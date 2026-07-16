La IA invade LinkedIn: hasta la mitad de publicaciones son generadas o asistidas por esta tecnología

Más del 40% de las publicaciones largas en LinkedIn son generadas íntegramente por inteligencia artificial, según Pangram Labs. (Europa Press)

El auge de la inteligencia artificial está transformando la dinámica de las redes sociales profesionales. Un reciente informe de Pangram Labs, citado por The Register, indica que más del 40% de las publicaciones largas en LinkedIn son completamente generadas por IA. Esta cifra convierte a la plataforma en el entorno con mayor saturación de contenido automatizado, según los datos de la startup fundada en Nueva York.

Los resultados muestran que, aunque la presencia de textos generados por IA se extiende a múltiples plataformas, LinkedIn destaca por el volumen y la proporción de publicaciones creadas o asistidas por sistemas como ChatGPT, Claude o Gemini.

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La empresa analizó miles de publicaciones largas y detectó que más del 40% eran completamente generadas por inteligencia artificial. El informe señala que LinkedIn representó aproximadamente un tercio de todo el material examinado, pero concentró casi dos tercios (62%) de los textos identificados como producto íntegro de IA.

El botón “Enhance post” de LinkedIn fomenta la creación de publicaciones mediante inteligencia artificial. (Europa Press)

Un fenómeno que trasciende redes sociales

La investigación no se limitó a LinkedIn. La plataforma X (ex Twitter) presentó el mayor porcentaje de publicaciones donde la IA intervino de algún modo: casi la mitad de las publicaciones largas fueron clasificadas como totalmente generadas por IA (23,9%) o como textos donde existió asistencia de IA (22,9%). Solo poco más de la mitad de los textos en X correspondieron a escritura humana genuina.

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El impacto de la automatización textual tampoco pasó inadvertido en espacios valorados por su profundidad narrativa, como Substack. Más de uno de cada cinco textos publicados allí fueron señalados como totalmente generados o asistidos por IA, lo que refuerza la tendencia detectada por Pangram Labs: la presencia de este tipo de contenido se expande más allá de las redes sociales tradicionales, alcanzando incluso columnas de opinión en medios periodísticos digitales.

Síntomas, reacciones y paradojas

La saturación de contenido automatizado ha generado respuestas diversas. Numerosos usuarios reportan una sensación de monotonía y falta de autenticidad en LinkedIn debido a la similitud lingüística y estructural de los textos. El empresario tecnológico Elon Musk calificó la plataforma como “insufrible” y afirmó que “pierde instantáneamente el respeto por cualquiera que publique allí”.

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Usuarios y figuras públicas expresan su descontento por la homogeneidad y baja calidad de los textos automatizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe también destaca la ironía en las medidas adoptadas por la propia LinkedIn. La red social incentiva el uso de IA a través de funciones como el botón “Write with AI” (actualmente renombrado como “Enhance post”), que ofrece asistencia para redactar publicaciones.

Ante la creciente percepción negativa, un ejecutivo de LinkedIn anunció una estrategia para detectar y posicionar más abajo los textos automatizados mediante un algoritmo propio de la compañía. Según mencionaron los autores del informe, el anuncio de esa medida fue, paradójicamente, generado con IA.

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Herramientas y desafíos de la detección

Para el análisis, se empleó el modelo de detección Pangram 3.3, que reporta una tasa de falsos positivos de solo 0,01%. La empresa reconoce que los sistemas automáticos de identificación pueden cometer errores, aunque subraya que la proliferación de “slop” —término elegido por Merriam-Webster como palabra del año para describir contenido digital de baja calidad generado en masa por IA— resulta evidente para la mayoría de los usuarios.

Plataformas como X y Substack también muestran un aumento relevante de textos generados o asistidos por IA. (Reuters)

La creciente sofisticación de los modelos de inteligencia artificial plantea retos tanto para quienes buscan distinguir entre textos humanos y automatizados como para las plataformas que intentan mantener la autenticidad de la interacción digital. El informe concluye que, a pesar de los esfuerzos de moderación, la oleada de publicaciones generadas por IA en LinkedIn sigue siendo notoria para su comunidad.

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