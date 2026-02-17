Cómo Starlink de Elon Musk transforma la conectividad con internet satelital en escenarios de crisis

La red Starlink ha demostrado su utilidad en contextos extremos donde la infraestructura digital ha sido destruida o bloqueada. (Imagen ilustrativa Infobae)

El acceso a internet sigue siendo un desafío en muchas regiones del planeta, desde los desiertos africanos hasta la profundidad de la selva amazónica o los confines del Ártico. En este contexto, Starlink, la red de satélites de SpaceX impulsada por Elon Musk, se ha convertido en una solución clave para llevar conectividad rápida y estable a lugares donde el cableado tradicional es inviable o demasiado costoso.

Más allá de su función inicial, este sistema ha cobrado protagonismo en situaciones de emergencia, conflictos armados y crisis políticas, aunque también ha generado controversias sobre su impacto y el poder que otorga a su creador.

Starlink en acción: conectividad en zonas de guerra y crisis humanitarias

La red Starlink ha demostrado su utilidad en contextos extremos donde la infraestructura digital ha sido destruida o bloqueada. En Ucrania, tras el inicio de la invasión rusa en 2022, se transformó en el principal canal de comunicación tanto para el ejército como para sectores civiles, permitiendo la coordinación de drones, servicios de emergencia y hospitales.

Cada vez más usuarios cambian su operador habitual por Starlink debido a su cobertura extendida. (Reuters)

Sin embargo, terminales introducidas ilegalmente han permitido también su uso por parte de fuerzas rusas, lo que ha obligado a SpaceX y al gobierno ucraniano a buscar mecanismos de control.

Casos similares se han registrado en Sudán, donde grupos paramilitares han establecido un mercado negro de terminales, y en Irán, donde las protestas de 2026 sortearon el apagón digital del régimen mediante equipos adquiridos clandestinamente.

En Venezuela, Starlink fue usado para eludir bloqueos informativos y, tras la caída de Maduro, Elon Musk ofreció acceso gratuito temporal a la población. En la Franja de Gaza, su adopción ha permitido a organizaciones humanitarias y hospitales de campaña mantener la telemedicina y la coordinación logística, aunque el acceso generalizado sigue siendo restringido por motivos de seguridad.

Desde julio de 2024, Starlink ha sido empleado para tareas humanitarias en la Franja de Gaza, una zona mayormente devastada. (Imagen ilustrativa Infobae)

El impacto geopolítico de Starlink

El despliegue global de Starlink no está exento de polémica. En muchos contextos, es la única fuente viable de internet, concentrando en manos de Elon Musk un poder de decisión que podría afectar el desarrollo de operaciones militares o humanitarias.

Episodios como la negativa a activar el servicio en Ucrania para una acción ofensiva cerca de Crimea, o las amenazas de desconexión como herramienta diplomática, ilustran el impacto geopolítico de la red.

Por otro lado, existen preocupaciones ecológicas. Los satélites Starlink, producidos en masa y con una vida útil de apenas cinco años, se desintegran en la atmósfera a razón de uno o dos por día; el óxido de aluminio liberado en este proceso podría dañar la capa de ozono y contribuir al calentamiento global.

En ciertas situaciones, tanto ejércitos como organizaciones humanitarias dependen totalmente de SpaceX para sus comunicaciones. (Europa Press)

Cómo funciona Starlink

Starlink opera mediante una constelación de casi 10.000 pequeños satélites que orbitan la Tierra a tan solo 550 kilómetros de altitud, mucho más cerca que los satélites de internet convencionales. Esta baja órbita permite reducir la latencia y aumentar la velocidad de transmisión de datos, facilitando el uso de aplicaciones que requieren grandes volúmenes de información.

Los satélites se comunican entre sí a través de enlaces láser y no dependen de una conexión constante con estaciones terrestres, lo que garantiza una cobertura más amplia y robusta incluso en escenarios adversos.

Así funciona la tecnología Direct-to-Cell de Starlink

La tecnología Direct-to-Cell permite que tu móvil se conecte directamente a satélites de órbita baja, que actúan como torres móviles y proporcionan servicios básicos como SMS y localización cuando no hay redes terrestres disponibles. En el futuro, también permitirá realizar llamadas y transmitir datos, ampliando su utilidad tanto en emergencias como en el día a día.

La disponibilidad de este servicio depende de acuerdos locales con operadoras. En Estados Unidos, por ejemplo, se ofrece a través de planes avanzados de T-Mobile, con un costo mensual adicional previsto. En Canadá, la compañía Rogers mantiene una beta gratuita, mientras que en Japón y Australia, SoftBank y Telstra han iniciado el servicio centrado en mensajes de texto para áreas rurales o de difícil acceso.