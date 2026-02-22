Un reactor experimental movilizado para pruebas marca inicio de la renovación nuclear estadounidense

El avance de los microreactores portátiles representa un nuevo enfoque para garantizar el suministro eléctrico en sectores estratégicos de Estados Unidos (AP/Matthew Daly)

El Pentágono, el Departamento de Energía y un microreactor nuclear protagonizaron el primer transporte aéreo de un reactor de este tipo sin combustible desde California hasta Utah, en una operación que introduce una política impulsada por el presidente Donald Trump para acelerar el uso de la energía nuclear en los ámbitos militar y civil.

El traslado, que abarcó cerca de 1.126 kilómetros el pasado fin de semana, no solo implica un cambio logístico, sino que responde al rápido aumento de la demanda eléctrica requerida por la inteligencia artificial y los centros de datos, junto con el interés de garantizar la autonomía energética militar.

La administración Trump sostiene que la energía nuclear, al no emitir carbono, permite asegurar una generación eléctrica fiable frente a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles y el escepticismo presidencial sobre las energías renovables.

Las políticas impulsadas durante la administración Trump priorizan el desarrollo nuclear como respuesta a la creciente demanda energética y la búsqueda de autonomía (AP/Evan Vucci)

Chris Wright, secretario de Energía, y Michael Duffey, subsecretario de Defensa, acompañaron el reactor de fabricación privada en un avión militar C-17 y subrayaron la intención de “acelerar el otorgamiento de licencias comerciales” para nuevos reactores modulares, un proceso que Trump modificó mediante decretos para reducir la intervención de la agencia independiente encargada del control nuclear durante los últimos cincuenta años.

Wright indicó que el reactor, de tamaño comparable a una minivan, es uno de al menos tres prototipos que alcanzarán la “criticidad”, es decir, la capacidad de sostener una reacción nuclear continua, antes del 4 de julio, como prometió el presidente Trump.

“Eso es velocidad, eso es innovación, eso es el inicio de un renacimiento nuclear”, declaró Wright antes del vuelo desde la Base Aérea de la Reserva March en California hasta la Base Aérea Hill en Utah.

Estas pruebas responden a los retrasos de la industria con los grandes reactores convencionales y buscan facilitar desarrollos más ágiles y seguros con diseños modulares y portátiles.

El secretario de Energía enfatiza la importancia de acelerar la implementación de tecnologías nucleares innovadoras en el país (AP/Matthew Daly)

Potencial e impacto de los microreactores portátiles

A diferencia de los reactores tradicionales, los microreactores están concebidos para ser transportados y operados en lugares remotos, lo que, según Michael Duffey, podría proporcionar autonomía energética a bases militares al evitar la dependencia del sistema eléctrico civil. “Aceleran la entrega de energía resistente donde se necesita”, afirmó durante la presentación.

La empresa responsable del diseño, Valar Atomics, fundada en California, estima que el dispositivo transportado podrá generar hasta 5 megavatios, suficiente para alimentar cinco mil viviendas. Su objetivo es comercializar energía de prueba el próximo año y operar plenamente en 2028.

Isaiah Taylor, director ejecutivo de la firma, precisó que el reactor será evaluado en el Laboratorio de Energía San Rafael en Utah y recibirá combustible procedente de la instalación de seguridad nacional de Nevada.

La iniciativa busca revertir el declive de la energía nuclear en Estados Unidos: de los 104 reactores operativos en 2013 solo permanecen 94 en funcionamiento, responsables de aproximadamente 19 % de la electricidad del país.

El reciente desarrollo de dos nuevos reactores comerciales en Georgia —los primeros construidos desde cero en una generación— forma parte de este auge impulsado por la administración Trump.

El dispositivo trasladado puede generar suficiente energía para miles de hogares, marcando un hito en la miniaturización y portabilidad de reactores nucleares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resistencia y cuestionamientos sobre la viabilidad y seguridad

La gestión de los desechos nucleares continúa siendo una interrogante no resuelta. Chris Wright reconoció ante la prensa que el Departamento de Energía mantiene conversaciones con Utah y otros estados para definir lugares destinados al reprocesamiento del combustible utilizado o a un almacenamiento definitivo.

Dentro de la estrategia gubernamental, los funcionarios de la administración Trump mantienen la consigna de liberar todas las opciones energéticas, incluyendo el uso intensivo de la energía nuclear. Wright subrayó: “La respuesta a la energía es siempre más. Y la nuclear pronto estará volando”.

El reactor permanecerá en Utah con fines de prueba, a la espera del combustible que permitirá demostrar su funcionamiento bajo condiciones reales.