromiso y en saber delegar las tareas técnicas en los profesionales adecuados.

Estevanez rechazó regresar a la pantalla con una nueva versión de Dulce Amor para sostener su emprendimiento en la construcción
Estevanez rechazó regresar a la pantalla con una nueva versión de Dulce Amor para sostener su emprendimiento en la construcción

Sebastián Estevanez encontró un desafío en la construcción y un nuevo espacio de realización personal y profesional, sin perder de vista su amor por la actuación. Para quienes se preguntan por qué dejó la tele, el actor eligió priorizar el tiempo en familia y explorar una vocación que lo acompañó desde siempre, convencido de que es posible reinventarse y encontrar satisfacción en caminos inesperados.

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