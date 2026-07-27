Riesgo electoral, empleo informal, el rol de las pymes y el no a fondos adicionales: las 4 definiciones de Georgieva

El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. (Foto crédito: Reuters).

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Recién llegada a la Argentina, y previo al encuentro con el presidente Javier Milei en Casa Rosada a las 14 horas, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, brindó una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía. En menos de una hora, la número uno del organismo internacional dio definiciones respecto a lo que le espera al programa económico de cara a la elección presidencial del 2027, el empleo informal, las pequeñas y medianas empresas (pymes) y si el Gobierno va a necesitar fondos adicionales del FMI el año que viene.

Riesgo electoral

Al inicio de la ronda de prensa, Georgieva delineó los riesgos que enfrenta la Argentina, remarcando que “los riesgos siempre están allí, los riesgos tienen que gestionarse”. Explicó que la administración de estos riesgos depende de la fortaleza de las políticas nacionales y la capacidad de construir amortiguadores sólidos ante eventuales shocks, tanto internos como externos. La directora del FMI puntualizó que no solo el entorno nacional demanda prudencia, sino que el escenario internacional ya que existe una tendencia creciente a los shocks, lo que obliga a los países a prepararse con políticas que inspiren confianza, tanto a nivel local como en los mercados internacionales.

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La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, sostuvo que no le preocupa que Argentina no tenga el dinero para pagar. (Foto crédito: Reuters).

De cara al año electoral, Georgieva destacó la disciplina fiscal que el Gobierno ejerció en los últimos meses y la consideró como un factor clave para la gestión de riesgos. Sostuvo que tener buffers fuertes y disciplina fiscal del tipo que se ha ejercido en Argentina “es una muy buena forma de gestionar este año, el año que viene y lo que esté por venir”.

“No me preocupa que Argentina no tenga el dinero para pagar; miró al Banco Central aquí presente: ‘Sigan comprando, sigan comprando’”, sostuvo Georgieva y miró al presidente de la entidad, Santiago Bausili, que se encontraba en la primera fila y que en lo que va del año ya superó la meta de compra de USD 10.000 millones para este año.

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No más fondos frescos

Ante la repregunta, fue enfantica al asegurar que no ve la necesidad de que Argentina solicite financiamiento adicional al FMI. Argumentó que el país se preparó para distintos escenarios y aplicó una estrategia abarcativa para asegurar la viabilidad más allá de 2027. “No vemos la necesidad de que Argentina tenga que volver a solicitar un financiamiento adicional del Fondo. ¿Por qué lo digo esto? Bueno, porque vemos los peores escenarios y vemos cómo Argentina se preparó y vemos una gran determinación de acumulación de reservas y una estrategia muy abarcativa sobre cómo obtener y asegurar la viabilidad de Argentina a lo largo del 2027”, expresó.

Sectores que no despegan

Uno de los ejes principales del análisis de la titular del FMI fue el desempeño sectorial de la economía argentina. Georgieva subrayó la fortaleza de los sectores de petróleo, gas, minería y agricultura. Explicó que este buen desempeño se vinculó con una mejora en la confianza sobre la economía argentina. No obstante, reconoció las dificultades para elevar la actividad en sectores como la construcción, los servicios y la logística. De este modo, recomendó que el foco de las reformas y el respaldo fiscal del Gobierno se dirija hacia esos sectores, donde la recuperación resulta más desafiante.

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Durante el diálogo con la prensa, la funcionaria identificó tres áreas donde se registra avance y donde, a su criterio, es posible lograr aún más. La primera se refiere a la creación de mejores condiciones financieras para quienes toman préstamos, de modo que los recursos de los bancos argentinos puedan ser usados de manera más eficiente. Georgieva advirtió que algunos bancos acumularon préstamos en mora más altos, pero afirmó que ya existe la voluntad de abordar ese problema.

El segundo punto giró en torno a la necesidad de ampliar el mercado de capitales en Argentina. Georgieva indicó que instrumentos como las hipotecas casi no existen en el país, a pesar de que podrían impulsar la construcción y dinamizar la participación de los consumidores en la economía. Sostuvo que el desarrollo de este tipo de herramientas puede ser un motor para la recuperación de sectores rezagados. Sobre este punto, el Gobierno con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se prepara para enviar un proyecto al Congreso.

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En tercer lugar, la titular del FMI insistió en la importancia de eliminar obstáculos físicos y burocráticos para que la economía funcione a un nivel más alto. Puso como ejemplo la construcción de carreteras y la concesión de obras de infraestructura, subrayando que acelerar las inversiones físicas permite conectar la economía y, al mismo tiempo, impulsar la construcción. Además, remarcó que “es totalmente crítico continuar con la eliminación de las barreras burocráticas con respecto al funcionamiento de la economía”.

Kristalina Georgieva y Luis Caputo participan en una conferencia de prensa frente al logo del Ministerio de Economía de la República Argentina. (Mecon)

Empleo informal y pymes

El empleo informal y el rol de las pymes ocuparon un espacio central en el análisis de Georgieva. Declaró su interés particular por las pymes, argumentando que “son las que crean la mayor cantidad de puestos de trabajo y lo que vemos en la Argentina es que el desempleo no es alto en comparación; está por debajo del 8%, pero una gran parte de esto se da en el empleo informal”. Planteó la necesidad de avanzar en la formalización del empleo y consideró que la reforma del mercado laboral propuesta por el Gobierno constituye una “parte muy sana de lo que se puede hacer”.

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La conferencia de prensa, que duró menos de una hora, se realizó en el Palacio de Hacienda y precedió a la reunión entre Georgieva y el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, programada para las 14 horas. El evento permitió repasar el panorama macroeconómico y las líneas de acción sugeridas por el organismo internacional en un contexto de desafíos y ajustes.

En el repaso sectorial, Georgieva destacó el avance en petróleo, gas, minería y agricultura, pero puso el foco en la urgencia de medidas para los rubros más rezagados, como la construcción, los servicios y la logística. En este sentido, subrayó que el Gobierno debería orientar su capacidad fiscal limitada hacia estos sectores, priorizando la eliminación de obstáculos físicos y burocráticos.

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Sobre el sistema financiero, la funcionaria valoró la voluntad de abordar el problema de los préstamos en mora y sostuvo que la ampliación del mercado de capitales puede resultar decisiva para el despegue de la economía real. En particular, mencionó la necesidad de desarrollar instrumentos como las hipotecas para dinamizar la construcción y facilitar la participación de los consumidores.

La exposición de la funcionaria internacional en Buenos Aires dejó en claro que el FMI observa con atención los procesos políticos, la gestión de los riesgos y la evolución del mercado laboral y financiero. El mensaje principal giró en torno a la necesidad de políticas sólidas, disciplina fiscal y reformas estructurales para consolidar la recuperación y enfrentar los desafíos futuros.

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