Se acelera el calendario electoral: unas 8 provincias desdoblarán las elecciones y el Gobierno busca cerrar acuerdos

Javier Milei junto a los gobernadores en los festejos por el 9 de julio en Tucumán

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En el Gobierno afirman que se aceleraron los tiempos de los acuerdos políticos. “Después del Mundial, parece ser que el calendario se tiene que definir lo antes posible. Y hay gobernadores que coinciden con esa idea”, afirma una fuente al tanto de las conversaciones entre Nación y las provincias.

Y es que la discusión interesa por igual en la Casa Rosada y en las gobernaciones. A los primeros, por su interés de cerrar la reforma política y la consecuente suspensión de las PASO. A los segundos, porque buscan retener el poder en sus territorios y, en varios casos, mantener un esquema de competencia consensuada con La Libertad Avanza.

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Infobae ya publicó que la mayoría de los gobernadores aliados al Gobierno nacional expresaron su apoyo a la suspensión de las PASO para 2027, aunque con matices según la provincia. Los mandatarios de la UCR, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco), se muestran favorables a la eliminación, mientras que en Mendoza existe una postura más cauta por considerar que las PASO garantizan igualdad de competencia. Los gobernadores del PRO, como Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), también respaldan la suspensión, aunque aclaran que la decisión debe debatirse adentro del PRO. En Corrientes, los hermanos Valdés apoyan eliminar las PASO y contemplan el uso de colectoras.

En el oficialismo afirman que hay acuerdos que se van a cerrar en las próximas semanas. “Los gobernadores están dispuestos. A pesar de que falta un año para las elecciones, estos son temas que si se cierran antes, mejor”, analizó una figura del oficialismo. Hay gobernadores que van a anunciar las fechas de sus comicios locales el mes próximo, otras que especulan a ver qué sucede con las negociaciones en el Congreso.

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“Yo no tengo en claro personalmente qué es lo que conviene. Si es que determinen ahora o no sus fechas. Nosotros vemos que varios se van a abalanzar para definir después de lo que hizo Jaldo, pero que muchas van a terminar de establecer una fecha en febrero o marzo del año que viene”, también marca una altísima fuente de la estrategia política de La Libertad Avanza.

La referencia anterior es en relación a lo que hizo este lunes el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que anunció la firma del decreto por el cual las elecciones provinciales se realizarán el 9 de mayo de 2027. Se convirtió así en el primer mandatario en oficializar la fecha de alguno de los comicios locales. Tal y como publicó este medio, en Casa Rosada hablaron que fue una decisión conversada y que “no afecta” en la estrategia libertaria.

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Un relevo hecho por Infobae arrojó que hay al menos 7 provincias que ya dicen públicamente que tienen decidido desdoblar los comicios provinciales de las nacionales. El número se extenderá mucho más con el pasar de los meses y en la medida que los gobernadores vayan sincerando sus estrategias electorales.

Cumbre de Gobernadores con Javier Milei a finales del año pasado

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, está evaluando que las elecciones de su provincia sean entre el 16 o 23 de mayo. Se trata de una continuidad de las decisiones que se tomaron para 2023 y en 2025. En Chubut, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres estima que puede definir una fecha entre los meses de julio y agosto, aunque todavía no tiene definiciones claras sobre cuándo puede ser.

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El misionero Hugo Passalacqua no tomó una determinación sobre una fecha tentativa, pero en su entorno afirman que “sin dudas va a ser desdoblado”. Esa misma estrategia parece ser la misma que tomará al jujeño Carlos Sadir, ya que cerca suyo afirman que su provincia “siempre adelanta”.

Una de las provincias que prevé desdoblar sus elecciones es Neuquén, al mando de Rolando “Rolo” Figueroa. Todavía no está la potestad de fijar la fecha y no hay anuncio, pero es habitual que ese distrito se escinda de las nacionales. Allí dicen que se estaría evaluando su realización por el mes de agosto.

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Algo similar ocurre en Santa Fe, donde el gobernador Maximiliano Pullaro evalúa llamar a elecciones provinciales en una ventana comprendida entre el 13 de junio al 5 de septiembre, aunque lo más probable es que se dé esa primera fecha. En tanto, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, afirma que las PASO provinciales serán desdobladas y que ya hay una decisión de hacerlas en el mes de julio.

Las provincias que menos vínculos tienen con el oficialismo todavía no han mostrado sus cartas, aunque para el caso de Tierra del Fuego, gobernada por Gustavo Melella, el desdoblamiento es algo obligatorio. “Estamos obligados a votar con 90 días de diferencia de las nacionales por Constitución”, afirman en ese distrito. La Rioja, Formosa y La Pampa no dieron definiciones por el momento.

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Se podría contar a Río Negro como una novena provincia que tomó esa decisión. Voceros oficiales de la gobernación que lidera Alberto Weretilneck afirman que la costumbre local ha sido desdoblar y que está la intención política de repetir ese esquema de cara al año próximo.

Para el caso de la Provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof tiene en sus manos una de las cartas más fuertes y que determinará toda la dinámica política del año próximo. La decisión que tomó para el año pasado, la de desdoblar, terminó incidiendo fuertemente en el panorama de cara a las legislativas para el Congreso de la Nación. Al ganar el peronismo bonaerense, el mercado reaccionó negativamente y los libertarios utilizaron ese contexto para generar temor de una eventual derrota del oficialismo a nivel nacional, la cual fue altamente efectiva.

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En el kicillofismo afirman que la suerte de las elecciones locales está supeditada a lo que suceda con las PASO a nivel nacional “porque en la Provincia las PASO provinciales están atadas por ley a las de Nación”.

Aunque no rige por ley, cerca de Jorge Macri advierten el mismo dilema y marcan que la decisión que se vaya a tomar para los comicios a jefe de Gobierno dependen de lo que suceda con la reforma política y la estrategia que adopte la Casa Rosada. En el armado porteño de La Libertad Avanza están deseosos de poder competir por separado, pero para varios de los estrategas políticos cercanos al Presidente creen que no es mal negocio relegar la Ciudad en pos de incrementar los números que pueda conseguir Milei en primera vuelta.

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En la Ciudad esperan a definir las fechas electorales en función de lo que Nación negocie en el Congreso para la reforma política

Hay provincias que se encuentran en un gris. Un caso de ese estilo es San Luis, con Claudio Poggi a la cabeza, que no tiene definiciones pero que tiene una tradición de desdoblar desde que “Adolfo o Alberto Rodríguez Saa dejaron de competir a nivel nacional”.

Uno de los distritos que tendría apuntado competir en conjunto con las nacionales es Catamarca. “Hay un 90% de posibilidades de que lo hagamos en octubre”, afirmó una importante fuente de esa provincia. El gobernador Raúl Jalil es uno de los que más ha colaborado con el oficialismo en el Congreso en los últimos tiempos y es visto como un importante aliado para la Casa Rosada.

La provincia del norte es una de las cuatro que el año pasado alineó sus elecciones locales con las nacionales junto a La Rioja, Mendoza y Santiago del Estero.

Las únicas dos provincias que no elegirán gobernadores el año próximo son Corrientes y Santiago del Estero. En ambos casos, los oficialismos provinciales fueron los que se impusieron y retuvieron el poder en los cargos ejecutivos. Este último tendrá elecciones municipales este fin de semana en la que se disputarán autoridades en más de 20 intendencias, con 598.673 electores habilitados para sufragar.