GTA 6 en la mira de hackers: acceso anticipado, pre reserva, lanzamiento y más engaños

La expectativa por Grand Theft Auto VI impulsó campañas globales de fraude, phishing y malware dirigidas a jugadores.

La expectativa por Grand Theft Auto VI ha superado todos los registros históricos en la industria de los videojuegos, y con ello, los riesgos cibernéticos que los jugadores pueden vivir.

Las advertencias de empresas de ciberseguridad como Gen Digital y NordVPN evidencian que la espera por el juego Rockstar se convierte en una oportunidad para que los estafadores desplieguen campañas masivas de fraude, phishing y propagación de malware en todo el mundo.

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Mientras millones de personas buscan información sobre la preventa, versiones de prueba y supuestas ofertas exclusivas, los delincuentes han perfeccionado sus métodos para interceptar a víctimas ansiosas por acceder antes que nadie al nuevo lanzamiento.

Cómo funcionan las estafas en torno a GTA 6

Las investigaciones han confirmado que existen decenas de páginas web falsas que imitan a la perfección a tiendas oficiales de videojuegos. Muchas de ellas ofrecen la posibilidad de reservar GTA 6 a precios considerablemente más bajos, o prometen acceso anticipado a una supuesta beta.

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Las campañas sobre GTA 6 incluyen cupones y tarjetas regalo falsas de PlayStation y Xbox para robar información sensible y cuentas de juego. (Rockstar)

El objetivo de estas páginas no suele limitarse al cobro del importe por el juego; lo más codiciado para los ciberdelincuentes son las credenciales y los datos personales de los usuarios.

Uno de los métodos más utilizados consiste en la distribución de cupones y tarjetas regalo falsas para plataformas como PlayStation y Xbox. Los usuarios, buscando reducir el costo de la compra, ingresan sus datos en portales que simulan promociones especiales de lanzamiento. De esta manera, entregan información sensible que después puede ser utilizada para acceder a sus cuentas de juego o incluso revenderlas en el mercado negro.

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El riesgo no termina ahí. Los expertos de Gen Digital detectaron la venta en la dark web de herramientas automatizadas capaces de enviar millones de mensajes privados en plataformas como Discord y otras redes sociales.

Estos mensajes, disfrazados de recomendaciones amistosas, contienen enlaces que redirigen a sitios fraudulentos. Al intentar iniciar sesión con sus datos habituales, los jugadores entregan sin saberlo el control total de sus perfiles.

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NordVPN identificó claves beta fraudulentas, aplicaciones móviles falsas y archivos maliciosos disfrazados de versiones de GTA 6 para PlayStation 5 y Xbox Series. (Rockstar)

Cuáles son las principales tácticas de engaño detectadas

La campaña de fraudes por el lanzamiento de GTA 6 se ha sofisticado a nivel global. Según NordVPN, se han identificado múltiples variantes de ataques, entre ellos la distribución de archivos maliciosos disfrazados de versiones beta, aplicaciones móviles falsas y campañas de phishing.

Uno de los engaños más extendidos es el de las claves beta fraudulentas. Existen sitios web que afirman proporcionar códigos de acceso anticipado para las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series, obligando a los usuarios a pasar por supuestos procedimientos de verificación de bots antes de ofrecer descargas que instalan software innecesario o suscripciones no autorizadas.

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Para los usuarios de Windows, los riesgos aumentan con la proliferación de archivos troyanos distribuidos bajo la apariencia de juegos piratas. Sitios falsos que imitan marcas populares de distribución digital, como FitGirl, DODI y ElAmigos, sirven como vehículo para difundir ejecutables maliciosos.

Una vez instalados, estos programas pueden operar en segundo plano, descargar más malware o incluso simular componentes legítimos del sistema, como controladores de tarjetas gráficas.

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En el ámbito móvil, las aplicaciones Android bautizadas como “GTA 6 Beta” han copiado el branding y los videos introductorios de Rockstar para parecer auténticas.

Las empresas de ciberseguridad recomiendan comprar Grand Theft Auto VI solo en canales oficiales de Rockstar Games y verificar la URL antes de ingresar datos. (Rockstar Games)

Sin embargo, en vez de ofrecer acceso al juego, muestran anuncios de forma reiterada y buscan inducir a los usuarios a contratar servicios de suscripción o a descargar más software malicioso. Algunas de estas apps están vinculadas a campañas previas de robo de información, troyanos bancarios y ransomware.

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Recomendaciones clave para evitar caer en fraudes

Las empresas de ciberseguridad insisten en que la mejor defensa ante este tipo de amenazas es la cautela. El consejo principal es desconfiar de cualquier oferta que prometa acceso anticipado, descuentos demasiado atractivos o versiones beta no anunciadas oficialmente. Toda compra o reserva debe realizarse únicamente desde canales oficiales de Rockstar Games o tiendas reconocidas.

Antes de introducir datos personales o bancarios, conviene verificar que la página de la tienda tenga el candado de seguridad en la barra de direcciones, que la URL esté correctamente escrita y que la promoción haya sido anunciada en las redes oficiales de la desarrolladora.

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Si un usuario ya ingresó su información en un sitio sospechoso, debe cambiar de inmediato su contraseña y, si facilitó datos financieros, contactar a su banco y monitorear posibles movimientos inusuales.