Tecno

Códigos de Free Fire para julio 2026: paso a paso para canjearlos

Con códigos como E9QH6K4LNP7V, FFPLUFBVSLOT y FFWCTKX2P5NQ, los usuarios pueden acceder a skins o diamantes gratis

Guardar
Google icon
Este juego se encuentra únicamente disponible para móviles. (Free Fire / Garena)
Este juego se encuentra únicamente disponible para móviles. (Free Fire / Garena)
Free Fire publica cada día una nueva lista de códigos con los que sus jugadores pueden reclamar objetos gratis, desde skins hasta otros ítems, sin ningún costo adicional.

Este mes hay un lote disponible por tiempo limitado: solo 24 horas. A continuación, los códigos activos, cómo canjearlos y todo lo necesario para empezar a jugar.

PUBLICIDAD

Códigos de Free Fire para julio de 2026

Esta es la lista completa de códigos disponibles para canjear hoy. Su funcionamiento depende de la región del servidor y de su disponibilidad, por lo que algunos pueden no funcionar según las circunstancias:

  • E9QH6K4LNP7V
  • FFPLUFBVSLOT
  • FFWCTKX2P5NQ
  • J2QP8M1KVL6V
  • J3ZKQ57Z2P2P
  • MCPW3D28VZD6
  • N7QK5L3MRP9J
  • P3LX6V9TM2QH
  • Q8M4K7L2VR9J
  • RD3TZK7WME65
  • RHTG9VOLTDWP
  • S5PL7M2LRV8K
  • TFX9J3Z2RP64
  • TX4SC2VUNPKF
  • V427K98RUCHZ
  • WD2ATK3ZEA55
  • ZRW3J4N8VX56
  • ZZZ76NT3PDSH
(Garena)
Los usuarios necesitan tener una cuenta vinculada para realizar el canje. (Garena)

Cómo canjear los códigos de Free Fire

Canjear los códigos en Free Fire es un proceso sencillo que se realiza desde el portal oficial de recompensas de Garena. Los objetos obtenidos quedan enlazados de forma permanente a la cuenta del jugador. Estos son los pasos:

PUBLICIDAD

  1. Ingresa al Sitio de Canje de Recompensas oficial de Garena.
  2. Inicia sesión con tu cuenta de Free Fire a través de la plataforma de tu preferencia: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, entre otras.
  3. Escribí el código de 12 caracteres en el campo indicado, con atención para no confundir letras con números, y confirma.
  4. Una vez validado el código, espera a que los cosméticos aparezcan reflejados en tu cuenta.
Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone que muestra una pantalla con una lista de códigos de Free Fire y botones de 'Canjear'.
Los códigos tienen caducidad de 24 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aprovechar los códigos al máximo

Dado que cada código tiene una vigencia de solo 24 horas, conviene canjearlo cuanto antes.

Si uno no funciona, puede deberse a la región del servidor o a que ya alcanzó su límite de usos: en ese caso, prueba con otro de la lista.

Los objetos obtenidos quedan asociados de forma permanente a la ID de la cuenta, por lo que vale la pena reclamarlos aunque no se vayan a usar de inmediato.

Cómo empezar a jugar Free Fire

Free Fire es un título de acción tipo battle royale desarrollado por Garena para dispositivos móviles. En cada partida de 10 minutos, 50 jugadores caen en paracaídas sobre una isla remota y compiten por sobrevivir: el objetivo es ser el último en pie.

Este videojuego para móviles ofrece códigos que se pueden canjear por premios. (Garena)
Este videojuego para móviles ofrece códigos que se pueden canjear por premios. (Garena)

Los jugadores eligen su punto de aterrizaje, exploran el mapa, recogen armas y pueden usar vehículos o camuflarse en la vegetación para emboscar rivales.

El juego se descarga gratis desde la App Store de Apple para dispositivos iOS y desde Google Play para móviles y tablets Android.

Free Fire vs. Free Fire Max: en qué se diferencian

Son, en esencia, el mismo juego. Comparten mapa, eventos, progreso de cuenta y permiten partidas cruzadas entre jugadores de ambas versiones gracias a la tecnología Firelink de Garena. La diferencia está en la experiencia visual, sonora y los requisitos del dispositivo.

  • Gráficos y rendimiento

Free Fire Max ofrece texturas en alta definición, sombras mejoradas, efectos visuales más detallados (niebla, explosiones, agua) y una mayor distancia de visión en el mapa. Además, eleva el límite de fotogramas por segundo de 30 a hasta 90 FPS y permite escalar los gráficos hasta ultra HD.

La nueva ronda de códigos gratuitos de Free Fire transforma la experiencia de juego - crédito Garena
La nueva ronda de códigos gratuitos de Free Fire transforma la experiencia de juego - crédito Garena
  • Sonido

Max rediseñó los efectos de audio: disparos, explosiones, vehículos y otras acciones suenan distinto y con mayor detalle. Esto permite, por ejemplo, identificar el arma que está usando un enemigo solo por el sonido.

  • Modos exclusivos

Free Fire Max incluye el modo Craftland, que permite crear mapas propios e invitar amigos a jugar en ellos. Este modo no está disponible en la versión original.

Si tu celular tiene buenas prestaciones conviene practicar jugar Free Fire Max, si en cambio tiene características básica, usa el juego base.

Temas Relacionados

Free FireGarenaCódigosSkinsDiamantesVideojuegosTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ganar dinero vendiendo fotos de pies: así funciona el negocio digital que llegó para quedarse

Para participar en estas plataformas, los usuarios deben verificar su mayoría de edad mediante identificación oficial

Ganar dinero vendiendo fotos de pies: así funciona el negocio digital que llegó para quedarse

Nokia 1100: así puedes jugar el clásico Snake II al estilo retro, si no lo tienes

La popularidad de este modelo y sus juegos siguen vigentes en plena época del smartphone

Nokia 1100: así puedes jugar el clásico Snake II al estilo retro, si no lo tienes

Ahora puedes hablar con Google Fotos para buscar imágenes y videos rápido y ahorrar tiempo

El usuario escribe una pregunta y Gemini, la IA de Google, rastrea la biblioteca en segundos

Ahora puedes hablar con Google Fotos para buscar imágenes y videos rápido y ahorrar tiempo

Este mapa virtual de Barcelona te sirve para la ola de calor: muestra los caminos más frescos y con sombra

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) lanzó un mapa web que tiene en cuenta la hora del día, la posición de los edificios y la trayectoria del sol

Este mapa virtual de Barcelona te sirve para la ola de calor: muestra los caminos más frescos y con sombra

AMD promete una inteligencia artificial que funcione dentro de las empresas y no dependa solo de la nube

Combinar equipos capaces de ejecutar modelos de IA localmente con herramientas de redes, seguridad y supervisión centralizada, ya es posible

AMD promete una inteligencia artificial que funcione dentro de las empresas y no dependa solo de la nube

DEPORTES

Con gol de Merentiel, Boca Juniors vence a O’Higgins por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana

Con gol de Merentiel, Boca Juniors vence a O’Higgins por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana

Impacto en el mercado de pases: un club sudamericano negocia para contratar a Vozinha

Pase de lujo de Paredes y definición de Merentiel: así abrió el marcador Boca Juniors frente a O’Higgins por la Sudamericana

El pasillo de Rosario Central al campeón Belgrano, un gol de antología y una roja insólita: las perlitas del inicio del Torneo Clausura

Silbidos e indiferencia: así recibieron los hinchas de Boca Juniors a Sebastián Villa

TELESHOW

Mauro Icardi compartió una foto con la China Suárez de viaje: “El amor de mi vida”

Mauro Icardi compartió una foto con la China Suárez de viaje: “El amor de mi vida”

Moria Casán a la madre de Wanda y Zaira Nara: “Tus hijas en el inconsciente popular son dos buscadoras de billeteras”

Belén Francese recordó el día que Nazarena Vélez le dio anfetaminas por error: “Éramos rockstars”

Tom Holland recordó su grabación con Lionel Messi y reveló por qué lo inspira hace años: “Es el mejor de la historia”

La sutil indirecta de Ekaterina Ojeda a la China Suárez por su relación con Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

ICE arrestó en Savannah al beisbolista dominicano Johan Sandoval por un estatus migratorio vencido

ICE arrestó en Savannah al beisbolista dominicano Johan Sandoval por un estatus migratorio vencido

Instituto Costarricense de Electricidad perdería el control del sistema eléctrico y familias podrían enfrentar tarifas más altas

En Panamá la Autoridad Marítima evalúa ampliar la red nacional de monitoreo oceánico

Congreso Nacional reactiva ayudas sociales bajo nuevo mecanismo que promete mayor transparencia

República Dominicana: Abinader afirma que defenderá la democracia y el voto popular de las Américas