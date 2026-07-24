Tecno

Cómo funciona la innovadora ventana que deja pasar la luz mientras produce energía

Investigadores de la University College London desarrollaron una tecnología semitransparente basada en perovskita que genera electricidad bajo el sol, en días nublados y con iluminación artificial en espacios cerrados

Guardar
Google icon
Una mano sostiene un panel rectangular semitransparente de color naranja con patrón de rejilla, frente a un ventanal con árboles verdes y una valla blanca
Investigadores de UCL desarrollaron ventanas solares semitransparentes que generan electricidad con luz interior y con luz solar (Crédito: University College London )

Investigadores de la University College London (UCL) desarrollaron ventanas solares semitransparentes capaces de generar electricidad tanto con luz interior como con luz solar, una tecnología que podría convertir fachadas de edificios en fuentes de energía incluso de noche, en días nublados y en espacios cerrados, según TechXplore.

El dispositivo dejó pasar el 30% de la luz solar, frente al 80% o 90% que suele transmitir un vidrio convencional, y aun así alcanzó una conversión de 22% con luz interior intensa de 1.000 lux y de 14% con luz solar. El equipo fabricó un panel de 30 centímetros por 30 centímetros y comprobó además que el dispositivo conservó el 80% de su eficiencia tras 300 horas de exposición continua a la luz en una prueba acelerada de durabilidad.

PUBLICIDAD

La investigación, publicada en la revista Advanced Energy Materials, se centró en celdas solares que pueden incorporarse a ventanas sin perder por completo la transparencia, con el objetivo de aprovechar grandes superficies acristaladas que hoy no se usan como recurso energético.

El autor sénior del estudio, el doctor Mojtaba Abdi-Jalebi del Instituto para el Descubrimiento de Materiales de UCL, planteó que los techos suelen equiparse con paneles solares, pero que las amplias superficies de vidrio de muchos edificios modernos siguen en gran medida desaprovechadas. Sobre el resultado del estudio, afirmó: “En nuestro estudio, mostramos que es posible mantener la ventana transparente para que deje pasar la luz mientras se conserva la eficiencia de las celdas solares”.

PUBLICIDAD

Dos ventanales grandes de color ámbar-naranja con marcos negros en una fachada de hormigón. Se observan reflejos tenues de árboles verdes.
La tecnología de ventanas solares podría convertir fachadas de edificios en fuentes de energía en interiores, en días nublados y durante la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

La perovskita, clave para captar luz interior y solar

La base de la tecnología es la perovskita, un material que ya gana presencia en paneles solares para exteriores y que, a diferencia de los paneles tradicionales de silicio, puede ajustarse para absorber mejor las longitudes de onda específicas de la luz interior. Esa propiedad permitió diseñar una celda que funciona tanto en interiores como bajo el sol.

Para equilibrar transparencia y rendimiento, los investigadores usaron modelado por computadora para definir la mejor disposición y el espesor de cada capa. A partir de ese proceso, fabricaron una capa de perovskita de 185 nm, unas 500 veces más delgada que un cabello humano, cuando en celdas solares típicas esa capa suele ser tres o cuatro veces más gruesa.

El equipo también incorporó una molécula llamada 3-trifluoromethyl-1H-1,2,4-triazole para reducir defectos de la perovskita conocidos como “trampas”, que pueden inmovilizar electrones antes de que su energía sea aprovechada. Esa misma molécula contribuyó a estabilizar la estructura cristalina del material y a evitar su degradación con el paso del tiempo.

El avance incluyó además un nuevo electrodo transparente. En las celdas solares de perovskita, ese componente, encargado de conducir la electricidad hacia fuera de la celda, suele fabricarse con oro y bloquea parte de la luz.

Interior de oficina con grandes ventanales ámbar, que muestran árboles y edificios externos, con escritorios, monitores y plantas en primer plano.
El interior de una oficina moderna con ventanales ámbar exhibe un entorno de trabajo con escritorios y plantas, filtrando la vista hacia un paisaje urbano y natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para resolver ese problema, los investigadores colocaron una capa delgada de oro entre dos capas transparentes de óxido de molibdeno. Esa configuración redujo la reflexión y ayudó a que la luz atravesara mejor el oro.

Del vidrio plano a superficies curvas y materiales portátiles

Abdi-Jalebi señaló que la próxima etapa será escalar la fabricación y llevar la tecnología más allá de las superficies planas: “La visión a más largo plazo es hacer que los fotovoltaicos semitransparentes sean tan fáciles de integrar como una película para ventanas. A medida que la tecnología madure, estos dispositivos podrían desarrollarse potencialmente como películas flexibles que puedan aplicarse directamente sobre vidrios de vehículos, techos solares y otras superficies transparentes para generar electricidad limpia sin grandes cambios estructurales”.

El primer autor, Siming Huang, estudiante de doctorado en el Instituto para el Descubrimiento de Materiales de UCL, señaló otra función del sistema: al bloquear parte de la radiación solar, las celdas actúan de manera similar a los vidrios polarizados.

Además, indicó: “Otra ventaja de esta tecnología es que, al ocultar parte de la luz solar, actúa del mismo modo que las ventanas tintadas, ahorrando una parte de la energía necesaria para mantener fresco el edificio. Esto es especialmente importante en las zonas más cálidas del mundo, que destinan una alta proporción de energía al aire acondicionado”.

Temas Relacionados

University College LondonPaneles solaresEnergía solarFuentes de EnergíaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué uno de los AirPods siempre aparece sin batería y cómo evitarlo

Revisar el estado del estuche, los conectores y los indicadores de carga puede evitar que uno de los AirPods se quede sin energía cuando más lo necesitas

Por qué uno de los AirPods siempre aparece sin batería y cómo evitarlo

Acusan a ChatGPT de poner en riesgo la vida de un hombre por “consejos”de salud: el caso ya llegó a tribunales

Un pastor aseguró que el chatbot de OpenAI lo alentó a no pedir atención médica cuando tuvo los primeros síntomas de una embolia pulmonar

Acusan a ChatGPT de poner en riesgo la vida de un hombre por “consejos”de salud: el caso ya llegó a tribunales

TikTok se enfrenta a una multa millonaria de la Unión Europea por exponer datos de menores a terceros

El dictamen preliminar de la Comisión Europea sostiene que la configuración de privacidad permite que niños y adolescentes queden visibles para desconocidos, con riesgos de acoso y contactos indeseados

TikTok se enfrenta a una multa millonaria de la Unión Europea por exponer datos de menores a terceros

Comprar casas prefabricadas en Amazon desde USD 9.125: lo que debes saber de estas opciones de vivienda

Su estructura plegable permite transportarlas, montarlas y desmontarlas con rapidez, apta para mudanzas frecuentes

Comprar casas prefabricadas en Amazon desde USD 9.125: lo que debes saber de estas opciones de vivienda

Fotos, videos y documentos de WhatsApp pueden llenar la memoria de tu celular: aprende a eliminarlos fácilmente

Una limpieza periódica de los archivos multimedia ayuda a mejorar el rendimiento del celular y aprovechar mejor el almacenamiento

Fotos, videos y documentos de WhatsApp pueden llenar la memoria de tu celular: aprende a eliminarlos fácilmente

DEPORTES

Contundente respaldo de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras el accidente en el Gran Premio de Hungría

Contundente respaldo de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras el accidente en el Gran Premio de Hungría

El comité de Nueva York y Nueva Jersey afirma que recibirá la mayor parte de la venta del césped del MetLife tras el Mundial 2026

De un show de chamamé a un fanático vestido de capibara: el extenso recibimiento de 4 dias a Scaloni en la casa familiar de Pujato

La profunda reflexión de Andrés Chapu Nocioni: “Me parece una barbaridad que digan que Argentina es una sociedad racista”

LeBron James dejó Los Angeles Lakers tras ocho temporadas y jugará en Philadelphia 76ers a los 41 años: “No voy por el dinero”

TELESHOW

Mirtha Legrand fue al teatro a ver a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe: la ovación del público y su divertida crítica

Mirtha Legrand fue al teatro a ver a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe: la ovación del público y su divertida crítica

La postal romántica de Mauro Icardi con la China Suárez en el Lago di Como: “Un amor a la italiana”

El Polaco mostró su impactante cambio físico con una foto frente al espejo: la reacción de Barby Silenzi

Murió a los 67 años Walter Ortiz, fundador de Devastación y pilar del metal extremo argentino

Dalma Maradona celebró los 4 años de su hija Azul: una reflexión sobre el amor, los miedos y las enseñanzas

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Guatemala inicia la fase cero para definir un nuevo aeropuerto internacional

El Gobierno de Guatemala inicia la fase cero para definir un nuevo aeropuerto internacional

Asfura pide al Congreso aprobar reformas para rescatar financieramente a la ENEE y advierte sobre sus pérdidas millonarias

Más de 500 agentes reforzarán la seguridad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana

El Viceministerio de Transporte desplegará un plan estratégico de seguridad vial durante las vacaciones de agosto en El Salvador

Agentes de la SGAIA en Guatemala localizan 94 paquetes con posible cocaína ocultos en un picop en Zacapa