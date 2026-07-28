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República Dominicana: Salud Pública confirma dos casos de viruela símica en San Cristóbal

La vigilancia epidemiológica se mantiene activa tras la confirmación de dos positivos en un destacamento policial, con seguimiento a contactos y control sanitario en la provincia

Las palmas abiertas de dos manos de tono de piel latino con numerosas erupciones rojizas; la persona lleva una camisa de manga larga azul.
Dos casos dieron positivo a mpox y otros siete quedaron bajo evaluación de laboratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana informó este martes que mantiene vigilancia epidemiológica y seguimiento de las personas expuestas tras la detección de un evento de mpox (viruela símica) en un destacamento policial de la provincia San Cristóbal.

La investigación, encabezada por la Dirección General de Epidemiología (DIGEPI), identificó hasta el momento nueve casos, de los cuales dos fueron confirmados mediante pruebas de laboratorio (RT-PCR) y siete permanecen en evaluación. Según informó el Ministerio de Salud Pública, los afectados son personas bajo detención y, hasta el momento, no existe registro de circulación comunitaria del virus.

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De acuerdo con el reporte oficial, el evento permanece contenido en el espacio investigado dentro del destacamento policial. La entidad activó su Grupo de Respuesta Rápida, conformado por especialistas de la Dirección General de Epidemiología (DIGEPI), el Viceministerio de Gestión de Riesgos y Salud Ambiental y la Dirección Provincial de Salud de San Cristóbal. Este equipo ejecuta acciones de investigación epidemiológica, búsqueda activa de nuevos casos, evaluación clínica de las personas expuestas, toma de muestras, seguimiento de contactos e inspección de las condiciones sanitarias de la edificación.

Brazo y mano con sarpullido rojo, termómetro digital y envase blanco sobre mesa blanca.
Las autoridades de República Dominicana no registraron transmisión comunitaria de mpox fuera del destacamento de San Cristóbal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brote de mpox en San Cristóbal quedó contenido

Como parte de las medidas de control, el Ministerio de Salud Pública dispuso el seguimiento clínico de todas las personas que tuvieron contacto con los casos identificados. Además, reforzó la vigilancia epidemiológica y emitió recomendaciones para mejorar las condiciones sanitarias y fortalecer los protocolos de evaluación dentro del recinto policial. Según detalló la cartera sanitaria, “las medidas implementadas permitieron controlar la situación y, hasta la fecha, no se han detectado nuevos contagios relacionados”.

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La vigilancia epidemiológica se mantendrá activa hasta completar el seguimiento de los contactos y recibir los resultados de laboratorio pendientes. El Ministerio de Salud Pública explicó que el brote se encuentra limitado al espacio investigado, sin evidencia de transmisión al entorno comunitario. La institución destacó que continuará implementando todas las acciones necesarias para proteger la salud de las personas afectadas y del personal de seguridad que desempeña funciones en el destacamento.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la viruela símica como una enfermedad causada por el virus de la mpox, perteneciente al género Orthopoxvirus. Según la OMS, “los síntomas comunes son erupciones cutáneas o lesiones mucosas que pueden durar de 2 a 4 semanas, acompañadas de fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, falta de energía e inflamación de los ganglios linfáticos”. El organismo internacional destaca la importancia de la identificación temprana y el control de los brotes para limitar su propagación.

La OMS señaló que la mpox es una enfermedad por Orthopoxvirus y que la identificación temprana ayuda a limitar la propagación de los brotes. (NIAID vía AP, Archivo)
La OMS señaló que la mpox es una enfermedad por Orthopoxvirus y que la identificación temprana ayuda a limitar la propagación de los brotes. (NIAID vía AP, Archivo)

El Ministerio de Salud Pública exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente por los canales oficiales. Además, recordó que “la detección oportuna, la notificación de casos sospechosos y el cumplimiento de las medidas de prevención constituyen las herramientas más efectivas para controlar cualquier evento de salud”.

Hasta el momento, el evento de mpox en San Cristóbal permanece bajo investigación y vigilancia sanitaria, sin evidencia de casos fuera del entorno intervenido. Las autoridades de salud reiteraron su compromiso de continuar con el monitoreo y la aplicación de las medidas necesarias para evitar la propagación de la enfermedad.

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