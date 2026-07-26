Elon Musk cuestionó a los medios y relativizó el rechazo hacia su figura

El empresario y dueño de X volvió a poner en duda la credibilidad de los medios y la confianza del público en el periodismo tradicional

Elon Musk volvió a confrontar con los medios y esta vez lo hizo frente a la editora de The Economist. Durante una entrevista en video, el empresario defendió su popularidad a partir de su enorme alcance en redes sociales y sostuvo que el rechazo que enfrenta la prensa es mucho mayor de lo que sus propios integrantes perciben.

Cuando Zanny Minton Beddoes, editora jefe de The Economist, le preguntó si era consciente de que “algunas personas” lo detestan, Musk respondió: “Probablemente es cierto”.

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Sin embargo, rápidamente desvió el eje hacia sus cifras en redes sociales. “El hecho de que, como usted señaló, me sigan un cuarto de billón de personas me hace pensar que mucha más gente me aprecia que la que no”, explicó en referencia a los aproximadamente 250 millones de usuarios que lo siguen en X.

Musk sostiene que los millones de seguidores en sus redes sociales reflejan un respaldo mayor que el rechazo que enfrenta (Reuters)

Al fundamentar su argumento, Musk destacó que, si bien cuenta con detractores, su popularidad en plataformas digitales evidencia un respaldo considerable.

Además, Musk aprovechó el intercambio para lanzar una crítica directa a la prensa. “Creo que mucha más gente los odia a ustedes y a los medios de lo que creen”, dijo dirigiéndose a la editora. Planteó que la desconfianza hacia los periodistas y los medios supera la que él mismo enfrenta como figura pública.

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Durante la entrevista, el empresario acusó a la prensa de generar más rechazo social que su propia figura pública (AP Foto/Matt Rourke, Archivo)

Según sus palabras durante la conversación, la opinión favorable sobre los periodistas ronda el 15%. Presentó esa cifra como una apreciación personal, sin citar estudios específicos, pero insistió en que existe un nivel de animadversión hacia la prensa que suele subestimarse.

Al momento de responder, Zanny Minton Beddoes reconoció durante el diálogo que la confianza hacia los profesionales de los medios se encuentra en niveles bajos. No contradijo de forma explícita la estimación de Musk, aunque señaló que la prensa enfrenta desafíos vinculados a la credibilidad y la percepción pública.

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Redes sociales, democracia y periodismo ciudadano

Elon Musk defendió el periodismo ciudadano en X y expuso su impacto en el debate democrático y la difusión de información (Europa Press)

Otro eje de la entrevista abordó el papel de las redes sociales en la democracia occidental. Beddoes consultó a Musk sobre si el uso que hace de estas plataformas resulta positivo para el debate público.

En ese sentido, Musk defendió su presencia digital y la apertura de espacios alternativos de comunicación.

El empresario insistió en que la desconfianza hacia los medios supera las críticas dirigidas a su persona (REUTERS/Adrees Latif/File Photo)

En X, la red social que lidera, Musk promueve el periodismo ciudadano. Esta perspectiva ha generado controversias, debido a que algunos críticos la interpretan como un intento de restar legitimidad a informaciones de medios establecidos, en particular cuando estas no coinciden con sus posiciones o intereses.

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