Deportes
GoogleAgregar Infobae en Google

LeBron James firmó contrato con su nuevo equipo en la NBA a los 41 años: los detalles del millonario acuerdo

El histórico basquetbolista confirmó su arribo a Philadelphia 76ers para la próxima temporada. Será su cuarta franquicia

Philadelphia 76ers anunció la contratación de LeBron (@sixers)
Philadelphia 76ers anunció la contratación de LeBron (@sixers)
Guardar

Philadelphia 76ers hizo oficial la contratación de LeBron James desde la temporada 2026-27 tras dejar a Los Ángeles Lakers como agente libre, en un movimiento que suma al máximo anotador de la historia de la NBA. La franquicia, que cuenta con jugadores como Joel Embiid, Jaylen Brown, Tyrese Maxey y VJ Edgecombe, selló uno de los traspasos más impactantes del último tiempo en la liga de baloncesto más importante del mundo.

El acuerdo será por dos años y USD 8 millones, con una opción para que el alero decida después de la primera temporada si continúa o vuelve a ser agente libre. LeBron llega a Filadelfia a los 41 años, después de ocho temporadas en los Lakers y en la que será la cuarta camiseta de su carrera, tras sus pasos por Cleveland Cavaliers, Miami Heat y la franquicia angelina. El jugador usará el número 23.

PUBLICIDAD

Mike Gansey, presidente de operaciones de baloncesto de los 76ers, confirmó la incorporación del cuatro veces campeón de la NBA y cuatro veces MVP de la liga. “Es un profesional ejemplar, un competidor nato y un trabajador incansable”, dijo el directivo, que también destacó su liderazgo y su compromiso con la comunidad. Josh Harris, socio gerente de la franquicia, dijo que espera verlo junto a Brown, Embiid, Maxey y el resto del plantel “mientras trabajamos para brindar un campeonato a Filadelfia”.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, LeBron James explicó el sentido de su decisión: “Esta es mi última decisión. No voy por el dinero. No voy por la familia. ¿Por qué estoy realmente jugando en este momento? Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero esforzarme. Todavía quiero competir, ganar y tener una oportunidad de sentir la emoción de la victoria, otro campeonato”.

PUBLICIDAD

LeBron utilizará su histórico número 23 (@sixers)
LeBron utilizará su histórico número 23 (@sixers)

La apuesta deportiva de Filadelfia llega después de una postemporada en la que el equipo cayó 4-0 ante New York Knicks en las semifinales de la Conferencia Este. A comienzos de julio, la franquicia ya había incorporado a Jaylen Brown, MVP de las Finales de 2024. La dimensión del fichaje se explica por la hoja de servicios del nuevo jugador de Filadelfia. James suma 43.440 puntos en temporada regular, es el líder histórico de la liga en esa categoría y también posee los récords de 22 selecciones al All-Star y 21 presencias en el Mejor Quinteto de la NBA, 13 de ellas en el primer equipo.

Es el único jugador en la historia de la NBA con al menos 10.000 puntos, 10.000 rebotes y 10.000 asistencias. En 1.622 partidos, 1.620 como titular, repartidos a lo largo de un récord de 23 temporadas, promedia 26,8 puntos, 7,5 rebotes, 7,4 asistencias, 1,5 robos y 37,6 minutos con 50,7% de acierto en tiros de campo.

Sus cuatro premios al MVP lo igualan con Wilt Chamberlain en el cuarto lugar histórico. También fue MVP de las Finales en cada uno de sus cuatro campeonatos: Miami en 2012 y 2013, Cleveland en 2016 y Los Angeles en 2020, con lo que se convirtió en el primer jugador en lograr esa distinción con tres franquicias distintas.

LeBron James jugará en su cuarta franquicia en su trayectoria (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo)
LeBron James jugará en su cuarta franquicia en su trayectoria (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo)

En playoffs, sus equipos se clasificaron 19 veces, una marca que empata el récord de la NBA. En 302 partidos de postemporada, la cifra más alta de la liga, promedia 28,2 puntos, 8,9 rebotes, 7,2 asistencias, 1,7 robos y un tapón en 41,2 minutos, con 49,5% de eficacia de campo. También lidera la historia de los playoffs en puntos anotados con 8.521, victorias con 188 y series ganadas con 42. A eso añade el primer lugar en juegos con 10 o más puntos, 20 o más puntos y 30 o más puntos en postemporada.

En el curso 2025-26 con los Lakers, James promedió 20,9 puntos, 7,2 asistencias, 6,1 rebotes y 1,2 robos en 33,2 minutos, con 51,5% de acierto en tiros de campo. Esa producción extendió a 23 su racha de temporadas con al menos 20 puntos de media. Los Lakers terminaron eliminados 4-0 por Oklahoma City Thunder en las semifinales de la Conferencia Oeste.

Su carrera internacional también acompaña el peso de su trayectoria en la NBA. Ganó tres medallas de oro olímpicas con Estados Unidos en 2008, 2012 y 2024, además de un bronce en Atenas 2004. Los 76ers, por su parte, llegan a esta incorporación con tres campeonatos, nueve apariciones en las Finales y 55 clasificaciones a playoffs en 77 temporadas. La organización pertenece a Harris Blitzer Sports & Entertainment.

Temas Relacionados

LeBron JamesNBAPhiladelphia 76ersLos Angeles Lakersdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La revolucionaria regla que pondrán en práctica para terminar con las demoras de los arqueros en el fútbol

El primer laboratorio será la temporada que comienza en Inglaterra. Las razones detrás de su implementación

La revolucionaria regla que pondrán en práctica para terminar con las demoras de los arqueros en el fútbol

El golazo que le convirtieron a la selección argentina que fue elegido como el mejor del Mundial 2026: “No me lo podía creer”

El tanto de Sidny Lopes Cabral en los 16avos de final en el duelo entre Cabo Verde y la albiceleste fue escogido como el más lindo de la Copa del Mundo

El golazo que le convirtieron a la selección argentina que fue elegido como el mejor del Mundial 2026: “No me lo podía creer”

Karl-Anthony Towns reflexionó sobre la muerte de su madre luego de ganar la NBA: “Ella me enseñó a amar este deporte”

En diálogo con The Interview Podcast, el pívot de 30 años compartió detalles de su recorrido profesional y de las experiencias personales que influyeron en su forma de afrontar los desafíos dentro y fuera de la cancha

Karl-Anthony Towns reflexionó sobre la muerte de su madre luego de ganar la NBA: “Ella me enseñó a amar este deporte”

La sentida carta abierta de Mbappé luego disputar el Mundial con Francia: “Duele y seguirá doliendo un tiempo”

El delantero obtuvo la Bota de Oro como máximo goleador del certamen, pero quedó con el sabor amargo por no ganar la Copa del Mundo

La sentida carta abierta de Mbappé luego disputar el Mundial con Francia: “Duele y seguirá doliendo un tiempo”

Un futbolista que integró la prelista de Scaloni para el Mundial está cerca de firmar con un club grande de Europa

Desde Italia confirmaron que el delantero Santiago Castro se unirá la Roma en los próximos días

Un futbolista que integró la prelista de Scaloni para el Mundial está cerca de firmar con un club grande de Europa

MALDITOS NERDS

Rebecca Ferguson lidera la recta final de ‘Silo’ confirmando su temporada 4

Rebecca Ferguson lidera la recta final de ‘Silo’ confirmando su temporada 4

Wuchang: Fallen Feathers conquista a cinco millones a un año de la salida y tras disolución del equipo

Marvel confirma a David Jonsson como el guardián de Wakanda en la esperada ‘Black Panther 3’

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl presenta expansión Cost of Hope con fecha de lanzamiento confirmada

Rick Moranis vuelve a la pantalla con Spaceballs 2 tras casi 30 años de retiro actoral

ENTRETENIMIENTO

Benedict Cumberbatch, Alan Cumming y Benedict Wong piden al Gobierno británico que bloquee la fusión entre Paramount y Warner Bros.

Benedict Cumberbatch, Alan Cumming y Benedict Wong piden al Gobierno británico que bloquee la fusión entre Paramount y Warner Bros.

Matthew Nolan, el hermano oculto de Christopher Nolan que enfrentó cargos por asesinato y secuestro

Quién es David Jonsson, el actor que se convertirá en el nuevo Black Panther

“Una mujer llorando y gritando”: lo que oyó el operador en la llamada al 911 antes de hallar muerta a la influencer Sara Gilson

“Que este aborto sea el último”: los mensajes de D4vd que revelan el embarazo de su víctima cuando tenía 13 años

INFOBAE AMÉRICA

San Salvador Centro prevé 1.2 millones de visitantes en Sívarland durante las Fiestas Agostinas de 2026

San Salvador Centro prevé 1.2 millones de visitantes en Sívarland durante las Fiestas Agostinas de 2026

Las exportaciones de El Salvador suben 4.1% y alcanzan USD 3,400.6 millones a junio de 2026

La República Dominicana lidera la llegada de turistas en el Caribe y proyecta más ingresos hasta 2035

El Liopleurodon medía ocho metros, no 25: un estudio reescribe la historia del depredador jurásico

Organización advierte que bajar impuestos a los cigarros podría elevar el consumo juvenil en Costa Rica