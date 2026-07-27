La revolucionaria regla que pondrán en práctica para terminar con las demoras de los arqueros en el fútbol

Los arqueros recibirán atención médica ante lesión, pero la IFAB busca prevenir los trucos para generar demoras en el juego (Mandatory Credit: Joseph Maiorana-Imagn Images)

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El fútbol continúa su proceso de transformación reglamentaria con un objetivo cada vez más claro: proteger el tiempo efectivo de juego y evitar cualquier utilización estratégica de las interrupciones. En esa línea, Inglaterra será el primer laboratorio donde se pondrá a prueba una nueva modificación destinada a combatir una práctica que se volvió frecuente en el fútbol moderno: las supuestas lesiones de los arqueros utilizadas para detener el ritmo del partido y permitir que el entrenador transmita indicaciones tácticas.

La prueba, autorizada por la International Football Association Board (IFAB) para la temporada 2026-27, introduce una consecuencia inédita. Cada vez que el árbitro autorice el ingreso del cuerpo médico para asistir al guardameta, el entrenador dispondrá de 10 segundos para designar a un futbolista de campo que deberá abandonar el terreno de juego durante un minuto. Si no lo hace dentro del plazo establecido, será el capitán quien salga automáticamente.

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Una medida que busca proteger el espíritu del juego

Desde el punto de vista técnico, la modificación no pretende limitar la atención médica de un arquero verdaderamente lesionado. Su finalidad es eliminar el beneficio táctico que algunos equipos obtienen mediante interrupciones deliberadas del juego. En los últimos años se hizo habitual observar cómo un arquero se dejaba caer al suelo sin una lesión evidente, obligando al árbitro a detener el encuentro. Mientras el guardameta recibía asistencia, los jugadores se reunían alrededor del entrenador para reorganizar aspectos tácticos, cortar el impulso del rival, administrar el resultado o disminuir el desgaste físico.

La IFAB entiende que esa utilización del protocolo médico desnaturaliza el juego y contradice uno de los principios que hoy orientan todas las reformas reglamentarias: mantener el balón el mayor tiempo posible en juego y evitar cualquier pérdida deliberada de tiempo.

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La lógica técnica de la modificación

El fundamento es sencillo. Si una atención médica genera una consecuencia deportiva inmediata para el propio equipo —la salida temporal de un jugador de campo—, desaparece el incentivo para simular o exagerar una lesión del arquero con fines exclusivamente tácticos. De esta manera, el costo de detener el partido pasa a recaer sobre quién obtiene el beneficio de la interrupción. La propuesta también reduce la posibilidad de utilizar esas pausas como verdaderos “tiempos muertos”, una situación que históricamente el fútbol ha procurado evitar para diferenciarse de otros deportes.

Una tendencia reglamentaria cada vez más marcada

La iniciativa no aparece de manera aislada. Forma parte de un paquete de modificaciones que la IFAB viene impulsando para recuperar tiempo efectivo y fortalecer el dinamismo del juego. Entre ellas se encuentran:

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• Límites de tiempo para ejecutar saques de meta y saques de banda

• Restricciones para demorar las sustituciones

• Nuevas disposiciones sobre la atención médica de jugadores lesionados

• Sanciones más severas frente a conductas destinadas únicamente a consumir tiempo.

Todas responden a una misma filosofía: el reglamento ya no solo sanciona la infracción, sino también las conductas que alteran artificialmente el desarrollo normal del partido.

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Mucho más que una prueba

Si el ensayo ofrece resultados positivos en Inglaterra durante la temporada 2026-27, la IFAB analizará su incorporación definitiva a las Reglas de Juego. La propuesta refleja un cambio profundo en la evolución del arbitraje moderno. El desafío ya no consiste únicamente en identificar correctamente una falta o aplicar una sanción disciplinaria. También implica proteger el ritmo, la continuidad y la credibilidad del espectáculo, evitando que los vacíos reglamentarios se conviertan en herramientas tácticas.

El fútbol siempre aceptó las pausas necesarias para preservar la integridad física de los jugadores. Lo que ya no parece dispuesto a tolerar es que esas pausas se transformen en una ventaja estratégica ajena al espíritu del juego. Si la prueba ofrece resultados satisfactorios en Inglaterra y en otras competiciones autorizadas, la IFAB evaluará su incorporación definitiva a las Reglas de Juego en una futura Asamblea General.

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