Crimen y Justicia
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El video que dos ex policías usaban para reclutar mercenarios argentinos para la guerra de Ucrania

Griselda Ortiz, ex agente de la Bonaerense, se negó a declarar ante el juez Luis Armella, acusada de trata de personas. Su pareja, el fisicoculturista Jorge Agote, alias “Trembo”, huyó a Brasil. La red de Telegram que los expuso

El video para reclutar a mercenarios argentinos para la guerra en Ucrania que Otero compartió en TikTok

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Hoy lunes, la ex policía Griselda Inés Ortiz se negó a declarar ante el juez federal Luis Armella por el delito de trata de personas en la insólita causa que la tiene como protagonista, acaso una de las más impactantes de la historia reciente.

Junto a su pareja, el también ex policía de la Ciudad y fisicoculturista Jorge Otero, Ortiz —ex agente de la Bonaerense— habría montado una red internacional para reclutar mercenarios argentinos y enviarlos a pelear para Ucrania en su conflicto con Rusia. Todo, por tres mil dólares por cabeza, según la investigación delegada en el fiscal Sergio Mola.

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Para lograrlo, desplegaron una serie de posteos en redes sociales como TikTok, con el video que ilustra esta nota, así como una serie de flyers para supuestamente integrar la Legión GUR, operada por el servicio de inteligencia militar ucraniano.

Un hombre con camiseta negra que dice "Secretaría de Protección Ciudadana" y una mujer con camisa azul sonríen. Fondo blanco con estante y archivos
Otero y Ortiz en sus uniformes

Otero, alias “Sargento Trembo”, lanzó sus avisos para “médicos tácticos”, “operadores de drones” y “tropas de asalto” con viajes todo pago. Había requisitos legales, como un pasaporte al día. También, requisitos físicos como realizar 30 abdominales en un minuto.

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“Ucrania te necesita. Unite a los combatientes argentinos”, anunciaban. En paralelo, una serie de sitios pro-rusos y un canal abierto de Telegram para “rastrear mercenarios” exponían los nombres y las caras de Otero y Ortíz meses atrás.

La ex agente terminó detenida en un conventillo de Tigre el fin de semana último, tras una meticulosa investigación de detectives de elite del Departamento Antisecuestros Norte de la PFA. En su casa se encontraron insignias ucranianas y documentación relacionada al reclutamiento, así como el uniforme de su pareja y sus viejos gafetes.

Otero, ex empleado de la Municipalidad de Tigre también, que dejó la Policía de la Ciudad tras pedir la baja él mismo según fuentes del caso, habría cruzado a Brasil.

Dos pantallas con texto. Izquierda: 'Unidad Lobo', 'Combatientes Argentinos', soldados. Derecha: 'Legión Internacional de Ucrania', soldados en calle devastada, requisitos
Avisos compartidos por Otero en sus redes

Hay una pregunta básica aquí: si el reclutamiento de mercenarios es legal en Ucrania, ¿por qué se los acusa de trata de personas? La causa comenzó el 24 de marzo pasado, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria encontró a cuatro pasajeros sospechosos en un pre embarque hacia Estambul, en un vuelo de Turkish Airlines. Allí, conectarían hacia Moldavia. Luego, al frente en Kiev. Decían que iban como albañiles para reconstruir Ucrania. Era todo mentira.

Los falsos albañiles —todos hombres mayores de edad, con situaciones económicas precarias, entre ellos, un ex soldado— se quebraron en sus declaraciones ante el Programa Nacional de Rescate. Aseguraron que iban, básicamente, como mercenarios, sin saber quién les pagaba el pasaje y cómo volverían a la Argentina, en caso de sobrevivir. Al menos cuatro mercenarios argentinos murieron en el conflicto entre 2025 y 2026.

Dos fotografías de un hombre: a la izquierda, con uniforme policial y subfusil; a la derecha, con uniforme militar, chaleco táctico, bandolera y parche de Ucrania
Otero como policía y como mercenario

“El consentimiento está viciado, los contratos no sabemos si son verdaderos, ideológicamente son falsos. Se abusan de la vulnerabilidad socioeconómica de las víctimas”, asevera una fuente de la causa.

Las víctimas relataron cómo dialogaron con los acusados por la aplicación de chat Signal, altamente encriptada y empleada por narcos, para reunirse en un hotel porteño antes de ser trasladados a Ezeiza. También, entregaron otra prueba clave: el número de teléfono de Ortiz.

En las fotos expuestas en Telegram, también, se ve a la pareja con fusiles de asalto y equipo táctico. Por lo pronto, la Justicia federal desconoce si viajaron a Ucrania. La Dirección Nacional de Migraciones ya recibió un pedido de sus movimientos.

Detuvieron a una mujer acusada de reclutar mercenarios para viajar a Ucrania
Ortiz tras su arresto en Tigre

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