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Así se verían los Saja Boys en el universo de Avatar: la leyenda de Aang, según la IA

A través de Gemini, es posible crear ilustraciones de los antagonistas de la película de Las Guerreras K-pop al estilo de otras animaciones

Pantalla dividida. Tres personajes masculinos animados. Personaje animado calvo con flecha azul y ojos brillantes, con esfera de luz en una mano
Tanto los Saja Boys como la la producción emitida en Nickelodeon son muy populares en el público infantil y adolescente. (Fotocomposición Infobae)
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Para quienes buscan imaginar cómo se verían los Saja Boys, antagonistas de Las Guerreras K-pop, dentro de la estética y narrativa de la serie y película animada, Avatar: la leyenda de Aang, existen herramientas que permiten combinar ambos mundos.

Una de las opciones más accesibles es el uso de la inteligencia artificial generativa, como Gemini de Google, que facilita la creación de imágenes inéditas basadas en referencias visuales y descripciones detalladas.

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El proceso requiere una serie de pasos para conseguir un resultado convincente y estéticamente alineado con ambos universos. La calidad de la imagen final depende de la selección de fotos, la redacción precisa de instrucciones y la revisión crítica del resultado.

Cómo elegir las imágenes de referencia adecuadas para la creación con IA

Ilustración del equipo Avatar: Aang al centro con la mano extendida, rodeado por Katara, Sokka, Toph Beifong, Zuko y Suki en poses de acción sobre un fondo azul
Las imágenes de Avatar: la leyenda de Aang deben estar en alta calidad. (Foto: Paramount)

El primer paso consiste en elegir imágenes que representen fielmente tanto a los integrantes de los Saja Boys como a la estética de Avatar: la leyenda de Aang.

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Para el grupo K-pop, conviene buscar fotografías que reflejen sus características principales: estilo de vestimenta, peinados y poses icónicas. Imágenes promocionales, capturas de videoclips o retratos oficiales suelen funcionar bien.

Por la parte de Avatar, se sugiere seleccionar capturas directas de la serie o material promocional donde se aprecie la paleta de colores, los detalles de los atuendos y los fondos característicos. La referencia debe ser clara y estar alineada con la idea visual que se quiere alcanzar.

De qué forma adjuntar las fotos al chat de Gemini

Gemini permite adjuntar varias fotos al mismo tiempo en el chat. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Gemini permite adjuntar varias fotos al mismo tiempo en el chat. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Una vez seleccionadas las imágenes, el siguiente paso es subirlas a la interfaz de Gemini. Es importante verificar que los archivos tengan buena resolución y que los rostros estén despejados, porque esto facilita el análisis por parte de la inteligencia artificial.

Los formatos más comunes, como JPG o PNG, son compatibles y permiten una carga rápida. En la plataforma, se pueden adjuntar varias imágenes en una misma sesión para que la IA tenga suficientes referencias visuales.

Este proceso es clave para que el modelo identifique elementos distintivos de ambos universos y logre fusionarlos en una sola ilustración. Conviene etiquetar cada imagen para recordar cuál corresponde a cada producción durante la redacción del prompt.

Cómo redactar un prompt específico y efectivo para la IA

El éxito de la ilustración generada depende en gran medida de la claridad y precisión del prompt. Se sugiere describir de forma directa cómo deben lucir los Saja Boys en el universo de Avatar.

Cinco jóvenes animados posan; uno toca una flauta, otro sostiene una bolsa, otro crea un tornado de aire, otro lleva un bastón y otro un objeto pequeño. Hay un cartel y edificios al fondo
Esta es una ilustración sobre cómo se verían los Saja Boys en el universo de Avatar: la leyenda de Aang. (Foto: Gemini)

Un ejemplo concreto sería: “Generar una imagen de los Saja Boys con la vestimenta y estilos de peinado característicos del grupo, pero adaptados al estilo visual de Avatar: la leyenda de Aang. Incluir detalles como atuendos inspirados en las cuatro naciones y fondos típicos de la serie”.

Cuanto más detallada sea la descripción, mayor será la fidelidad del resultado. Es importante evitar ambigüedades y, si se desea un estilo de animación específico, indicarlo en el prompt.

De qué manera corregir los errores en el resultado de la IA

Al recibir la imagen generada, es común encontrar detalles que no se ajustan completamente a lo buscado. La IA puede interpretar algunos elementos de manera imprecisa, como los colores de los atuendos, los rasgos faciales o la composición del fondo.

Gemini permite corregir errores en la ilustración sin tener que comenar el proceso otra vez. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Gemini permite corregir errores en la ilustración sin tener que comenar el proceso otra vez. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Por eso, conviene revisar el resultado con detenimiento y comparar con las imágenes de referencia originales. Si se detectan errores, se puede ajustar el prompt y reenviar la solicitud, especificando los cambios necesarios.

Algunas plataformas permiten editar directamente ciertos aspectos menores, mientras que en otros casos es preferible volver a cargar las imágenes y reformular la instrucción. Este proceso iterativo ayuda a obtener una imagen final que cumpla las expectativas visuales y narrativas.

Qué considerar al descargar y compartir la ilustración hecha con IA

Una vez conforme con el resultado, solo hay que descargar la ilustración en el formato deseado. Al compartir la imagen en redes sociales o medios digitales, es fundamental aclarar que se trata de una creación generada con inteligencia artificial.

Asimismo, mencionar la herramienta utilizada y el carácter ilustrativo de la imagen permite a otros usuarios entender el contexto y proceso de creación.

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