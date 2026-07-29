Retiran más de 5.460 kilos de tocino en tres estados tras detectar una grave irregularidad

El USDA ordenó el retiro de 5.460 kilogramos de tocino importado desde Canadá por falta de reinspección obligatoria en la frontera de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ordenó el retiro de más de 5.460 kilogramos de tocino importado desde Canadá, luego de detectar que el producto ingresó al país sin haber pasado por la reinspección obligatoria en frontera, según el comunicado oficial difundido el 24 de julio de 2026. La medida se aplica a supermercados, distribuidores y consumidores de Idaho, Oregón y Washington, e involucra productos de las marcas Royale y Top Valu.

De acuerdo con el FSIS, el retiro fue clasificado como de Clase I, lo que implica que el producto es considerado adulterado bajo la normativa alimentaria estadounidense por incumplimiento de los requisitos regulatorios, y no por la detección de un riesgo sanitario concreto como contaminación bacteriana o presencia de cuerpos extraños. El organismo aclaró que no se han reportado enfermedades asociadas al consumo del lote afectado, y que la acción preventiva busca garantizar el cumplimiento estricto de los procedimientos de control en la importación de alimentos.

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Maple Leaf Foods, empresa canadiense con sede central en Mississauga, Ontario, figura como la productora original del tocino retirado, mientras que la distribución en Estados Unidos fue gestionada a través de una filial o representante en Lisle, Illinois. La reinspección en frontera es un requisito legal para todos los productos cárnicos importados, establecido para asegurar la trazabilidad y la conformidad con los estándares federales de seguridad alimentaria.

¿Qué marcas y lotes de tocino han sido retirados en Estados Unidos?

El FSIS indicó que la alerta afecta a 5.460 kilogramos de tocino ahumado importado, distribuidos en supermercados y tiendas de Idaho, Oregón y Washington. Los productos retirados corresponden a manufacturas de los días 9, 10, 12, 13 y 15 de junio de 2026. Las marcas y presentaciones involucradas son:

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Royale Natural Applewood Smoked ALL NATURAL Uncured Bacon Product of Canada , en envases de 340 gramos, con fechas de caducidad “SEP 01 2026” y “SEP 07 2026”.

TOP VALU Uncured Hardwood Smoked Bacon PRODUCT OF CANADA, también en paquetes de 340 gramos, con fechas de consumo “SEP 01 2026”, “SEP 02 2026”, “SEP 04 2026”, “SEP 05 2026” y “SEP 07 2026”.

Según el comunicado oficial del FSIS, los paquetes llevan el número de establecimiento canadiense “EST. 1” y, en las cajas mayores, el certificado sanitario “2026-S732971612”.

El retiro de tocino en Estados Unidos alcanza a supermercados, distribuidores y consumidores de Idaho, Oregón y Washington. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué el USDA ordenó el retiro del tocino canadiense y qué significa la clasificación Clase I?

El FSIS explicó que el retiro se debe exclusivamente a que los productos ingresaron al país sin la reinspección oficial requerida por la ley estadounidense, un paso obligatorio para validar la conformidad de los alimentos importados. La clasificación de Clase I en este contexto no implica la detección de un peligro concreto para la salud, sino que responde a la calificación regulatoria del producto como “adulterado” debido al incumplimiento de los procedimientos de control. Según el FSIS, “el producto no fue reinspeccionado en el puerto de entrada, como exige la normativa federal”.

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El comunicado oficial aclara que no existen reportes de enfermedades ni lesiones asociadas al consumo del tocino retirado. El retiro se realiza de manera preventiva para evitar la comercialización de productos que no cumplieron con todos los pasos del proceso de importación.

¿Qué deben hacer los consumidores y comercios ante el retiro del tocino?

El USDA recomendó a los consumidores que hayan adquirido alguno de los productos retirados que los descarten de inmediato o los devuelvan al lugar donde los compraron. “Los consumidores que tengan estos productos en su refrigerador o congelador deben tirarlos o devolverlos donde los compraron”, indicó el FSIS en la alerta oficial. Esta recomendación se extiende a supermercados, minoristas y distribuidores de los tres estados afectados, quienes deben retirar de circulación cualquier lote involucrado.

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Para consultas de seguridad alimentaria, el FSIS habilitó el correo MPHotline@usda.gov para que los ciudadanos puedan realizar preguntas o reportar inquietudes sobre la situación.

El FSIS clasificó el retiro como Clase I porque el tocino fue considerado adulterado por incumplimiento regulatorio y no por un riesgo sanitario concreto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo funciona la reinspección de productos cárnicos importados en Estados Unidos?

El sistema de control alimentario estadounidense exige que los productos cárnicos importados sean inspeccionados en el país de origen y, al cruzar la frontera, se sometan a una reinspección oficial a cargo del FSIS. Este procedimiento verifica que los alimentos cumplen con los estándares de seguridad, etiquetado y trazabilidad exigidos por la normativa federal. La falta de reinspección motivó el retiro preventivo del producto mientras las autoridades verifican el cumplimiento de los requisitos sanitarios.

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En este caso, la ausencia de reinspección fue advertida durante una revisión rutinaria y motivó la alerta inmediata. El FSIS reiteró que “el cumplimiento de estos controles es fundamental para minimizar los riesgos sanitarios y garantizar la salud de la población”, subrayando la importancia de la cooperación entre empresas importadoras y autoridades.

¿Cuáles son los antecedentes de retiros similares en Estados Unidos?

El retiro de productos cárnicos por incumplimiento de inspección es una medida preventiva habitual en el sistema de control alimentario de Estados Unidos. En años recientes, el FSIS ha ordenado retiros similares cuando se detectan fallas en los procedimientos de importación o en el cumplimiento de regulaciones sanitarias, sin que esto implique necesariamente un riesgo inmediato para la salud pública. De acuerdo con el historial oficial, estas acciones buscan evitar la venta de alimentos que no cumplieron todos los pasos regulatorios.

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El impacto de estos retiros se observa principalmente en la cadena de distribución y los consumidores de los estados involucrados. Las autoridades federales y estatales mantienen la vigilancia sobre posibles incidentes, aunque hasta ahora no se han reportado enfermedades ligadas al lote de tocino importado por Maple Leaf Foods.

Los paquetes de tocino retirados pueden identificarse por el número de establecimiento canadiense EST. 1 y el certificado sanitario 2026-S732971612. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué consecuencias puede tener para Maple Leaf Foods el retiro del tocino?

La compañía Maple Leaf Foods enfrenta la revisión de sus procedimientos de exportación y documentación a raíz de la detección de esta irregularidad. El FSIS recordó que “las empresas importadoras deben cumplir con todos los protocolos de inspección y certificación” y señaló que el incumplimiento puede derivar en sanciones, restricciones comerciales o revisiones adicionales en futuras importaciones.

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Hasta el momento, Maple Leaf Foods no emitió declaraciones públicas sobre el caso. Según medios estadounidenses, la empresa mantiene contacto con las autoridades y participa en el proceso de retiro voluntario para garantizar la seguridad de los consumidores y cumplir con las exigencias regulatorias.

¿Cómo identificar los lotes de tocino afectados por el retiro?

Para identificar los productos involucrados en el retiro, el FSIS aconseja revisar lo siguiente:

Marca comercial: Royale Natural Applewood Smoked o TOP VALU Uncured Hardwood Smoked Bacon.

Presentación: envases al vacío de 340 gramos.

Fechas de caducidad: entre el 1 y el 7 de septiembre de 2026.

Número de establecimiento canadiense: “EST. 1”.

Certificado sanitario en la caja mayor: “2026-S732971612”.

La lista completa de lotes y productos afectados está disponible en el sitio web oficial del FSIS, donde se pueden consultar actualizaciones en tiempo real sobre el avance del retiro.

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¿Qué impacto tiene este retiro para los consumidores y la industria alimentaria?

El retiro de 5.460 kilogramos de tocino representa una acción preventiva relevante para la seguridad alimentaria en Estados Unidos. Para los consumidores, implica la necesidad de revisar los productos adquiridos y seguir las recomendaciones de las autoridades. Para la industria, refuerza la importancia de cumplir estrictamente con los controles regulatorios en los procesos de importación.

La investigación sobre el caso continúa, y si se detectan fallas sistemáticas en los procedimientos, podrían implementarse nuevas medidas regulatorias o controles adicionales en la frontera. Por el momento, la recomendación oficial es no consumir los productos incluidos en el retiro y permanecer atentos a las comunicaciones de las autoridades.