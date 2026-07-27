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El presidente Javier Milei recibió a la titular del FMI en Casa Rosada

El mandatario recibió a la número 1 del organismo internacional, Kristalina Georgieva. Cómo sigue la agenda en el país y la cena que se espera con empresario

Javier Milei - Luis Caputo - Kristalina Georgieva
El presidente Javier Milei, la directora gerente del FMI Kristalina Georgieva, el Director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk, y el ministro de Economía, Luis Caputo, participan en una reunión de trabajo en Casa Rosada (Presidencia de la Nación)
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El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), tras su arribo a la Argentina. Antes de la reunión, Georgieva participó en una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo, en el Ministerio de Economía.

Durante ese encuentro, la funcionaria advirtió que los riesgos económicos deben gestionarse con políticas sólidas y buffers fuertes. Remarcó la disciplina fiscal ejercida por el Gobierno, destacó el aporte de sectores como petróleo, gas, minería y agricultura, y recomendó enfocar las reformas en la construcción, los servicios y la logística. Georgieva subrayó la relevancia de las pymes en la generación de empleo formal y respaldó la reforma laboral. Además, aseguró que Argentina no necesitará financiamiento adicional del FMI el año próximo, resaltando la estrategia de acumulación de reservas y la viabilidad económica hasta 2027.

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A las 14 horas estaba programado que el presidente Milei reciba a la titular del FMI. Para mantener un encuentro de solo treinta minutos del que también participó el ministro de Economía, Luis Caputo. A las 14:30 se esperaba por una reunión de Georgieva con el gabinete ampliado.

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