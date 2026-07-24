Códigos de Free Fire para julio 2026: paso a paso para canjearlos

Este mes hay un lote disponible por tiempo limitado: solo 24 horas. A continuación, los códigos activos, cómo canjearlos y todo lo necesario para empezar a jugar.
PUBLICIDAD
Códigos de Free Fire para julio de 2026
Esta es la lista completa de códigos disponibles para canjear hoy. Su funcionamiento depende de la región del servidor y de su disponibilidad, por lo que algunos pueden no funcionar según las circunstancias:
- E9QH6K4LNP7V
- FFPLUFBVSLOT
- FFWCTKX2P5NQ
- J2QP8M1KVL6V
- J3ZKQ57Z2P2P
- MCPW3D28VZD6
- N7QK5L3MRP9J
- P3LX6V9TM2QH
- Q8M4K7L2VR9J
- RD3TZK7WME65
- RHTG9VOLTDWP
- S5PL7M2LRV8K
- TFX9J3Z2RP64
- TX4SC2VUNPKF
- V427K98RUCHZ
- WD2ATK3ZEA55
- ZRW3J4N8VX56
- ZZZ76NT3PDSH
Cómo canjear los códigos de Free Fire
Canjear los códigos en Free Fire es un proceso sencillo que se realiza desde el portal oficial de recompensas de Garena. Los objetos obtenidos quedan enlazados de forma permanente a la cuenta del jugador. Estos son los pasos:
PUBLICIDAD
- Ingresa al Sitio de Canje de Recompensas oficial de Garena.
- Inicia sesión con tu cuenta de Free Fire a través de la plataforma de tu preferencia: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, entre otras.
- Escribí el código de 12 caracteres en el campo indicado, con atención para no confundir letras con números, y confirma.
- Una vez validado el código, espera a que los cosméticos aparezcan reflejados en tu cuenta.
Cómo aprovechar los códigos al máximo
Dado que cada código tiene una vigencia de solo 24 horas, conviene canjearlo cuanto antes.
Si uno no funciona, puede deberse a la región del servidor o a que ya alcanzó su límite de usos: en ese caso, prueba con otro de la lista.
PUBLICIDAD
Los objetos obtenidos quedan asociados de forma permanente a la ID de la cuenta, por lo que vale la pena reclamarlos aunque no se vayan a usar de inmediato.
Cómo empezar a jugar Free Fire
Free Fire es un título de acción tipo battle royale desarrollado por Garena para dispositivos móviles. En cada partida de 10 minutos, 50 jugadores caen en paracaídas sobre una isla remota y compiten por sobrevivir: el objetivo es ser el último en pie.
PUBLICIDAD
Los jugadores eligen su punto de aterrizaje, exploran el mapa, recogen armas y pueden usar vehículos o camuflarse en la vegetación para emboscar rivales.
El juego se descarga gratis desde la App Store de Apple para dispositivos iOS y desde Google Play para móviles y tablets Android.
Free Fire vs. Free Fire Max: en qué se diferencian
Son, en esencia, el mismo juego. Comparten mapa, eventos, progreso de cuenta y permiten partidas cruzadas entre jugadores de ambas versiones gracias a la tecnología Firelink de Garena. La diferencia está en la experiencia visual, sonora y los requisitos del dispositivo.
PUBLICIDAD
- Gráficos y rendimiento
Free Fire Max ofrece texturas en alta definición, sombras mejoradas, efectos visuales más detallados (niebla, explosiones, agua) y una mayor distancia de visión en el mapa. Además, eleva el límite de fotogramas por segundo de 30 a hasta 90 FPS y permite escalar los gráficos hasta ultra HD.
- Sonido
Max rediseñó los efectos de audio: disparos, explosiones, vehículos y otras acciones suenan distinto y con mayor detalle. Esto permite, por ejemplo, identificar el arma que está usando un enemigo solo por el sonido.
PUBLICIDAD
- Modos exclusivos
Free Fire Max incluye el modo Craftland, que permite crear mapas propios e invitar amigos a jugar en ellos. Este modo no está disponible en la versión original.
Si tu celular tiene buenas prestaciones conviene practicar jugar Free Fire Max, si en cambio tiene características básica, usa el juego base.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD