Cómo saber quién está detrás de la llamada en Android sin instalar aplicaciones

Reconocer quién está detrás de la línea es clave para reducir riesgos y robos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gestión de llamadas desconocidas en celulares Android ha avanzado por la integración de funciones propias de Google. Sin instalar aplicaciones externas, los usuarios pueden identificar quién llama, incluso cuando ese número no figura en la agenda de contactos.

Esta posibilidad está disponible en la mayoría de los teléfonos con Android 5.0 o superior gracias al identificador de llamadas y a la protección contra el spam, sistemas que vienen activados de forma predeterminada en la aplicación de Teléfono.

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Estas herramientas de identificación y protección muestran detalles sobre el remitente, alertan ante llamadas sospechosas y advierten sobre posibles intentos de suplantación de identidad. El sistema detecta llamadas falsas y aporta una capa de seguridad adicional frente a fraudes y estafas telefónicas.

Qué requisitos debe cumplir el celular para activar la detección de llamadas falsas

El celular debe ser compatible con versiones recientes del sistema operativo Android. (Foto: Europa Press)

Para usar la detección de llamadas falsas, el dispositivo debe tener Android 5.0 o una versión posterior y contar con las aplicaciones de Teléfono de Google, Contactos y Mensajes de Google instaladas.

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Además, es necesario que la función RCS (Rich Communication Services) esté activada en la app de Mensajes, lo que habilita una comunicación segura y enriquecida.

Estas condiciones aseguran que el teléfono sea compatible con las funciones avanzadas de protección. La versión de Android puede consultarse desde el menú de configuración y las aplicaciones necesarias pueden descargarse o actualizarse desde Google Play.

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Cómo activar o desactivar la protección contra spam y el identificador de llamadas

Las opciones de identificación y bloqueo de spam pueden gestionarse desde el menú de configuración de la aplicación Teléfono en Android. (Foto: captura)

La protección contra spam y el identificador de llamadas están activados por defecto. Para confirmar o modificar esta configuración, se debe realizar los siguientes pasos:

Ir a la aplicación de Teléfono.

Seleccionar Más opciones, luego Configuración y finalmente Identificador de llamada y spam.

Allí se puede activar o desactivar la visualización del ID de emisor y las alertas de spam.

En este menú existe la opción de filtrar llamadas de spam. Al activar esta función, el usuario no recibe notificaciones ni llamadas perdidas de números catalogados como no deseados, aunque esas llamadas quedan registradas en el historial y se puede acceder al buzón de voz si es necesario.

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Estas opciones no afectan la visibilidad del usuario al realizar llamadas, únicamente modifican la información que se recibe sobre quienes llaman.

De qué forma se pueden marcar llamadas como spam

El sistema permite bloquear y marcar números no deseados, contribuyendo a una base de datos global que refuerza la protección de todos los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se reciben llamadas no deseadas, Android permite marcarlas como spam desde el historial. Para ello, se debe abrir la aplicación de Teléfono, acceder a la pestaña principal y seleccionar la llamada correspondiente.

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Luego, se puede elegir la opción Bloquear o Marcar como spam, para que ese número quede identificado y futuras comunicaciones sean filtradas.

Marcar llamadas como spam contribuye a la base de datos de Google y mejora la protección para toda la comunidad de usuarios. Este sistema permite una respuesta más efectiva frente a números asociados a fraudes o campañas de spam.

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Qué peligros existen al contestar una llamada desconocida y qué palabras evitar

Responder con un "sí" es peligroso porque pueden grabar la voz y usarla para cometer delitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) alerta sobre los riesgos de responder llamadas sospechosas, sobre todo si se solicita una respuesta afirmativa o datos sensibles.

Los ciberdelincuentes pueden emplear grabaciones de voz para manipular pruebas de consentimiento en trámites delicados. Una grabación de la voz diciendo “sí” puede ser utilizada por ciberdelincuentes para autorizar contratos, operaciones bancarias o suplantar la identidad del usuario.

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Asimismo, se sugiere no compartir códigos de verificación, como los de WhatsApp, ni confirmar datos personales durante llamadas de origen desconocido. Mantener una actitud vigilante y evitar respuestas automáticas reduce el riesgo de fraude.

Combinar estos hábitos de uso con la verificación de las funciones de seguridad y reportar llamadas sospechosas contribuye a fortalecer la protección colectiva contra nuevas formas de estafa telefónica.

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