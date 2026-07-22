Tecno

Cómo programar eventos en WhatsApp: pasos para crear, editar y fijar reuniones en tus grupos

La función habilita programar fecha, hora, ubicación y descripción desde el menú de adjuntos, con confirmaciones de asistencia y avisos automáticos al inicio

Guardar
Google icon
WhatsApp permite crear eventos en chats y grupos para organizar reuniones sin apps externas - REUTERS/Dado Ruvic
WhatsApp permite crear eventos en chats y grupos para organizar reuniones sin apps externas - REUTERS/Dado Ruvic

WhatsApp ha incorporado funciones que facilitan la organización de encuentros y reuniones directamente desde los chats, tanto en grupos como en conversaciones individuales. La posibilidad de programar eventos en la aplicación responde a la creciente necesidad de coordinar horarios, compartir ubicaciones y gestionar convocatorias sin depender de herramientas externas o de recordatorios dispersos.

La organización de la vida social y laboral pasa cada vez más por aplicaciones de mensajería, y WhatsApp se ha convertido en un espacio clave para gestionar desde reuniones de trabajo hasta cenas familiares, con la ventaja de integrar todas las funciones en una misma plataforma.

PUBLICIDAD

Cómo crear eventos en WhatsApp: paso a paso

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
Cómo programar un evento en WhatsApp paso a paso desde Android, iOS y la versión web (Foto: Meta)

La función de eventos está disponible en Android, iOS y la versión web de WhatsApp, con una mecánica similar en todos los sistemas:

1. Inicia el proceso desde el chat

Accede al chat individual o al grupo donde quieres programar el evento. Pulsa el ícono de adjuntar (“+” en iOS o el clip en Android/Web) y selecciona la opción “Evento”.

PUBLICIDAD

2. Completa los detalles del evento

  • Nombre del evento: Define un título claro.
  • Fecha y hora: Establece cuándo se llevará a cabo.
  • Descripción: Puedes añadir hasta 2048 caracteres con información adicional (agenda, instrucciones, enlaces, etc.).
  • Fecha de finalización: Opcional, para indicar la hora de cierre.
  • Ubicación: Agrega el lugar para que los invitados puedan ubicar el evento fácilmente.
  • Enlace de llamada: Si es una reunión virtual, puedes incluir un link de llamada de WhatsApp (no disponible para eventos con más de 12 meses de anticipación).
  • Permitir invitados: Decide si los asistentes pueden llevar acompañantes.

Una vez completados los campos, confirma y el evento se compartirá en el chat, donde cada miembro podrá responder si asistirá, tal vez asista o no asistirá. Los que elijan “Asistiré” o “Tal vez asista” recibirán una notificación automática cuando comience el evento.

Editar y cancelar eventos: control total para el organizador

Solo la persona que crea el evento puede editarlo o cancelarlo. Para modificarlo:

  1. Ve al chat y pulsa el nombre del grupo o contacto.
  2. Accede a la sección “Eventos” y selecciona el que deseas modificar.
  3. Pulsa “Editar evento” y realiza los cambios necesarios (nombre, fecha, hora, ubicación, etc.).
  4. Guarda los cambios o pulsa “Cancelar evento” para eliminarlo.

Las notificaciones de cambios o cancelaciones se envían automáticamente a los asistentes, asegurando que todos estén informados en tiempo real.

WhatsApp permite editar o cancelar eventos y envía notificaciones a quienes confirmaron asistencia - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp permite editar o cancelar eventos y envía notificaciones a quienes confirmaron asistencia - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Fijar eventos en la parte superior del chat

Para que nadie olvide una cita importante, WhatsApp permite fijar eventos en la parte superior del chat, tanto en grupo como individual. Solo el creador puede fijar el evento.

  • Mantén presionado el mensaje del evento y selecciona el ícono de fijar.
  • Elige el periodo: 24 horas, 7 días, 30 días, hasta que finalice el evento o hasta 3 horas después del inicio (si no hay hora de finalización).
  • Para desfijar, repite el proceso y selecciona “Desfijar”.

Los nuevos miembros de un grupo no verán eventos creados antes de su incorporación. La función tampoco permite invitar a personas que no estén ya en el chat o reenviar el evento a otros grupos.

Consejos y limitaciones para programar eventos

  • Si tienes activados los mensajes temporales en el chat, es posible que no puedas crear eventos planificados con mucha antelación.
  • Los eventos no admiten coorganizadores: solo el creador puede gestionarlos.
  • Permite organizar tanto encuentros presenciales como virtuales, integrando enlaces de llamada.

Con la función de eventos, WhatsApp consolida su papel como herramienta integral para coordinar agendas y grupos. La facilidad para crear, editar y fijar eventos ahorra tiempo y reduce confusiones, permitiendo que la comunicación fluya y las reuniones, virtuales o presenciales, sean más fáciles de gestionar. Mantener la aplicación actualizada garantiza acceso a estas y otras funciones diseñadas para simplificar la vida diaria.

Temas Relacionados

WhatsAppProgramar eventosEditarGruposActualizaciónTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Todos los códigos de Netflix disponibles para desbloquear categorías ocultas de películas y series

Con el código 6962, los usuarios pueden desbloquear la categoría de películas para niños entre 11 y 12 años como Las guerreras K-pop

Todos los códigos de Netflix disponibles para desbloquear categorías ocultas de películas y series

La predicción de Elon Musk para 2031: la IA podría superar a toda la inteligencia humana junta

La previsión vincula automatización e inteligencia artificial con un salto de crecimiento global en cinco a siete años, al trasladar tareas hoy humanas a sistemas robóticos

La predicción de Elon Musk para 2031: la IA podría superar a toda la inteligencia humana junta

Del caso Mythos al experimento de OpenAI: por qué la industria empieza a preocuparse por las decisiones de la inteligencia artificial

El acceso no autorizado a sistemas de Hugging Face durante una prueba de seguridad y la decisión de Anthropic de no lanzar públicamente Mythos alimentaron un debate que gana cada vez más espacio entre los principales laboratorios de IA

Del caso Mythos al experimento de OpenAI: por qué la industria empieza a preocuparse por las decisiones de la inteligencia artificial

El efecto del Mundial 2026 en Spotify: Dai Dai de Shakira logra 138 millones de reproducciones

El día de la final, BTS fue el artista más escuchado entre los que actuaron en el evento, con 30 millones de reproducciones

El efecto del Mundial 2026 en Spotify: Dai Dai de Shakira logra 138 millones de reproducciones

EE. UU. acusa a empresa china Moonshot de robar secretos IA de Anthropic

Autoridades estadounidenses advierten sanciones a firmas extranjeras que roben tecnología nacional

EE. UU. acusa a empresa china Moonshot de robar secretos IA de Anthropic

DEPORTES

La sentida carta de Gerónimo Rulli tras la caída de Argentina en la final del Mundial: “Hubo muchos que esperaban vernos caer”

La sentida carta de Gerónimo Rulli tras la caída de Argentina en la final del Mundial: “Hubo muchos que esperaban vernos caer”

La psicología detrás del duelo por el posible último Mundial de Messi: “Es como una pérdida amorosa”

“Esta camiseta se respeta”: el video de Kempes en contra de las teorías conspirativas tras la final del Mundial

Racing venció a San Luis por 2-0 y conquistó su primer título en el fútbol femenino

La controvertida decisión que tomó la FIA con Franco Colapinto en medio de los rumores sobre su futuro en la F1

TELESHOW

Moria Casán al cruce por los cuestionamientos a Argentina: “Es un país maravilloso que ha recibido a toda la gente”

Moria Casán al cruce por los cuestionamientos a Argentina: “Es un país maravilloso que ha recibido a toda la gente”

La reflexión de Cazzu tras las críticas en redes que tildaron a Argentina de racista: “Es terrible que se discrimine”

Nora Colosimo apuntó contra la China Suárez y fue dura: “Para mí es mala palabra”

Los días de Sofía Solá en Barcelona: playa, amigos y relax

Las paradisíacas vacaciones de Paula Chaves y Pedro Alfonso en El Salvador: familia, surf y piscina con vista al mar

INFOBAE AMÉRICA

Más de 40 heridas de bala: hondureño es asesinado en Cancún, México

Más de 40 heridas de bala: hondureño es asesinado en Cancún, México

Exiliados nicaragüenses piden a la ONU frenar la iniciativa de Ortega para suprimir elecciones

El presidente Arévalo confirma que se analizan medidas tras evaluar el alza de los combustibles

Guatemala prevé una inversión de Q226 millones para el remozamiento de las cárceles donde están los pandilleros

Estados Unidos desvió nueve buques en el estrecho de Ormuz en la segunda semana del bloqueo naval a Irán