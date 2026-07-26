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Cómo activar el modo La Odisea y Spider-Man en WhatsApp

Para dispositivos Android, el primer paso consiste en instalar un launcher personalizado

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Spider- Man - La Odisea - WhatsApp - celulares - tecnología - 26 de julio
Existen pasos específicos para recrear tanto la estética de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, como la de Spider-Man: Brand New Day. (Composición Infobae)

Personalizar WhatsApp para reflejar el estilo visual de grandes estrenos cinematográficos es una tendencia que gana terreno entre los usuarios de dispositivos móviles. Actualmente, existen pasos específicos para recrear tanto la estética de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, como la de Spider-Man: Brand New Day.

Estas opciones permiten transformar la apariencia de la aplicación, adaptando íconos, fondos de pantalla, teclados y sonidos, e incluso generando imágenes temáticas mediante inteligencia artificial. Así, cualquier usuario puede llevar parte del universo de sus películas favoritas a las conversaciones diarias.

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Cómo personalizar WhatsApp con el estilo de La Odisea

El entorno visual de La Odisea puede trasladarse a WhatsApp mediante la modificación de varios elementos de la aplicación. Para dispositivos Android, el primer paso consiste en instalar un launcher personalizado. Nova Launcher es una de las alternativas más utilizadas y permite cambiar tanto el ícono de la aplicación como la disposición general de la pantalla de inicio.

Pantalla de teléfono con aplicación de mensajería, dos burbujas de chat con texto instructivo, y de fondo un guerrero con casco, barba y espada
Un guerrero con casco y espada, representando a Odiseo, se observa como fondo de una pantalla de chat que muestra instrucciones para ajustar la imagen. (Foto: WhatsApp)

Tras configurarlo como predeterminado, basta con ubicar el ícono de WhatsApp, mantenerlo presionado y seleccionar la opción de editar. En ese momento se puede elegir una imagen relacionada con la película, como un póster oficial, el casco de Odiseo o cualquier ilustración que remita al relato épico.

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La personalización no se limita al ícono. El fondo del teclado es otro elemento clave. Al abrir cualquier chat y mostrar el teclado, se puede acceder al menú de temas, especialmente si se utiliza Gboard. Aquí se recomienda seleccionar una imagen horizontal inspirada en el universo visual de La Odisea. El ajuste de la imagen asegura una integración natural con el diseño del teclado.

El fondo de pantalla de los chats es el último paso para completar la ambientación. Dentro de WhatsApp, el usuario debe ingresar al menú de configuración, seleccionar la opción de chats y, luego, fondo de pantalla.

Al abrir cualquier chat y mostrar el teclado, se puede acceder al menú de temas, especialmente si se utiliza Gboard. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Al abrir cualquier chat y mostrar el teclado, se puede acceder al menú de temas, especialmente si se utiliza Gboard. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Al elegir una imagen vertical alusiva a la película y establecerla, cada conversación se verá enmarcada en el estilo de la nueva adaptación de Christopher Nolan.

Para lograr este resultado es necesario contar con tres tipos de imágenes: una cuadrada para el ícono, una horizontal para el teclado y una vertical para los fondos de chat. Estas imágenes pueden descargarse desde plataformas gratuitas, redes sociales verificadas o generarse a través de herramientas de inteligencia artificial.

Quienes prefieren crear imágenes originales pueden utilizar servicios como Meta AI. Ingresando instrucciones precisas, es posible obtener ilustraciones de escenas o personajes de La Odisea en el estilo cinematográfico de Nolan.

Algunas sugerencias de prompts incluyen descripciones de Odiseo navegando entre olas, barcos en tormentas o paisajes griegos al atardecer, siempre con la impronta visual del director.

Pantalla de teléfono con interfaz de chat. Spider-Man con traje rojo y azul carga a una persona con traje oscuro sobre una ciudad con edificios
Spider-Man, un personaje de Marvel Studios, lleva a una persona con traje oscuro sobre una ciudad mientras ejecuta un movimiento acrobático. (Foto: WhatsApp)

Guía para adaptar WhatsApp al estreno de Spider-Man: Brand New Day

La llegada de Spider-Man: Brand New Day a los cines motiva a los seguidores de Marvel Studios a personalizar sus perfiles digitales. A diferencia del modo inspirado en La Odisea, la adaptación a Spider-Man se realiza utilizando únicamente las funciones integradas en WhatsApp, sin requerir aplicaciones externas.

El proceso comienza con la actualización de la foto de perfil y el nombre visible. Para ello, se accede al menú de configuración, donde es posible cargar una nueva imagen y editar el nombre asociado a la cuenta.

Muchos usuarios optan por imágenes promocionales, afiches oficiales o capturas del tráiler de la película, disponibles en los canales de Marvel Studios o en redes sociales oficiales. Además, suelen acompañar la imagen con textos alusivos, como el título del film o frases emblemáticas.

Un celular en primer plano muestra el logo de WhatsApp, con siluetas de personas desenfocadas al fondo.
La integración de Meta AI en WhatsApp habilita la generación de imágenes personalizadas directamente desde el chat. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ambientación visual continúa con la selección de nuevos fondos para los chats. Al ingresar al menú de cada conversación y elegir la opción de fondo de pantalla, se pueden cargar imágenes que reflejen escenas o personajes centrales de Spider-Man: Brand New Day.

Los fondos oscuros, ilustraciones del superhéroe o fragmentos visuales del tráiler aportan coherencia con la propuesta estética del universo Marvel.

Crear imágenes temáticas para WhatsApp con inteligencia artificial

La integración de Meta AI en WhatsApp habilita la generación de imágenes personalizadas directamente desde el chat. Esta función, disponible en la mayoría de los dispositivos compatibles, permite a los usuarios solicitar ilustraciones específicas escribiendo instrucciones simples.

Así, es posible crear imágenes de Spider-Man en acción o escenas inspiradas en la última película, sin recurrir a bancos externos ni pagar costos adicionales.

Personalizar WhatsApp para reflejar el estilo visual de grandes estrenos cinematográficos es una tendencia que gana terreno entre los usuarios de dispositivos móviles. REUTERS/Dado Ruvic
Personalizar WhatsApp para reflejar el estilo visual de grandes estrenos cinematográficos es una tendencia que gana terreno entre los usuarios de dispositivos móviles. REUTERS/Dado Ruvic

Este nivel de personalización resulta atractivo para quienes buscan destacar su perfil y diferenciarlo en el contexto del estreno de Spider-Man: Brand New Day. Además, la generación de imágenes mediante inteligencia artificial amplía las opciones creativas, permitiendo composiciones únicas y adaptadas al gusto del usuario.

Personalización de sonidos y stickers en WhatsApp con motivo de estrenos de cine

La personalización visual puede complementarse con ajustes en los tonos de notificación y el uso de stickers temáticos. En el menú de notificaciones de WhatsApp, es posible seleccionar fragmentos de audio extraídos del tráiler, frases reconocibles o melodías que formen parte de la banda sonora de la película. Esta configuración contribuye a reforzar la atmósfera temática en cada interacción.

Por otro lado, los emojis y stickers personalizados se pueden crear desde la propia aplicación o descargar desde fuentes oficiales. Estas herramientas permiten compartir contenido relacionado con el estreno y mantener conversaciones alineadas con la estética propuesta por la producción cinematográfica.

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