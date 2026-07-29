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Cuba tendrá otra jornada de apagones récord: el 74% del país estará sin corriente al mismo tiempo

Se trata de la mayor tasa de afectación desde que comenzaron a difundirse estadísticas energéticas en 2022. Los picos anteriores, del 72%, ocurrieron el 5 y el 17 de julio

Personas transitan por una calle de Cuba (Europa Press)
Personas transitan por una calle de Cuba (Europa Press)
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Cuba registrará este miércoles un nuevo récord de cortes eléctricos a nivel nacional, ya que se prevé que el mayor apagón de la jornada desconecte de manera simultánea el 74% de la isla en el momento de máxima demanda, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) recopilados por la agencia de noticias EFE.

Se trata de la mayor tasa de afectación desde que comenzaron a difundirse estadísticas energéticas en 2022. Los picos anteriores, del 72%, ocurrieron el 5 y el 17 de julio de este año. Este récord coincide con la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en La Habana.

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Desde mediados de 2024, Cuba atraviesa una profunda crisis energética, originada en parte por factores internos, como la obsolescencia del sistema eléctrico y la falta crónica de inversión. Esta situación se agravó desde enero debido al asedio petrolero de Estados Unidos.

En julio, la isla sumó tres apagones nacionales en solo siete días y acumula cinco en lo que va del año. Los cortes por insuficiencia de generación rondan las 20 horas diarias en La Habana y pueden extenderse por días en otras regiones.

Para el horario pico de esta jornada, la UNE estima una capacidad de generación de solo 850 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.200 MW. La afectación prevista, es decir, la energía que se desconectará para evitar apagones desordenados, será de 2.380 MW.

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Personas pasan el tiempo sentadas en el muro del Malecón durante un apagón en La Habana (Foto AP/Ramón Espinosa)
Personas pasan el tiempo sentadas en el muro del Malecón durante un apagón en La Habana (Foto AP/Ramón Espinosa)

Nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país estarán fuera de servicio por averías o mantenimiento, cuando esta fuente aporta el 40% del mix energético. Entre ellas, figura la central termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las principales, que en lo que va del año ha presentado unas 20 salidas por averías.

Otro 40% del mix energético dependía de los motores de generación, pero esta fuente, que utiliza diésel y fueloil, está detenida desde enero debido al bloqueo de Estados Unidos.

El 20% restante proviene de gas y fuentes renovables, con apoyo de China.

Diversas estimaciones indican que Cuba necesita algo más de 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir su demanda energética, de los cuales solo logra obtener unos 40.000 barriles de producción nacional; el resto debe importarse.

Expertos independientes calculan que la recuperación total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) requeriría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, cifras que exceden la capacidad financiera de Cuba, inmersa en una grave crisis económica desde hace más de seis años.

La crisis energética ha provocado la parálisis casi total de la economía estatal, que se estima sufrirá una contracción de al menos 6,5% este año, tras una caída acumulada de más del 15% en los últimos cinco años.

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