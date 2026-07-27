San Salvador Centro prevé 1.2 millones de visitantes en Sívarland durante las Fiestas Agostinas de 2026

Sívarland espera más de 1.2 millones de visitantes durante las Fiestas Agostinas 2026 en San Salvador. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

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Más de 1.2 millones de visitantes se esperan en Sívarland durante las Fiestas Agostinas 2026, según anunció el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, en conferencia de prensa.

Las celebraciones se llevarán a cabo del 1 al 6 de agosto en San Salvador, con el parque de diversiones como centro de las actividades culturales, artísticas y recreativas de la temporada. La organización prevé una afluencia récord de salvadoreños y turistas, así como estrictas medidas de orden, seguridad y ambiente familiar para todos los asistentes.

Como cada año, el evento rinde homenaje al Divino Salvador del Mundo y suma programación en distintos puntos de la ciudad, con la participación de artistas nacionales e internacionales, innovaciones logísticas y la habilitación de piscinas municipales gratuitas hasta el 9 de agosto. La información completa sobre actividades, mapas y horarios está disponible en sivarland.com.

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Sívarland 2026: parque de diversiones y expectativa de récord

La apertura de Sívarland, ubicada en el complejo del Estadio Cuscatlán, está programada para el sábado 1 de agosto a las 3:00 pm, después del tradicional desfile del correo.

El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, afirmó: “Nos estamos preparando para superar los 1.2 millones de visitantes y demostrar nuevamente que Sívarland es el parque de diversiones más grande y moderno de El Salvador y que las Fiestas Agostinas son los festejos más esperados del país”.

El parque ofrecerá juegos mecánicos, espectáculos musicales, presentaciones de DJ y una zona exclusiva para Uber. Las actividades se extenderán desde el mediodía hasta la medianoche, del 2 al 6 de agosto. El año pasado, la asistencia superó el millón de personas y se busca mantener esa cifra.

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Sívarland abrirá el 1 de agosto en el complejo del Estadio Cuscatlán después del desfile del correo. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

En el recinto se ofrecerán comidas típicas, artesanías y una variedad de puestos de venta, bajo controles de higiene implementados en conjunto con el Ministerio de Salud y la alcaldía.

Tradición y apertura: desfile, alborada y agenda diaria

El 1 de agosto a las 5:00 am inicia la alborada al Divino Salvador del Mundo en la Plaza Salvador del Mundo, con un ensamble de 60 mariachis y la repartición de atol shuco. El desfile del correo se desarrollará a partir de las 9:00 am, avanzando por el Paseo General Escalón y la Alameda Roosevelt hasta llegar al Parque Cuscatlán.

Durante la tarde, Sívarland abrirá sus puertas con presentaciones musicales, espectáculos infantiles y la actuación de agrupaciones como Grupo Melao, Julissa Ventura y la Sonora Maya. Las actividades artísticas y recreativas continuarán todos los días con conciertos, mezclas de DJ, juegos y presentaciones para distintos públicos.

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Sívarland 2026 se instalará en los alrededores del Estadio Cuscatlán del 1 al 6 de agosto en el marco de las Fiestas Agostinas (Cortesía: @PrimeraLineaSLV).

El domingo 2 de agosto, la tarde infantil contará con el show de Cocolito, un concierto de Los Redd y un cierre bailable a cargo de Marito Rivera y su Grupo Bravo. El lunes 3 de agosto, a las 9:00 am, iniciará el Desfile del Comercio desde la Plaza Salvador del Mundo. Por la tarde, Sívarland tendrá música electrónica y el concierto de La Sonora Dinamita.

El martes 4 de agosto, la programación continuará con la Orquesta Salzón y la Orquesta Platinum. El miércoles 5 de agosto se dedicará al entretenimiento infantil, sets de DJ en vivo y conciertos de Faro y su banda junto a La Auténtica Banda LL.

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El jueves 6 de agosto, el cierre incluirá ambiente familiar, música electrónica, la presentación de Los Corsarios y el concierto de gala de la Orquesta de Los Hermanos Flores.

Agenda cultural y actividades en el Centro Histórico

El Centro Histórico de San Salvador albergará eventos como el concierto de la Orquesta de San Salvador el sábado 1 de agosto en la Plaza Gerardo Barrios, a las 6:00 pm. El domingo 2 de agosto, el Mercado Hula Hula será sede del Gran Social de Salsa, con la presentación especial de Salsalvador All Stars, una clase magistral con la participación de más de 10 academias nacionales y amenización de DJs.

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El lunes 3 de agosto, desde las 3:00 pm, las plazas principales tendrán la primera jornada del Festival Tradiciones, con juegos típicos (trompo, yoyo, capirucho y saltacuerdas), talleres de dibujo, pintura y elaboración de piscuchas, el taller de pintura Fernando Llort, presentaciones de la marimba de San Salvador, ballet folclórico de Casa Maya, la Banda del Bicentenario y un concierto de la Big Band de la Orquesta Sinfónica de San Salvador Centro.

Las Fiestas Agostinas 2026 se celebrarán del 1 al 6 de agosto en homenaje al Divino Salvador del Mundo. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

El martes 4 de agosto se llevará a cabo el concurso SívarBand 2026. Las actividades iniciarán a la 1:00 pm con el desfile de las 16 bandas participantes, desde la Plaza Simón Bolívar, pasando por la calle Rubén Darío, hasta la Plaza Gerardo Barrios. La municipalidad entregará $17,000 en premios, distribuidos en ocho categorías y un reconocimiento especial.

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El miércoles 5 de agosto, el Parque Cuscatlán tendrá la segunda jornada del Festival Tradiciones desde las 2:00 pm, con talleres creativos, juegos tradicionales y una variedad de platillos típicos preparados por emprendedores locales, además de presentaciones de la marimba de San Salvador, danza folclórica de Casa Maya, música andina, intervención de Los Historiantes de San Antonio Abad y muestras de talento cultural.

Seguridad, limpieza y logística para la temporada

La Alcaldía de San Salvador Centro desplegará un operativo de seguridad, limpieza y atención de emergencias en todos los espacios de actividades. El Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) instalará una sala de monitoreo con 100 cámaras de videovigilancia conectadas al sistema Sívar Seguro. Mil agentes municipales, policías y efectivos militares estarán en patrullaje constante, y se habilitará el número 2204-6800 para denuncias.

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Habrá una zona Uber exclusiva sobre la calle Los Viveros, que facilitará el acceso y la salida de los visitantes. Este modelo, implementado por segundo año consecutivo, fue destacado por la empresa Uber como pionero para eventos masivos en Centroamérica, el Caribe y la región andina.

La Alcaldía de San Salvador Centro desplegará seguridad con 100 cámaras, mil agentes y atención de emergencias en los espacios de actividades, además del personal de limpieza que se mantendrá en diferentes puntos. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

En el ámbito de limpieza, cerca de 600 empleados de Desechos Sólidos trabajarán de forma permanente en todos los puntos de actividad. Más de 100 recipientes estarán distribuidos para los residuos. La campaña “Los buenos salvadoreños no ensucian” busca la colaboración ciudadana en el cuidado del espacio público.

El dispositivo incluye 500 puestos de venta, áreas de sanitarios, puestos de primeros auxilios con ambulancias y medidas de higiene supervisadas por el Ministerio de Salud.

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Piscinas municipales gratuitas y recreación

Del 1 al 9 de agosto, la Alcaldía de San Salvador Centro habilitará los complejos municipales para que las familias puedan disfrutar de piscinas gratuitas en horario de 8:00 am a 4:00 pm. La medida contempla la apertura de todos los complejos municipales bajo administración de la alcaldía, permitiendo el ingreso sin costo a niños, jóvenes y adultos. El servicio estará disponible durante nueve días consecutivos, cubriendo tanto el periodo principal de las Fiestas Agostinas como los días inmediatamente posteriores.