Desbarataron en San Nicolás una banda que usaba autos “mellizos” para cometer robos: hay cuatro detenidos

Así fue el operativo que culminó con la detención de los cuatro sospechosos

La investigación por un Volkswagen robado que había sido abandonado en una calle de la localidad de San Nicolás llevó a la Policía Bonaerense a desbaratar una banda dedicada a utilizar vehículos “mellizos” para cometer robos. Durante uno de los allanamientos, detuvieron a cuatro sospechosos y secuestraron armas de fuego, teléfonos, entre otros elementos.

El operativo, ordenado por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 13, a cargo del fiscal Rubén Darío Giagnorio, y llevado a cabo por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Nicolás, se enmarcó en una causa por asociación ilícita, encubrimiento y tenencia ilegal de arma de guerra.

PUBLICIDAD

Fuentes del caso indicaron a Infobae que la investigación comenzó el 29 de mayo de 2026, cuando personal policial detectó un automóvil Volkswagen Voyage aparentemente abandonado en la intersección de las calles Mitre y Soler. Al verificar los datos, comprobaron que el vehículo tenía pedido de secuestro activo por robo desde el 31 de marzo, a requerimiento de la Justicia de Rosario. Además, constataron que el grabado de los cristales no coincidía con las patentes colocadas.

No era el único caso. Días antes, en la misma zona, la Policía había secuestrado otro vehículo en circunstancias similares. A partir de esos hallazgos, el magistrado interviniente dispuso iniciar actuaciones por averiguación de ilícito y profundizar la investigación.

PUBLICIDAD

La banda utilizaba vehículos “mellizos” para robar

El análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas permitió establecer la existencia de una banda integrada por al menos seis personas, varias de ellas con antecedentes por robos, hurtos, encubrimiento e infracción al artículo 289 del Código Penal, vinculado con la adulteración o supresión de la identificación de vehículos.

Según la pesquisa, los sospechosos utilizaban al menos cuatro autos “mellizos” para cometer robos bajo la modalidad de escalamiento, equipados con pasamontañas, guantes y linternas.

PUBLICIDAD

La investigación dio un paso clave el 16 de julio, cuando dos presuntos integrantes del grupo fueron detenidos en la ciudad santafesina de Villa Constitución tras ser sorprendidos sobre el techo de un comercio mientras intentaban levantar las chapas. En ese procedimiento también fueron secuestrados dos de los vehículos que, según los investigadores, utilizaba la organización.

Con esos elementos, la Justicia autorizó seis órdenes de allanamiento para secuestrar vehículos, patentes, teléfonos, documentación y otros elementos vinculados a la causa, que para entonces ya había sido recaratulada como asociación ilícita y encubrimiento.

PUBLICIDAD

Los agentes secuestraron armas de fuego, teléfonos celulares y demás elementos de interés para la causa

Uno de los procedimientos se realizó en una vivienda ubicada sobre la calle Necochea al 800, donde fueron detenidos Carlos Emanuel Velo (33), Carlos Alberto Velo (58), Rodrigo Nahuel Gallard (23) y Pablo Santino Nicolás Moreno (24). Entre los arrestados hay un padre y su hijo, ambos de apellido Velo.

Como se ve en el video que encabeza esta nota, los policías agentes irrumpen en el domicilio al grito de: “¡Tírate al piso!”, mientras reducen a los sospechosos.

PUBLICIDAD

A su vez, secuestraron cuatro teléfonos celulares, un Ford Fiesta y una motocicleta Honda Wave, además de tres escopetas, una carabina con mira telescópica, un rifle de aire comprimido PCP, municiones de distintos calibres, guantes, maletines y otros elementos que serán peritados en el marco de la causa.

Los detenidos están alojados en la Comisaría Primera de San Nicolás

El magistrado interviniente avaló los procedimientos y dispuso la notificación de los aprehendidos por los delitos de asociación ilícita, encubrimiento y tenencia ilegal de arma de guerra. Los cuatro permanecen alojados en la Comisaría Primera de San Nicolás, mientras que la DDI continuaba este domingo con los allanamientos restantes para intentar localizar al resto de los integrantes de la organización.

PUBLICIDAD