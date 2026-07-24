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Comprar casas prefabricadas en Amazon desde USD 9.125: lo que debes saber de estas opciones de vivienda

Su estructura plegable permite transportarlas, montarlas y desmontarlas con rapidez, apta para mudanzas frecuentes

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Exterior de casa modular blanca desplegada con ventanas y puerta corrediza; vistas interiores de cocina con fregadero, sala con cama y baño con inodoro y ducha
En Amazon se consiguen casas prefabricadas habitables desde USD 9.061 hasta USD 16.921. (Amazon)

Amazon ofrece entre su catálogo casas prefabricadas habitables con precios que van desde los USD 9.125 hasta los USD 17.000.

Las opciones disponibles en Amazon de mayor precio están fabricadas con estructura de acero y paneles de espuma ignífuga, materiales impermeables y cuentan con aislamiento térmico.

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Están certificadas para resistir terremotos de grado 8 y vientos de grado 10, según su descripción.

Su diseño plegable facilita el transporte y permite montarlas y desmontarlas con rapidez, lo que las hace aptas para traslados frecuentes. Incluyen cableado eléctrico completo y admiten personalización.

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Página web muestra casa prefabricada blanca con ventanas, puerta corrediza de vidrio, terraza de madera, jardín con arbustos y árboles, cielo azul
Sus fabricantes certifican resistencia a terremotos de grado 8 y vientos de grado 10. (Amazon)

Los modelos más pequeños disponibles en la plataforma ofrecen distintas variantes y también admiten personalización.

Cómo son las casas prefabricadas de Amazon

Hay diversas marcas de casas prefabricadas de Amazon con diferentes características.

La casa prefabricada de la marca Green Swift está fabricada en acero resistente, mide 5,84 m de fondo, 2,51 m de ancho y 7,29 m de alto.

Incluye baño, ducha y armarios de cocina integrados, además de una puerta con cerradura y ventana. Su diseño la hace apta como vivienda, almacenamiento al aire libre, hotel, quiosco o cabina.

Cinco casas prefabricadas modulares de diferentes diseños. Incluyen modelos blancos, grises y marrones, algunos con paneles solares y jardines
Amazon lista varias marcas de casas prefabricadas, cada una con especificaciones distintas. (Amazon)

El modelo de Rainmule cuesta USD 16.921 y mide 3,05 m de fondo, 6,1 m de ancho y 2,54 m de alto. Su estructura combina acero aleado y plástico con paredes de espuma ignífuga, lo que la hace impermeable y con aislamiento térmico.

Está certificada para resistir terremotos de grado 8 y vientos de grado 10. Se pliega para facilitar el transporte y el montaje, e incluye cableado eléctrico completo según estándares estadounidenses. Admite personalización.

Hay una opción de marca genérica que cuesta USD 11.281 y es la más espaciosa en superficie: 28 m², con medidas de 5,9 m de fondo, 4,82 m de ancho y 2,4 m de alto.

Pesa 1,8 toneladas y su estructura combina acero inoxidable, panel sándwich y poliuretano expandido con marco metálico oscuro. Ofrece dos acabados: vidrio o efecto madera.

Interior de habitación con dos ventanas, piso de madera, paredes claras, gabinetes de cocina blancos con fregadero doble y grifo
Estos modelos sirven tanto como cobertizo de jardín como espacio habitable compacto. (Amazon)

Su sistema expandible y plegable no requiere obras para la instalación, y permite conectar varios módulos entre sí para ampliar el espacio según las necesidades del usuario.

Estas casas prefabricadas están diseñadas para adaptarse a distintos usos: desde cobertizo de almacenamiento en jardín hasta espacio habitable compacto.

Su estructura portátil facilita el traslado y las hace aptas para hotel, oficina, tienda o taller. Los modelos disponibles admiten personalización según las necesidades del usuario.

“Perfecto para alquileres de temporada, espacios de trabajo temporales o ampliación de diseños de propiedades”, señala la descripción de una de las casas.

Captura de pantalla de Amazon.es, casa prefabricada blanca con porche y césped, logo Amazon, opciones de envío, detalles de producto
Su diseño portátil las hace aptas para hoteles, oficinas, tiendas o talleres. (Amazon)

“Se mantiene fresco en verano y cálido en invierno, reduciendo los costos de energía hasta en un 40%”, añaden.

Cómo se instalan estas casas prefabricadas de Amazon

La instalación de estas casas prefabricadas no requiere maquinaria pesada ni equipos de construcción, según sus descripciones.

Señalan que dos personas pueden montar una unidad completa en un solo día, lo que representa un ahorro del 90% en tiempo de trabajo respecto a una construcción convencional.

Cada unidad llega como un kit completo con paredes, ventanas y cableado eléctrico preinstalados, lista para desplegarse sin obras. El sistema es apto para necesidades urgentes de vivienda o para proyectos que requieren instalación en plazos cortos.

Los modelos disponibles en Amazon incluyen cableado eléctrico preinstalado bajo estándares estadounidenses. REUTERS/Phil Noble/File Photo
Los modelos disponibles en Amazon incluyen cableado eléctrico preinstalado bajo estándares estadounidenses. REUTERS/Phil Noble/File Photo

Cómo es la electricidad en estas casa prefabricadas de Amazon

Los modelos de casa prefabricadas disponibles en Amazon incluyen cableado eléctrico preinstalado según estándares estadounidenses. El sistema llega integrado de fábrica junto con las paredes y ventanas, por lo que no requiere instalación adicional al momento del montaje.

“Nuestra casa plegable prefabricada llega como un kit completo con paredes, ventanas y caminos eléctricos preinstalados”, dicen los fabricantes.

Su configuración permite adaptar los circuitos según las necesidades del usuario, ya sea para uso residencial, comercial o de oficina.

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