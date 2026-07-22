Cómo programar eventos en WhatsApp: pasos para crear, editar y fijar reuniones en tus grupos

WhatsApp permite crear eventos en chats y grupos para organizar reuniones sin apps externas - REUTERS/Dado Ruvic

WhatsApp ha incorporado funciones que facilitan la organización de encuentros y reuniones directamente desde los chats, tanto en grupos como en conversaciones individuales. La posibilidad de programar eventos en la aplicación responde a la creciente necesidad de coordinar horarios, compartir ubicaciones y gestionar convocatorias sin depender de herramientas externas o de recordatorios dispersos.

La organización de la vida social y laboral pasa cada vez más por aplicaciones de mensajería, y WhatsApp se ha convertido en un espacio clave para gestionar desde reuniones de trabajo hasta cenas familiares, con la ventaja de integrar todas las funciones en una misma plataforma.

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Cómo crear eventos en WhatsApp: paso a paso

Cómo programar un evento en WhatsApp paso a paso desde Android, iOS y la versión web (Foto: Meta)

La función de eventos está disponible en Android, iOS y la versión web de WhatsApp, con una mecánica similar en todos los sistemas:

1. Inicia el proceso desde el chat

Accede al chat individual o al grupo donde quieres programar el evento. Pulsa el ícono de adjuntar (“+” en iOS o el clip en Android/Web) y selecciona la opción “Evento”.

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2. Completa los detalles del evento

Nombre del evento: Define un título claro.

Fecha y hora: Establece cuándo se llevará a cabo.

Descripción: Puedes añadir hasta 2048 caracteres con información adicional (agenda, instrucciones, enlaces, etc.).

Fecha de finalización: Opcional, para indicar la hora de cierre.

Ubicación: Agrega el lugar para que los invitados puedan ubicar el evento fácilmente.

Enlace de llamada: Si es una reunión virtual, puedes incluir un link de llamada de WhatsApp (no disponible para eventos con más de 12 meses de anticipación).

Permitir invitados: Decide si los asistentes pueden llevar acompañantes.

Una vez completados los campos, confirma y el evento se compartirá en el chat, donde cada miembro podrá responder si asistirá, tal vez asista o no asistirá. Los que elijan “Asistiré” o “Tal vez asista” recibirán una notificación automática cuando comience el evento.

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Editar y cancelar eventos: control total para el organizador

Solo la persona que crea el evento puede editarlo o cancelarlo. Para modificarlo:

Ve al chat y pulsa el nombre del grupo o contacto. Accede a la sección “Eventos” y selecciona el que deseas modificar. Pulsa “Editar evento” y realiza los cambios necesarios (nombre, fecha, hora, ubicación, etc.). Guarda los cambios o pulsa “Cancelar evento” para eliminarlo.

Las notificaciones de cambios o cancelaciones se envían automáticamente a los asistentes, asegurando que todos estén informados en tiempo real.

WhatsApp permite editar o cancelar eventos y envía notificaciones a quienes confirmaron asistencia - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Fijar eventos en la parte superior del chat

Para que nadie olvide una cita importante, WhatsApp permite fijar eventos en la parte superior del chat, tanto en grupo como individual. Solo el creador puede fijar el evento.

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Mantén presionado el mensaje del evento y selecciona el ícono de fijar.

Elige el periodo: 24 horas, 7 días, 30 días , hasta que finalice el evento o hasta 3 horas después del inicio (si no hay hora de finalización).

Para desfijar, repite el proceso y selecciona “Desfijar”.

Los nuevos miembros de un grupo no verán eventos creados antes de su incorporación. La función tampoco permite invitar a personas que no estén ya en el chat o reenviar el evento a otros grupos.

Consejos y limitaciones para programar eventos

Si tienes activados los mensajes temporales en el chat , es posible que no puedas crear eventos planificados con mucha antelación .

Los eventos no admiten coorganizadores: solo el creador puede gestionarlos.

Permite organizar tanto encuentros presenciales como virtuales, integrando enlaces de llamada.

Con la función de eventos, WhatsApp consolida su papel como herramienta integral para coordinar agendas y grupos. La facilidad para crear, editar y fijar eventos ahorra tiempo y reduce confusiones, permitiendo que la comunicación fluya y las reuniones, virtuales o presenciales, sean más fáciles de gestionar. Mantener la aplicación actualizada garantiza acceso a estas y otras funciones diseñadas para simplificar la vida diaria.

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