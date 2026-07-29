La mamá de Oliver Tree contó qué pensaban hacer él y Gaspi el día del accidente (Capturas: Christine Begin Nickell/Facebook)

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El 14 de junio, un helicóptero que sobrevolaba el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, impactó contra otra aeronave y cayó. Entre las víctimas estaban el cantante estadounidense Oliver Tree, el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz —conocido como Gaspi— y el cineasta Lucas Vignale. El accidente conmocionó a millones de seguidores en todo el mundo y dejó una pregunta sin respuesta durante semanas: qué hacían juntos esos tres amigos en ese vuelo.

La madre de Oliver Tree reveló, poco más de un mes del accidente, qué planeaban hacer su hijo, Gaspi y Vignale el día que el helicóptero en el que viajaban chocó contra otra aeronave.

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Días después de que se cumpliera un mes del accidente, en un homenaje organizado por familiares y amigos del artista, Christine Begin Nickell, su madre, tomó la palabra y con la voz quebrada habló de su hijo: ”Nos dijo que al día siguiente iba a dar un paseo en helicóptero hasta una casa en la cima de una montaña para hacer música y videos de TikTok con sus amigos“.

“Le mandé un mensaje a Oliver el día antes de su fallecimiento y le pregunté cómo le estaba yendo con lo de dejar de fumar, ya que me había prometido que lo dejaría una vez que estuviera de gira. Me llamó por FaceTime inmediatamente y echó una bocanada enorme de humo de cigarrillo”, recordó Christine entre risas y sollozos. Mientras esto sucedía en California, del otro lado del océano sucedía lo mismo con Gaspi.

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El youtuber fue distinguido por sus colegas en el evento deportivo

El sábado por la tarde se llevó adelante en Sevilla una nueva edición de La Velada del Año, evento de boxeo organizado por Ibai Llanos. Allí la madre del youtuber subió al ring en el que su hijo estuvo tiempo atrás y con todos los presentes recordaron al joven.

“Me imagino que muchos lo sabéis. Hace unas semanas, lamentablemente, nos dejó Gaspi, que fue, aparte de un amigo personal y un gran creador de contenido, una persona que estuvo aquí el año pasado, estuvo en la Cartuja, en Sevilla, una persona maravillosa con un talento impresionante”, comenzó diciendo Llanos.

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Justo cuando el presentador hizo una pausa, el público comenzó a gritar el nombre del argentino. “Muchas gracias a todos también por el cariño. Estamos con la familia de Gaspi, hermanos y madre. Michelle, buenas noches. Michelle, querías dedicar unas palabras también, ¿verdad? A todo el mundo que está hoy aquí presente”, continuó Ibai al recibir a los familiares de su colega.

Fue entonces cuando la mujer tomó el micrófono y pronunció: “Qué lindo que estén acá todos estos jóvenes juntos, reunidos y este espectáculo hermoso. Y dejarles... Gaspi tenía una bata que te la dejé de regalo”.

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Emocionada por la situación, y sosteniendo la bata de boxeo de su hijo, Michelle afirmó: “Y quería dejarles, en la bata de Gaspi dice: “Dar y que no te den”. Y a mí me parece que evaluando las cosas es mejor dar y que sí te den, que te den todo este cariño y esta amistad que ustedes dan todos los días. Y que se cuiden los jóvenes entre ustedes y que se respeten, respeten a sus papás y a sus mamás. Y que devuelvan, que devuelvan, no las piñas y las patadas, sino el amor este hermoso que están dándonos a nosotros como familia. Y muchas gracias”.

Mostrando sus condolencias a la familia del youtuber, Ibai continuó: “Queríamos recordar también a Lucas, que fue una persona que acompañaba a Gaspi en absolutamente todo lo que hacía. Lucas, desde aquí, descanse en paz también. Un abrazo para toda su familia, que estuvo aquí presente en Sevilla”.

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