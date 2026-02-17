Tecno

Cómo Starlink de Elon Musk transforma la conectividad con internet satelital en escenarios de crisis

En muchos casos, Starlink es la única conexión disponible, dando a Elon Musk un control que influye en operaciones clave

Guardar
La red Starlink ha demostrado
La red Starlink ha demostrado su utilidad en contextos extremos donde la infraestructura digital ha sido destruida o bloqueada. (Imagen ilustrativa Infobae)

El acceso a internet sigue siendo un desafío en muchas regiones del planeta, desde los desiertos africanos hasta la profundidad de la selva amazónica o los confines del Ártico. En este contexto, Starlink, la red de satélites de SpaceX impulsada por Elon Musk, se ha convertido en una solución clave para llevar conectividad rápida y estable a lugares donde el cableado tradicional es inviable o demasiado costoso.

Más allá de su función inicial, este sistema ha cobrado protagonismo en situaciones de emergencia, conflictos armados y crisis políticas, aunque también ha generado controversias sobre su impacto y el poder que otorga a su creador.

Starlink en acción: conectividad en zonas de guerra y crisis humanitarias

La red Starlink ha demostrado su utilidad en contextos extremos donde la infraestructura digital ha sido destruida o bloqueada. En Ucrania, tras el inicio de la invasión rusa en 2022, se transformó en el principal canal de comunicación tanto para el ejército como para sectores civiles, permitiendo la coordinación de drones, servicios de emergencia y hospitales.

Cada vez más usuarios cambian
Cada vez más usuarios cambian su operador habitual por Starlink debido a su cobertura extendida. (Reuters)

Sin embargo, terminales introducidas ilegalmente han permitido también su uso por parte de fuerzas rusas, lo que ha obligado a SpaceX y al gobierno ucraniano a buscar mecanismos de control.

Casos similares se han registrado en Sudán, donde grupos paramilitares han establecido un mercado negro de terminales, y en Irán, donde las protestas de 2026 sortearon el apagón digital del régimen mediante equipos adquiridos clandestinamente.

En Venezuela, Starlink fue usado para eludir bloqueos informativos y, tras la caída de Maduro, Elon Musk ofreció acceso gratuito temporal a la población. En la Franja de Gaza, su adopción ha permitido a organizaciones humanitarias y hospitales de campaña mantener la telemedicina y la coordinación logística, aunque el acceso generalizado sigue siendo restringido por motivos de seguridad.

Desde julio de 2024, Starlink
Desde julio de 2024, Starlink ha sido empleado para tareas humanitarias en la Franja de Gaza, una zona mayormente devastada. (Imagen ilustrativa Infobae)

El impacto geopolítico de Starlink

El despliegue global de Starlink no está exento de polémica. En muchos contextos, es la única fuente viable de internet, concentrando en manos de Elon Musk un poder de decisión que podría afectar el desarrollo de operaciones militares o humanitarias.

Episodios como la negativa a activar el servicio en Ucrania para una acción ofensiva cerca de Crimea, o las amenazas de desconexión como herramienta diplomática, ilustran el impacto geopolítico de la red.

Por otro lado, existen preocupaciones ecológicas. Los satélites Starlink, producidos en masa y con una vida útil de apenas cinco años, se desintegran en la atmósfera a razón de uno o dos por día; el óxido de aluminio liberado en este proceso podría dañar la capa de ozono y contribuir al calentamiento global.

En ciertas situaciones, tanto ejércitos
En ciertas situaciones, tanto ejércitos como organizaciones humanitarias dependen totalmente de SpaceX para sus comunicaciones. (Europa Press)

Cómo funciona Starlink

Starlink opera mediante una constelación de casi 10.000 pequeños satélites que orbitan la Tierra a tan solo 550 kilómetros de altitud, mucho más cerca que los satélites de internet convencionales. Esta baja órbita permite reducir la latencia y aumentar la velocidad de transmisión de datos, facilitando el uso de aplicaciones que requieren grandes volúmenes de información.

Los satélites se comunican entre sí a través de enlaces láser y no dependen de una conexión constante con estaciones terrestres, lo que garantiza una cobertura más amplia y robusta incluso en escenarios adversos.

Así funciona la tecnología Direct-to-Cell de Starlink

La tecnología Direct-to-Cell permite que tu móvil se conecte directamente a satélites de órbita baja, que actúan como torres móviles y proporcionan servicios básicos como SMS y localización cuando no hay redes terrestres disponibles. En el futuro, también permitirá realizar llamadas y transmitir datos, ampliando su utilidad tanto en emergencias como en el día a día.

La disponibilidad de este servicio depende de acuerdos locales con operadoras. En Estados Unidos, por ejemplo, se ofrece a través de planes avanzados de T-Mobile, con un costo mensual adicional previsto. En Canadá, la compañía Rogers mantiene una beta gratuita, mientras que en Japón y Australia, SoftBank y Telstra han iniciado el servicio centrado en mensajes de texto para áreas rurales o de difícil acceso.

Temas Relacionados

StarlinkRed satelitalInternetLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

¿Humanidades o ciencias?: la presidenta de Anthropic revela qué estudiar para conseguir trabajo en la era de la IA

Daniela Amodei sostiene que habilidades como el pensamiento crítico, la comprensión de la historia y la capacidad de entender la naturaleza humana serán esenciales para el desarrollo de la IA

¿Humanidades o ciencias?: la presidenta

El inesperado ranking de los regalos más vendidos en Colombia para los enamorados y cuánto gastan

Economía regional y tendencias sociales convergen en una ola de compras online que transforma tanto el comportamiento del consumidor como el futuro de los pequeños negocios en el país

El inesperado ranking de los

¿Colapso en discos duros?: toda la producción de 2026 ya está vendida según el mayor fabricante

Western Digital, uno de los gigantes del sector, ha confirmado que las unidades fabricadas para 2027 y 2028 cuentan con acuerdos previos

¿Colapso en discos duros?: toda

El sistema de pagos digitales Bre-B transforma las transacciones en Colombia

Una ola tecnológica promete rapidez, menores costos y acceso inclusivo usando el ecosistema fintech

El sistema de pagos digitales

Falla en aspiradoras ROMO expone miles de hogares: acceden a cámaras y mapas internos

La vulnerabilidad puso en jaque la seguridad de al menos 7.000 dispositivos, evidenciando los riesgos crecientes de la digitalización en el hogar

Falla en aspiradoras ROMO expone
DEPORTES
Dieron a conocer la fecha

Dieron a conocer la fecha y la sede de la esperada pelea entre Mike Tyson y Floyd Mayweather

Ausencias de peso y un regreso clave: los convocados de River Plate y el equipo que imagina Gallardo para jugar con Ciudad de Bolívar

Comenzó el AAT Challenger Tigre con destacada participación argentina

Revelaron la oferta de 143 millones de dólares por Julián Álvarez que rechazó el Atlético de Madrid

La estupenda jugada del Diablito Echeverri que le dio el triunfo al Girona ante el Barcelona por la Liga de España

TELESHOW
El hábito que Paulo Dybala

El hábito que Paulo Dybala dejó de lado para casarse con Oriana Sabatini: “Lo hice por mi mujer”

Adelantaron cómo será la impactante serie de Silvina Luna: “Tiene material inédito que ella dejó grabado”

Ariel Tarico: “El humor político incomoda, pero es parte de mi oficio”

Cómo una influencer cumplió su sueño de conocer a Bad Bunny en La Casita: “Fue la mejor noche de mi vida“

Sabrina Rojas junto a sus hijos en medio de la internación de Luciano Castro: “Son mi lugar”

INFOBAE AMÉRICA

Se mantiene la huelga de

Se mantiene la huelga de hambre de familiares de presos políticos en Caracas ante el estancamiento de las excarcelaciones

Miles de cubanos se suman a una lista de espera para comprar gasolina tras la intensificación del cerco energético de Estados Unidos

Más de 600 presos políticos continúan detenidos en Venezuela pese a las excarcelaciones prometidas por el chavismo

Al menos 28 muertos y decenas de heridos por un ataque con drones contra un mercado en el centro de Sudán

Emergencia en Cuba: montañas de basura y servicios paralizados por la falta de combustible agravan el peligro sanitario