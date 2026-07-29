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Las acciones de SpaceX siguen en caída y ya valen 30% menos que cuando salieron al mercado

Los títulos de la compañía aeroespacial de Elon Musk cotizan cerca de los USD 113, cada vez más lejos del máximo de USD 225 del 16 de junio. Los motivos del colapso

Elon Musk con un logo de SpaceX en su sudadera, un logo de SpaceX, una flecha roja descendente, billetes de cien dólares y monedas sobre fondo azul.
SpaceX es la última gran apuesta del magnate Elon Musk.
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Pasaron menos de dos meses desde la estelar salida a cotización de las acciones SpaceX, la compañía de desarrollo aeroespacial de Elon Musk, que prometía desde un inicio convertirse en una nueva de las “Magnificas”, es decir los gigantes empresas tecnológicos que por su peso específico y permanente innovación sujeto las riendas del las bolsas globales.

El 12 de junio SpaceX comenzó operada a USD 135, para cerrar a USD 160; en su primera semana de operaciones alcanzó un cierre máximo en los USD 201,80 el 16 de junio, pero a partir de allí emprendió un sendero de rápido ajuste de precios que encendió las alarmas de los inversores. Este miércoles cotiza a USD 113, un piso desde su debut, y un 30% debajo desde su su primer día de mercado.

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En la rueda bursátil del 16 de junio, SpaceX anotó un récord intradiario en los USD 225,64: desde ese pico el desplome acumulado del activo fue de nada menos que 49,9%, es decir que resignó casi la mitad de su valor.

Ascenso y caída de las acciones de SpaceX.
Ascenso y caída de las acciones de SpaceX.

Las acciones de SpaceX caen debido a una combinación de corrección tras la euforia inicial de su salida a bolsa, dudas sobre su elevada valoración, la necesidad de liquidez y el temor a una masiva venta de títulos por parte de inversores tempranos.

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Factores principales de la caída

  • Fin de la euforia y toma de beneficios: Tras su histórica apertura en bolsa el pasado 12 de junio de 2026, el precio se disparó de forma agresiva por la alta demanda inicial, pero el mercado determinó que la valoración era excesivamente alta frente a los fundamentales a corto plazo.
  • Presión por emisión de deuda: La inusual y cuantiosa búsqueda de financiamiento mediante deuda (hasta 20.000 millones de dólares) generó alertas sobre el alto consumo de efectivo y el estado financiero de la compañía.
  • Próxima liberación de acciones: El inminente fin del periodo de bloqueo (lock-up period) habilitará la venta de cientos de millones de títulos en poder de empleados y accionistas tempranos, lo que incrementa el miedo a una fuerte presión vendedora en el mercado.
  • Incertidumbre en resultados: Los inversores se muestran cautelosos a la espera de sus primeros reportes financieros trimestrales como empresa cotizada.

Asimismo, está previsto que que SpaceX publicará sus primeros resultados como empresa que cotiza en bolsa el 4 de agosto, pero el evento sobre el cual se posa el foco de los traders se producirá dos días hábiles después, cuando tendrá lugar un acontecimiento igualmente significativo, pues los inversores que invirtieron antes de la salida a bolsa tendrán la oportunidad de vender casi 1.000 millones de acciones, una cifra muy superior a la vendida cuando la empresa salió a cotización y que podría aportarle una presión bajista todavía más pronunciada para el corto plazo.

Los períodos de “bloqueo” son aquellos en los que los primeros inversores tienen restringida la venta de acciones inmediatamente después de que una empresa sale a mercado abierto. El período de bloqueo de SpaceX expirará a principios de agosto y se prolongará durante el próximo año. En última instancia, podrían salir al mercado más de 6.400 millones de acciones, una cifra que multiplica por diez los 629 millones de acciones operados en su debut bursátil del 12 de junio.

Nicolas Owens, analista de renta variable del sitio Morningstar especializado en SpaceX, afirma que es probable que se produzca una oleada de ventas. “Creemos que la mayoría de las acciones disponibles saldrán al mercado, ya que los vendedores actuales tienen un bajo coste de adquisición y largos periodos de tenencia”, afirmó.

Aun así, Jim Cramer, un ex gestor de fondos de cobertura y presentador del popular programa financiero “Mad Money” en la cadena CNBC, espera más caídas. Esto se debe a que el número de acciones de Nasdaq disponibles para trading aumentará mucho la próxima semana. Alrededor de 911,5 millones de acciones podrán venderse el próximo jueves. Eso más que duplicará el float público de SpaceX.

“Si piensas comprar SpaceX … te pido que, si quieres invertir fuerte, al menos esperes a que termine la primera ola del final del lockup de ventas de insiders el próximo jueves y dejes que eso baje el precio de la acción antes de lanzarte a comprar", dijo Cramer.

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