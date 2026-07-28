Cinco galgos fueron rescatados por maltrato animal en La Plata: estaban enjaulados y con signos de desnutrición

Los perros estaban enjaulados, con bajo peso y signos de desnutrición, y quedaron bajo atención veterinaria

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Cinco galgos fueron rescatados en La Plata luego de un allanamiento por presunto maltrato animal. Los perros estaban enjaulados, con bajo peso y signos de desnutrición, y ahora se encuentran bajo atención veterinaria a cargo de la organización proteccionista Rescatando Narices Frías.

El procedimiento se realizó en el marco de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 17, tras una denuncia que alertó sobre la presencia de varios animales encerrados en una jaula.

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En el operativo participaron efectivos de la Policía junto a integrantes de Rescatando Narices Frías —que informaron el caso a través de un comunicado compartido en sus redes sociales—, quienes intervinieron para evaluar las condiciones en que se hallaban los animales.

La Investigación Penal Preparatoria avanzó con intervención de la UFI N° 17 tras una denuncia por animales encerrados en una jaula

Durante el allanamiento, el propietario del lugar accedió a entregar voluntariamente a los cinco perros. El hombre manifestó que no consideraba que las condiciones en las que se encontraban los animales constituyeran una situación de maltrato.

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Ante esa postura, desde la organización proteccionista le explicaron que mantener animales encerrados en jaulas vulnera su bienestar y no representa una forma adecuada de tenencia. Los galgos, además, presentaban un evidente cuadro de bajo peso y falta de alimentación.

Tras el rescate, los cinco animales fueron trasladados a un espacio seguro donde dieron inicio a su proceso de recuperación. La etapa que viene implica una serie de estudios y tratamientos: análisis de sangre, ecografías, radiografías, castraciones y controles clínicos para determinar el estado de salud de cada uno.

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El propietario entregó voluntariamente a los cinco perros, aunque negó que existiera maltrato animal

Desde Rescatando Narices Frías describieron este momento como “la etapa más difícil”, dado el volumen de intervenciones veterinarias que deberán afrontar en los próximos días.

Los costos de esa atención no serán menores. Por eso, la organización anunció que pedirá colaboración para solventar los gastos que demande la recuperación de los animales. “Cada estudio, cada consulta y cada tratamiento tiene un costo, por eso cualquier colaboración será de enorme importancia para que estos cinco galgos puedan tener la oportunidad de empezar una nueva vida”, señalaron desde la entidad.

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Una vez que los animales reciban el alta médica y se encuentren en condiciones, los cinco galgos serán entregados en adopción responsable a familias que puedan garantizarles los cuidados necesarios.

La recuperación de los galgos incluye análisis de sangre, ecografías, radiografías, castraciones y controles clínicos

Otro caso de maltrato animal

Los vecinos de la calle 53 entre 195 y 196 de Lisandro Olmos, en La Plata, vivieron con indignación un hecho que quedó grabado en una cámara de seguridad domiciliaria: un remisero atropelló a un perro y se fue del lugar sin detenerse. El episodio tuvo lugar pasadas las 9 de la mañana, hace dos semanas.

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Las imágenes muestran el instante en que el vehículo golpea al animal. El perro estaba tendido sobre el asfalto, pero el conductor disponía de margen suficiente para esquivarlo. En el momento del impacto, se escucha el quejido del can.

Después del golpe, el animal se puso de pie con gran dificultad a causa de las heridas. El conductor no frenó: primero metió marcha atrás y luego aceleró para seguir su camino.

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En otro caso de maltrato animal en La Plata, vecinos y proteccionistas buscan denunciar al remisero que atropelló a un perro y huyó

Una vecina que pasaba por el lugar fue testigo directo y, al ver que el chofer se retiraba sin más, le gritó: “¿Qué te pasa, estás loco? ¿No lo viste enfrente tuyo? ¿Tenías que atropellarlo?”.

El video se propagó con rapidez por los grupos de WhatsApp del barrio. A partir de esa difusión, los residentes pusieron en marcha una búsqueda para dar con la identidad del remisero y del vehículo, con el objetivo de presentar una denuncia penal.

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El rechazo se extendió más allá de los vecinos del sector: organizaciones proteccionistas de animales también se plegaron al reclamo y exigen que el responsable dé explicaciones ante la Justicia.