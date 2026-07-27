Día Internacional de los Abuelos: 100 frases para enviar por WhatsApp a este integrante de la familia

WhatsApp es una plataforma útil para enviar felicitaciones cuando e acercamiento físico no es posible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 26 de julio se conmemoró en México y en diversos países el Día Internacional de los Abuelos, una fecha dedicada a reconocer el papel fundamental que cumplen estas figuras dentro de las familias.

Quienes aún no han enviado un mensaje de felicitación cuentan con múltiples alternativas para hacerlo de manera sencilla y cercana. WhatsApp se ha convertido en una vía habitual para transmitir afecto y buenos deseos, facilitando el contacto con los abuelos, incluso cuando viven lejos.

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A través de mensajes escritos, imágenes y elementos digitales, es posible acompañar a los abuelos en su día y recordarles el cariño de sus seres queridos.

Qué frases enviar por WhatsApp para felicitar a los abuelos

WhatsApp permite enviar mensajes que intenten reflejar la intención de hacer sentir bien a la otra persona. (Foto: Europa Press)

El Día Internacional de los Abuelos es una ocasión especial para dedicar palabras de reconocimiento y aprecio. Se presentan cien frases pensadas para enviar por WhatsApp y celebrar a este integrante esencial de la familia:

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Gracias por tu amor incondicional, abuelo.

Eres el ejemplo más grande de fortaleza en mi vida.

Tus historias hacen que cada día sea especial.

Me siento afortunado de tenerte.

Celebrar este día contigo es un regalo.

Tus consejos son mi guía.

Eres el corazón de la familia.

Recuerdo cada enseñanza que me diste.

Abuela, tu sonrisa ilumina mis días.

Gracias por tantos abrazos sinceros.

Hoy es tu día, disfrútalo mucho.

No hay nadie como tú, abuelo.

Tu paciencia me inspira.

Siempre encuentro consuelo en tus palabras.

Eres mi héroe.

Gracias por ayudarme a crecer.

Eres la raíz de nuestra familia.

Celebro tu vida y tu sabiduría.

Gracias por cada momento juntos.

Hoy te celebro y te agradezco.

Tus anécdotas son un tesoro.

Eres mi ejemplo a seguir.

Siempre pienso en ti con cariño.

Gracias por tu generosidad.

Me siento orgulloso de ti.

Abuela, eres única.

Tus valores me guían cada día.

Siempre serás mi inspiración.

Gracias por tu dedicación.

Eres mi refugio.

Tu bondad no tiene límites.

Cada día contigo es especial.

Eres la mejor abuela.

La felicitación por WhatsApp puede alegrar al abuelo, pese a que no exista un abrazo físico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siempre estás en mi corazón.

Gracias por tu ternura.

Te admiro profundamente.

Celebrar tu vida es una alegría.

Tus consejos son mi fortuna.

Abuela, eres mi confidente.

Gracias por tu ejemplo.

Eres mi maestro de vida.

Tu amor es inigualable.

Gracias por tu paciencia.

Eres el pilar de la familia.

Cada recuerdo contigo es valioso.

Hoy te abrazo en la distancia.

Eres mi mejor amigo.

Gracias por tu sabiduría.

Tu cariño es mi fuerza.

Siempre te llevo en mis pensamientos.

Eres mi guía.

Gracias por tus sacrificios.

Tu generosidad me conmueve.

Abuela, eres mi ángel.

Gracias por estar siempre.

Eres mi ejemplo de vida.

Tu alegría contagia a todos.

Eres mi mayor bendición.

Siempre encuentro paz contigo.

Hoy celebro tu existencia.

Gracias por tu tiempo.

Eres mi inspiración diaria.

Tu paciencia es infinita.

Abuela, eres mi luz.

WhatsApp ha sido utilizada para enviar mensajes en otras festividades como el Día del Padre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gracias por enseñarme a vivir.

Eres mi mayor apoyo.

Tu risa alegra la casa.

Eres mi tesoro.

Gracias por ser tan especial.

Eres mi mejor consejero.

Tu cariño nunca falta.

Gracias por tu entrega.

Eres mi fortaleza.

Abuela, eres mi alegría.

Gracias por tu cariño constante.

Eres mi mejor recuerdo.

Tu amor llena mi vida.

Gracias por enseñarme valores.

Eres mi ejemplo de bondad.

Abuela, eres irremplazable.

Gracias por tu comprensión.

Eres mi mejor historia.

Tu ternura es única.

Gracias por estar presente.

Eres mi mayor orgullo.

Abuela, siempre te pienso.

Gracias por tu dulzura.

Eres la luz de mi vida.

Tu sabiduría me acompaña.

Gracias por enseñarme tanto.

Eres mi gran amor.

Abuela, siempre te admiro.

Gracias por tu cariño eterno.

Eres mi mejor regalo.

Cada día contigo es una bendición.

Gracias por ser mi abuela.

Eres mi ejemplo de amor.

Abuela, te quiero mucho.

Gracias por todo lo que haces.

Eres única y especial para mí.

Cómo acompañar el mensaje de WhatsApp

Agregar emojis puede dotar de un tono más cálido y cercano el mensaje. Los corazones, las flores, las caritas sonrientes y los símbolos de abrazo suelen ser los preferidos para este tipo de felicitaciones.

WhatsApp cuenta con stickers para complementar la felicitación. (Foto: WhatsApp)

El uso de stickers personalizados ayuda a transmitir emociones de forma visual y sencilla. Existen paquetes temáticos disponibles en la app que incluyen ilustraciones de abuelos y frases cariñosas.

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Por qué incluir una foto en el saludo en WhatsApp

Adjuntar una foto en el saludo permite rememorar momentos especiales. Imágenes de reuniones familiares, paseos o celebraciones anteriores fortalecen la conexión afectiva y ponen en valor la presencia de los abuelos en la historia familiar. Las fotos transmiten cercanía y ayudan a revivir experiencias compartidas.

Asimismo, algunos pueden optar por realizar una llamada, enviar un audio o programar una videollamada. Estos gestos complementan la felicitación escrita y contribuyen a que los abuelos sientan el acompañamiento y la importancia que tienen dentro de la familia.

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