Juan O. Hernández vuelve al centro del debate en Honduras: su regreso reabre la discusión sobre justicia, poder y política

Tomás Zambrano Presidente del Congreso Nacional reiteró que "Juan Orlando Hernández debe centrarse en su familia y no en la política". REUTERS/Leonel Estrada

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Juan Orlando Hernández volvió a Honduras tras varios años de ausencia y dijo que enfrentará los procedimientos que requieran su comparecencia ante las autoridades del país. Su regreso reabrió el debate sobre las causas pendientes, el papel de las instituciones y su lugar en la política hondureña.

“Mi propósito de vida tiene que ver con mi familia, mis nietos; quiero disfrutar lo que no pude. Me siento orgulloso de mi familia”, expresó el expresidente al referirse a sus prioridades tras volver al país.

También planteó como uno de sus compromisos enfrentar la justicia hondureña. “Desde que salí de prisión dije que iba a enfrentar la justicia hondureña porque la verdad no la pueden esconder”, afirmó.

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Aunque señaló que su prioridad inmediata es su familia, su comparecencia incluyó un mensaje dirigido al Partido Nacional, desde donde construyó su carrera política y llegó a la Presidencia de Honduras.

El exmandatario pidió mantener la cohesión interna y aseguró que el partido tiene capacidad para superar las dificultades que enfrenta. “Nuestro partido es maduro, inteligente, no nos va a dividir ni nos van a separar. El Partido Nacional es una joya que hay que cuidar, hay partido para rato”, expresó.

Además, llamó a la unidad de los hondureños y manifestó su respaldo a las autoridades electas, entre ellas Nasry Asfura, así como a alcaldes y diputados del Congreso Nacional.

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Reaccionan desde el Congreso Nacional

Desde el poder legislativo, su presidente, Tomás Zambrano, consideró que la nueva etapa de Hernández debe concentrarse principalmente en su entorno personal.

Juan Orlando Hernández volvió a Honduras y aseguró que enfrentará los procedimientos ante la justicia hondureña.

“Viene a incorporarse con su familia, a recuperar el tiempo perdido con sus amigos. La política no es la prioridad para él en este momento”, expresó.

Zambrano sostuvo que el retorno del exgobernante debe verse inicialmente desde una perspectiva humana y familiar, aunque reconoció la relevancia de su presencia para la vida política nacional.

Esa posición contrasta con la preocupación expresada por sectores que consideran que el regreso de Hernández Alvarado podría generar nuevos movimientos dentro del escenario político.

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Por otro lado, Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), explico a Infobace que la comunidad internacional observará el manejo de los procesos judiciales que aún puedan estar pendientes en Honduras.

Vigil sostuvo que el retorno de Hernández estaría relacionado con una estrategia previamente planificada por la administración del presidente estadounidense Donald Trump y señaló que este tipo de decisiones suele estar acompañado por otros procedimientos migratorios o legales.

El papel del sistema judicial

El analista político y abogado Kenneth Madrid señaló que la actuación tanto del Ministerio Público y el Poder Judicial será determinante para evaluar la independencia del sistema de justicia. “La prueba de fuego del Poder Judicial y del Ministerio Público es tratarlo como un ciudadano común y corriente”, manifestó.

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La comunidad internacional seguirá los expedientes en Honduras, advierte un exjefe de operaciones de la DEA. REUTERS/Leonel Estrada

Madrid recordó que, aunque Hernández recibió un indulto en Estados Unidos, en Honduras continúan procesos relacionados con investigaciones como Pandora II y actuaciones vinculadas con la privación de dominios.

A su criterio, cualquier decisión institucional relacionada con estos casos tendrá impacto en la percepción ciudadana sobre la imparcialidad de la justicia. También advirtió que un manejo irregular de los expedientes podría tener consecuencias políticas para el Partido Nacional de cara a futuros procesos electorales.

El retorno de Hernández también provocó cuestionamientos desde sectores religiosos y sociales. El padre Ovidio Rodríguez lamentó que parte de la población haya recibido con celebración el regreso del exgobernante sin realizar, según su criterio, una reflexión profunda sobre los cuestionamientos que marcaron su administración.

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Rodríguez hizo énfasis en la necesidad de mantener una postura crítica frente a los hechos ocurridos durante los años en que Hernández estuvo al frente del Poder Ejecutivo, incluidos los señalamientos relacionados con casos de corrupción.