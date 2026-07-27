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Descargar Magis TV APK: no uses más esa búsqueda y conoce estas 5 opciones para tele streaming

Las aplicaciones de televisión gratuitas legales cuentan con estándares de seguridad y no afectan a usuarios y dispositivos

Magis TV
Descargar Magis TV APK implica un riesgo porque la aplicación está diseñada para robar información de los usuarios mientras ofrece series y películas gratis.
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Descargar Magis TV APK es una búsqueda habitual y peligrosa al tratarse de una aplicación diseñada para robar información de los usuarios, ofreciendo series y películas gratis. Por eso es clave buscar opciones que sigan ese modelo en el que no se debe pagar, se accede a canales de televisión y no se ponen en riesgo los datos personales.

Entre las alternativas más populares se encuentran Pluto TV, YouTube, VLC Media Player con listas M3U, Flow y Samsung TV Plus. Cada una ofrece diferentes opciones, catálogos y formas de acceso, sin recurrir a servicios no autorizados como MagisTV o Xuper TV.

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Apps para ver televisión gratis en el TV y el celular

  • Pluto TV

Esta opción permite acceder a más de 60 canales temáticos, donde se incluyen películas, series, deportes, comedia, música y noticias, todo sin necesidad de registrarse ni pagar una suscripción. La aplicación está disponible para móviles, tabletas, Smart TV y computadoras.

El modelo de Pluto TV se basa en la financiación por publicidad. Los usuarios pueden disfrutar de todo el catálogo a cambio de ver anuncios entre la programación, lo que elimina cualquier coste mensual.

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PlutoTV
Pluto TV ofrece más de 60 canales temáticos de películas, series, deportes, comedia, música y noticias sin registro ni suscripción.
  • YouTube

YouTube es mucho más que una plataforma de vídeos cortos. A través de su buscador, es posible acceder a películas y series completas —algunas de dominio público, otras distribuidas por canales oficiales— y a emisiones de canales en vivo.

Cada vez son más los canales de televisión que transmiten sus contenidos en directo desde YouTube, facilitando el acceso a noticias, entretenimiento e incluso deportes.

La variedad de títulos y emisiones disponibles depende de la región y de los derechos de distribución, pero la plataforma permite encontrar listas de reproducción especializadas y canales dedicados a películas clásicas o documentales.

YouTube permite acceder a películas, series completas y canales en vivo, aunque la oferta depende de la región y de los derechos de distribución. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
YouTube permite acceder a películas, series completas y canales en vivo, aunque la oferta depende de la región y de los derechos de distribución. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
  • VLC Media Player y listas M3U

Pocos conocen la función IPTV de VLC Media Player, un reproductor multimedia gratuito que, junto con listas M3U descargadas de repositorios legales como IPTV-org en GitHub, permite acceder a cientos o miles de canales gratuitos.

Las listas M3U contienen enlaces a emisiones abiertas disponibles en Internet y, al cargarlas en VLC, el usuario puede navegar entre canales internacionales, nacionales y temáticos, todo en un mismo lugar.

El proceso es sencillo: se descarga VLC en el dispositivo, se copia la dirección de la lista M3U y se carga en la opción de “Nueva transmisión”. Una vez realizado esto, se pueden ver los canales desde el móvil, la tableta o la PC, y si se dispone de Chromecast, es posible enviar la señal al televisor.

Esta solución no requiere instalaciones extra ni pagos, siempre que se utilicen listas legales.

Primer plano de una persona sonriendo mientras ve personajes de anime en un televisor de pantalla plana. Hay un tazón de papas fritas y libros de manga en la mesa de café. La persona sostiene un control remoto.
VLC Media Player con listas M3U legales permite ver cientos o miles de canales gratuitos desde el celular, la tableta o la PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Flow

Flow es otra opción para quienes ya cuentan con el servicio contratado en sus hogares en Argentina. A través de la aplicación, los usuarios pueden ver más de 150 canales de televisión en vivo, disfrutar de películas y series bajo demanda, grabar contenidos en la nube y acceder a funcionalidades como control parental, guía interactiva y buscador predictivo.

La aplicación de Flow se puede instalar en Smart TV, celulares, tabletas y computadoras. El acceso está incluido sin costo adicional para quienes tienen contratado algún plan de Flow (Full, Plus o Clásico HD).

El consumo de datos dependerá del tipo de conexión; se recomienda usar WiFi para evitar gastos adicionales. Flow permite pausar, retroceder y grabar programas, así como alquilar estrenos o suscribirse a packs especiales como HBO, Disney+ o Paramount+.

Primer plano de una mano sujetando un control remoto de televisor negro con botones visibles, incluyendo azul, amarillo, rojo y verde, frente a una pantalla de TV desenfocada.
Flow incluye más de 150 canales en vivo, películas y series bajo demanda y funciones como grabación en la nube, control parental y guía interactiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Samsung TV Plus

Samsung TV Plus ofrece una experiencia de televisión gratuita exclusiva para quienes tienen dispositivos de la marca. Viene preinstalada en televisores inteligentes de la marca y, en muchos casos, también está disponible para móviles y tabletas Samsung.

La plataforma ofrece más de 50 canales variados, que incluyen noticias, entretenimiento, deportes, películas e infantiles, según la región.

No es necesario crear una cuenta ni pagar ninguna tarifa: basta con tener un dispositivo Samsung compatible. El catálogo de canales se actualiza de forma periódica y la plataforma se financia a través de anuncios.

Paralelo a estas opciones, las aplicaciones pagas de streaming, como Netflix y Disney+, ya ofrecen planes de suscripción económicos para acceder a todo su catálogo de manera legal y sencilla.

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