PlayStation despeja el camino: God of War Laufey no competirá con GTA 6 y adelanta el retorno de Kratos

God of War Laufey se lanzará el 16 de febrero de 2027. (Composición Infobae: Difusión)

PlayStation despeja el camino en su calendario de lanzamientos al anunciar la llegada de God of War Laufey para el 16 de febrero de 2027 en exclusiva para PS5. La decisión de ubicar esta fecha evita el enfrentamiento directo con Grand Theft Auto 6, programado para el 19 de noviembre de 2026, y marca una estrategia clara para dar espacio a ambos títulos sin que compitan de forma directa.

Además, la compañía confirma la continuidad de Kratos en futuras entregas y adelanta un giro argumental con la llegada de Faye como nueva protagonista.

Lanzamiento de God of War Laufey: fecha confirmada y estrategia frente a GTA 6

Sony ha puesto fin a una de las preguntas más recurrentes entre los seguidores de la saga: God of War Laufey se lanzará el 16 de febrero de 2027, dejando casi tres meses de diferencia con GTA 6, previsto para el 19 de noviembre de 2026.

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La estrategia de Sony responde no solo a motivos comerciales, sino también a la necesidad de fortalecer su catálogo. (Captura @PlayStation)

Esta distancia entre ambos estrenos busca evitar la superposición de dos de los lanzamientos más esperados del sector, permitiendo a cada uno captar la atención del público en distintos momentos.

El anuncio se realizó durante el State of Play celebrado en junio, donde se reveló que esta nueva entrega de la serie tendrá como foco a Faye, esposa de Kratos y madre de Atreus, quien asume el rol central.

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La historia de God of War Laufey inicia tras el funeral de Faye, cuando la guerrera despierta en el Everywhen, un espacio reservado a los dioses donde convergen criaturas y deidades de diversas mitologías. Así, la franquicia apuesta por un cambio de perspectiva sin dejar de lado sus raíces narrativas y de acción.

Faye, también conocida como Laufey la Justa, es una poderosa guerrera gigante (Jötunn) de Jötunheim, segunda esposa de Kratos. (Difusión)

La estrategia de Sony responde no solo a motivos comerciales, sino también a la necesidad de fortalecer su catálogo ante un escenario competitivo y cambiante. El estudio Santa Monica busca mantener el atractivo de la saga, evitando que God of War Laufey y GTA 6 se resten protagonismo.

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Faye toma el protagonismo en la nueva entrega para PS5

En God of War Laufey, el papel principal recae en Faye, lo que representa una novedad dentro del universo de la saga. Kratos, quien fue el eje de las entregas previas, cede espacio a su esposa, interpretada nuevamente por Deborah Ann Woll.

La mecánica de juego se mantiene fiel a los pilares de historia, exploración y combates intensos, pero introduce nuevas habilidades para la protagonista, como la posibilidad de combinar ataques terrestres y aéreos, el uso de magia de gigantes y la capacidad de separar el alma de ciertos enemigos para seguir atacándolos.

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Kratos y Faye (Laufey) se conocieron en un bosque de Midgard tras una brutal pelea en la que casi se arrancan las cabezas mutuamente debido a su enorme fuerza.

El mundo del Everywhen se presenta como un entorno donde confluyen distintas mitologías y criaturas, ampliando el universo narrativo de la franquicia. Esta expansión permite a Santa Monica Studio explorar nuevas líneas argumentales y mecánicas, al tiempo que ofrece a los jugadores una experiencia renovada y dinámica.

La decisión de centrar la historia en Faye abre la puerta a explorar nuevos matices de la saga, sin renunciar a los elementos que la han caracterizado. El equipo de desarrollo ha comunicado que, si bien Faye será la figura central en esta entrega, Kratos seguirá formando parte de la narrativa general, anticipando futuros juegos dedicados al personaje.

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Declaraciones de los responsables de God of War y expectativas para el futuro

Cory Barlog, director creativo de Santa Monica Studio y responsable del reinicio de la saga en 2018, explicó durante la presentación que God of War Laufey no solo actúa como continuación, sino también como preparación para futuras historias.

El viernes 24 de julio, PlayStation Network sufrió una caída global que impidió a miles de usuarios iniciar sesión, acceder a funciones de sus consolas o jugar en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Barlog hizo hincapié en la relevancia de Phranque, el cubo cósmico que acompaña a Faye, señalando que su presencia está desde los orígenes de la historia y que “todo lo que hay en este juego lleva a algo realmente increíble”. Cabe señalar que estas declaraciones fueron recopiladas por IGN.

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El equipo detrás de la saga considera God of War Laufey como una pieza fundamental dentro de la narrativa general del universo. Barlog afirmó que, a pesar de que la historia de Faye introduce una perspectiva diferente, forma parte del gran mundo que quieren desarrollar y que Kratos seguirá teniendo un papel relevante en próximas entregas.

Ariel Lawrence, directora de God of War Laufey, compartió la misma visión: “No podemos no contar historias sobre el gran protagonista”, en referencia a Kratos.

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Las declaraciones de los responsables reflejan la intención de mantener viva la saga y de seguir expandiéndola con nuevas miradas y personajes, sin perder de vista el legado de su protagonista original.

God of War Laufey fue presentado de manera oficial por Sony y el estudio Santa Mónica.

Cambios en PlayStation: adiós a los discos físicos

La presentación de God of War Laufey coincide con un momento de transición para PlayStation. Sony anunció que dejará de producir discos físicos para sus nuevos juegos a partir de enero de 2028, una decisión que ha generado rechazo entre los coleccionistas y quienes defienden la preservación digital.

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Es menester señalar que este cambio marca el inicio de una etapa completamente digital para los lanzamientos de la compañía.

La tensión en la comunidad creció aún más tras una caída global de PlayStation Network el viernes 24 de julio, que impidió a miles de usuarios iniciar sesión, acceder a funciones de sus consolas o jugar en línea. Aunque el servicio fue restaurado posteriormente, Sony no ofreció una explicación pública sobre la causa del incidente.