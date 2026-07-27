LeBron James firmó contrato con su nuevo equipo en la NBA a los 41 años: los detalles del millonario acuerdo

Philadelphia 76ers anunció la contratación de LeBron (@sixers)

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Philadelphia 76ers hizo oficial la contratación de LeBron James desde la temporada 2026-27 tras dejar a Los Ángeles Lakers como agente libre, en un movimiento que suma al máximo anotador de la historia de la NBA. La franquicia, que cuenta con jugadores como Joel Embiid, Jaylen Brown, Tyrese Maxey y VJ Edgecombe, selló uno de los traspasos más impactantes del último tiempo en la liga de baloncesto más importante del mundo.

El acuerdo será por dos años y USD 8 millones, con una opción para que el alero decida después de la primera temporada si continúa o vuelve a ser agente libre. LeBron llega a Filadelfia a los 41 años, después de ocho temporadas en los Lakers y en la que será la cuarta camiseta de su carrera, tras sus pasos por Cleveland Cavaliers, Miami Heat y la franquicia angelina. El jugador usará el número 23.

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Mike Gansey, presidente de operaciones de baloncesto de los 76ers, confirmó la incorporación del cuatro veces campeón de la NBA y cuatro veces MVP de la liga. “Es un profesional ejemplar, un competidor nato y un trabajador incansable”, dijo el directivo, que también destacó su liderazgo y su compromiso con la comunidad. Josh Harris, socio gerente de la franquicia, dijo que espera verlo junto a Brown, Embiid, Maxey y el resto del plantel “mientras trabajamos para brindar un campeonato a Filadelfia”.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, LeBron James explicó el sentido de su decisión: “Esta es mi última decisión. No voy por el dinero. No voy por la familia. ¿Por qué estoy realmente jugando en este momento? Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero esforzarme. Todavía quiero competir, ganar y tener una oportunidad de sentir la emoción de la victoria, otro campeonato”.

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LeBron utilizará su histórico número 23 (@sixers)

La apuesta deportiva de Filadelfia llega después de una postemporada en la que el equipo cayó 4-0 ante New York Knicks en las semifinales de la Conferencia Este. A comienzos de julio, la franquicia ya había incorporado a Jaylen Brown, MVP de las Finales de 2024. La dimensión del fichaje se explica por la hoja de servicios del nuevo jugador de Filadelfia. James suma 43.440 puntos en temporada regular, es el líder histórico de la liga en esa categoría y también posee los récords de 22 selecciones al All-Star y 21 presencias en el Mejor Quinteto de la NBA, 13 de ellas en el primer equipo.

Es el único jugador en la historia de la NBA con al menos 10.000 puntos, 10.000 rebotes y 10.000 asistencias. En 1.622 partidos, 1.620 como titular, repartidos a lo largo de un récord de 23 temporadas, promedia 26,8 puntos, 7,5 rebotes, 7,4 asistencias, 1,5 robos y 37,6 minutos con 50,7% de acierto en tiros de campo.

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Sus cuatro premios al MVP lo igualan con Wilt Chamberlain en el cuarto lugar histórico. También fue MVP de las Finales en cada uno de sus cuatro campeonatos: Miami en 2012 y 2013, Cleveland en 2016 y Los Angeles en 2020, con lo que se convirtió en el primer jugador en lograr esa distinción con tres franquicias distintas.

LeBron James jugará en su cuarta franquicia en su trayectoria (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo)

En playoffs, sus equipos se clasificaron 19 veces, una marca que empata el récord de la NBA. En 302 partidos de postemporada, la cifra más alta de la liga, promedia 28,2 puntos, 8,9 rebotes, 7,2 asistencias, 1,7 robos y un tapón en 41,2 minutos, con 49,5% de eficacia de campo. También lidera la historia de los playoffs en puntos anotados con 8.521, victorias con 188 y series ganadas con 42. A eso añade el primer lugar en juegos con 10 o más puntos, 20 o más puntos y 30 o más puntos en postemporada.

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En el curso 2025-26 con los Lakers, James promedió 20,9 puntos, 7,2 asistencias, 6,1 rebotes y 1,2 robos en 33,2 minutos, con 51,5% de acierto en tiros de campo. Esa producción extendió a 23 su racha de temporadas con al menos 20 puntos de media. Los Lakers terminaron eliminados 4-0 por Oklahoma City Thunder en las semifinales de la Conferencia Oeste.

Su carrera internacional también acompaña el peso de su trayectoria en la NBA. Ganó tres medallas de oro olímpicas con Estados Unidos en 2008, 2012 y 2024, además de un bronce en Atenas 2004. Los 76ers, por su parte, llegan a esta incorporación con tres campeonatos, nueve apariciones en las Finales y 55 clasificaciones a playoffs en 77 temporadas. La organización pertenece a Harris Blitzer Sports & Entertainment.

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