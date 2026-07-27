Tecno
GoogleAgregar Infobae en Google

Lo más buscado de Avengers: Doomsday en Google: cuándo se estrena, de qué trata y su reparto

La película de Marvel llegará a cines en diciembre de 2026 y reunirá a integrantes de Los Cuatro Fantásticos y X-Men

Avengers: Doomsday tiene como antagonista a Doctor Doom. (Foto: Marvel)
Avengers: Doomsday tiene como antagonista a Doctor Doom. (Foto: Marvel)
Guardar

El estreno del tráiler oficial de Avengers: Doomsday generó un incremento inmediato en el volumen de búsquedas de Google a nivel mundial. El público seguidor de las producciones de Marvel Studios acudió de forma masiva al motor de búsqueda para obtener respuestas sobre los aspectos clave del proyecto.

Las consultas principales se concentran en la fecha de lanzamiento en las salas de cine, la premisa conceptual de la historia, la nómina de actores confirmados y la continuidad temática respecto a entregas anteriores.

PUBLICIDAD

En este sentido, se explica todo lo que hay que saber sobre la próxima película de los Vengadores de Marvel, que llegará en diciembre de 2026.

Cuándo se estrena Avengers: Doomsday en cines

Primer avance de Avengers Doomsday
Avengers: Doomsday llegará a mediados de diciembre de 2026. (Marvel)

La proyección comercial de Avengers: Doomsday está programada para el 18 de diciembre de 2026 en las salas de cine de Estados Unidos e internacionales.

PUBLICIDAD

La distribución global del largometraje correrá a cargo de Walt Disney Studios Motion Pictures, posicionándolo como el lanzamiento central de la temporada navideña de ese año.

El rodaje principal dio inicio en abril de 2025 y se extendió durante la segunda mitad del mismo año bajo un esquema de producción a gran escala. La fecha marcada en el calendario ubica a esta entrega como el cierre de la Fase Seis del MCU, previo al estreno de Avengers: Secret Wars planificado para finales de 2027.

De qué trata la película de Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday (Captura de tráiler oficial)
Thor es uno de los protagonistas de este entrega de Marvel. (Foto: captura de tráiler oficial)

El argumento de la película aborda el colapso y convergencia de múltiples universos frente a la amenaza de Victor von Doom (Doctor Doom). La irrupción de este villano obliga a la coexistencia y alianza defensiva de facciones superheroicas provenientes de diversas realidades.

A diferencia de conflictos pasados focalizados en un solo plano terrenal o espacial, la narrativa integra elementos del multiverso y la intervención de entidades temporales.

Asimismo, el desarrollo del guion plantea la colisión inminente de realidades y la necesidad de unificar liderazgos para evitar la destrucción absoluta de sus respectivos mundos.

Quiénes integran el reparto de la Avengers: Doomsday

Los integrantes de Los Cuatro Fantásticos aparecerán en Avengers: Doomsday. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)
Los integrantes de Los Cuatro Fantásticos aparecerán en Avengers: Doomsday. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

La nómina actoral reúne a intérpretes consolidados del MCU junto a incorporaciones recientes. El reparto principal está liderado por Robert Downey Jr., Chris Hemsworth en el rol de Thor, Anthony Mackie como el nuevo Capitán América y Paul Rudd en el papel de Ant-Man.

Asimismo, destacan las actuaciones de Pedro Pascal como Reed Richards, Vanessa Kirby como Sue Storm, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Florence Pugh, Sebastian Stan, Simu Liu y Letitia Wright, conformando una plantilla coral de amplia envergadura.

Por qué regresa Robert Downey Jr. al Universo de Marvel

El regreso de Robert Downey Jr. a la franquicia marca un cambio radical en su trayectoria dentro de la saga, al asumir el papel antagonista de Victor von Doom. Tras concluir su etapa como Tony Stark / Iron Man en 2019, la dirección optó por reincorporarlo bajo una identidad distinta aprovechando la premisa del multiverso.

Robert Downey Jr. volverá a aparecer en una película de Marvel desde 2019. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)
Robert Downey Jr. volverá a aparecer en una película de Marvel desde 2019. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Los cineastas Anthony y Joe Russo han indicado que la elección de Downey Jr. responde a la complejidad psicológica del personaje y a la necesidad de otorgarle un matiz imponente al antagonista. El actor contribuyó en la caracterización y acento del personaje para diferenciarlo netamente de su trabajo previo.

Qué directores y creativos están a cargo de la película

La dirección del largometraje recae nuevamente en los hermanos Anthony y Joe Russo. El dúo de cineastas retorna a la franquicia tras haber dirigido Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, producciones que registraron un gran desempeño crítico y de taquilla a nivel global.

El guión fue elaborado por los escritores Michael Waldron y Stephen McFeely, mientras que la producción ejecutiva es supervisada por Kevin Feige. Por su parte, la banda sonora original está a cargo del compositor Alan Silvestri, completando el equipo técnico responsable de la obra.

Temas Relacionados

Avengers: DoomsdayGoogleCuándo se estrena Avengers: DoomsdayPelículaMarvelTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Día Internacional de los Abuelos: 100 frases para enviar por WhatsApp a este integrante de la familia

La jornada motiva a enviar mensajes de felicitación por la aplicación, acompañados de emojis, stickers y fotos para fortalecer los vínculos

Día Internacional de los Abuelos: 100 frases para enviar por WhatsApp a este integrante de la familia

Jugar Minecraft necesita ahora un computador más potente: sigue estos nuevos requisitos

Mojang quiere que el juego mejore su rendimiento y algunos usuarios podrían quedarse sin acceso

Jugar Minecraft necesita ahora un computador más potente: sigue estos nuevos requisitos

Paso a paso para usar el aire acondicionado como calefacción en invierno

El uso de este electrodoméstico en esta época del año depende de contar con modo calor o heat, seleccionar la temperatura adecuada y mantener los filtros limpios

Paso a paso para usar el aire acondicionado como calefacción en invierno

Imágenes de Las Guerreras K-pop para colorear: cómo crear tus versiones en Gemini y ChatGPT

Ambos chatbots son útiles para tener ilustraciones que los niños pueden usar en casa

Imágenes de Las Guerreras K-pop para colorear: cómo crear tus versiones en Gemini y ChatGPT

Estar en internet no es gratis: así ‘pagas’ por usar redes sociales, escuchar música o buscar información

Desde el momento en que se crea una cuenta, un usuario está pagando con sus datos el acceso a esa plataforma

Estar en internet no es gratis: así ‘pagas’ por usar redes sociales, escuchar música o buscar información

DEPORTES

Karl-Anthony Towns reflexionó sobre la muerte de su madre luego de ganar la NBA: “Ella me enseñó a amar este deporte”

Karl-Anthony Towns reflexionó sobre la muerte de su madre luego de ganar la NBA: “Ella me enseñó a amar este deporte”

La sentida carta abierta de Mbappé luego disputar el Mundial con Francia: “Duele y seguirá doliendo un tiempo”

Un futbolista que integró la prelista de Scaloni para el Mundial está cerca de firmar con un club grande de Europa

Juanfer Quintero habló por primera vez tras su salida de River Plate: del “hay que tomar decisiones” al “amor eterno”

Lorius Karius reveló que tocó fondo tras sus errores en la final de la Champions League con Liverpool: “Me sentía vacío”

TELESHOW

Entre risas y nostalgia, el emotivo recuerdo de Lizy Tagliani para su gran amigo Jorge Ibáñez

Entre risas y nostalgia, el emotivo recuerdo de Lizy Tagliani para su gran amigo Jorge Ibáñez

Esta noche se entregan los Premios Pinti: el teatro argentino estrena sus propios galardones

Punto por punto, todos los detalles del fallo de la Justicia italiana contra el reclamo de Wanda Nara a Mauro Icardi

La Joaqui y Luck Ra en crisis: así empezó su romántica historia de amor

Abel Pintos brindó un show gratuito en Chaco y brilló en una noche histórica ante más de 250 mil personas

INFOBAE AMÉRICA

La República Dominicana lidera la llegada de turistas en el Caribe y proyecta más ingresos hasta 2035

La República Dominicana lidera la llegada de turistas en el Caribe y proyecta más ingresos hasta 2035

El Liopleurodon medía ocho metros, no 25: un estudio reescribe la historia del depredador jurásico

Organización advierte que bajar impuestos a los cigarros podría elevar el consumo juvenil en Costa Rica

Una caravana de transporte pesado avanza hacia el Congreso y agrava el tráfico desde el sur en Guatemala

Trump ordenó detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo, aunque advirtió: “O avanzan rápido o no avanzan”