Catamarca: rescataron a 120 personas que estaban varadas en un punto turístico por una tormenta de nieve

Más de 120 personas quedaron varadas en Catamarca por una tormenta de nieve. (Esto es FiaMbala)

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El Gobierno de Catamarca confirmó esta mañana que rescataron a 120 personas que habían quedado atrapadas en el camino al Balcón del Pissis, luego de que empeoraran las condiciones climáticas en la alta montaña de Fiambalá.

“El COE informa que hasta las 8.30 hs de hoy el operativo desplegado ya permitió rescatar a 120 personas que habían quedado varadas por el intenso temporal de nieve. Además, se logró localizar y mantener comunicación con la totalidad de los turistas que permanecen en la zona, mientras continúan las tareas para iniciar su descenso seguro hacia la base operativa”, informaron desde la administración catamarqueña a través de sus redes sociales.

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La emergencia se desató cuando la nieve acumulada y el viento blanco volvieron intransitable el acceso, impidiendo el regreso de una caravana compuesta por más de 30 camionetas que realizaban excursiones en la zona.

La situación se agravó durante la tarde del lunes, cuando un brusco cambio meteorológico sorprendió a los visitantes y operadores turísticos que habían ingresado sin inconvenientes durante la mañana. El descenso de la temperatura y la acumulación de nieve sobre el camino limitaron la visibilidad y bloquearon varios tramos, aislando los vehículos e impidiendo que los ocupantes pudieran retornar por sus propios medios.

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Ante la magnitud del incidente, el gobierno catamarqueño desplegó un operativo de emergencia coordinado por la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgo. En las tareas de rescate participaron también los Bomberos Voluntarios de Fiambalá y Tinogasta, la Policía provincial, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Fiambalá, prestadores turísticos y la empresa minera Zijin. La base operativa se instaló en el kilómetro 0 del camino, desde donde se organizaron las acciones para localizar a los grupos varados y garantizar la atención sanitaria.

Más de 120 personas quedaron varadas en Catamarca por una tormenta de nieve

Los equipos de emergencia habían localizado un primer grupo de camionetas entre los kilómetros 8 y 15. Sus ocupantes comenzaron a ser evacuados a pie hasta el puesto operativo, donde recibieron asistencia médica y abrigo. Los grupos que permanecían desde el kilómetro 20 en adelante, fueron evaluados para su traslado hacia el proyecto minero de Zijin, considerado el punto seguro más próximo.

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La compañía activó su protocolo de emergencias y puso a disposición equipos viales para colaborar con la apertura del camino y la asistencia a los turistas. Zijin solicitó a los organismos y vehículos involucrados que permanecieran en los puntos asignados y que ninguna otra unidad avanzara, para evitar que nuevos rodados quedaran bloqueados y obstaculizaran la tarea de la maquinaria.

Las operaciones de rescate se vieron interrumpidas debido a la persistencia de la nieve. Las autoridades informaron que los grupos ubicados entre los kilómetros 25 y 40 debían permanecer en el lugar hasta las primeras horas del día siguiente, cuando se esperaba reanudar el rescate si las condiciones meteorológicas lo permitían.

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El Balcón del Pissis se ubica a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y es uno de los principales atractivos turísticos de la cordillera catamarqueña

El Balcón del Pissis se ubica a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y es uno de los principales atractivos turísticos de la cordillera catamarqueña. Durante los meses de invierno, las nevadas en la región suelen forzar el cierre preventivo de los accesos, aunque, en esta ocasión, las excursiones se habían desarrollado con normalidad hasta que el clima se volvió adverso.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que en Fiambalá tendrá una jornada con cielo parcialmente nublado y con una temperatura estimada en 8°C de mínima y 25°C de máxima, condiciones que también se replicarán mañana.

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Sin embargo, y si bien no hay ningún tipo de advertencia para hoy y el jueves, el organismo climatológico señaló que, para el viernes, rige una alerta amarilla por fuertes vientos. En dicha localidad se esperan vientos entre 60 y 69 km/h durante la mañana. Las ráfagas podrían alcanzar los 87 km/h durante la tarde.