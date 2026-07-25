El Salvador

La prueba de tinta indeleble para las elecciones de 2027 en El Salvador falla en su primera verificación

La sustancia evaluada solo dejó una marca parcial en varios frascos abiertos durante la revisión previa, un resultado que frena por ahora la compra del insumo electoral.

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Frasco negro de tapa plateada con tinta morada, etiqueta con la bandera de El Salvador y el texto TINTA INDELEBLE ELECTORAL, sobre una mesa de madera.
Las primeras verificaciones de tinta indeleble para las elecciones de 2027 en El Salvador no dieron los resultados esperados./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las primeras verificaciones de tinta indeleble para los comicios presidenciales de 2027 en El Salvador no ofrecieron los resultados esperados. Según declaraciones de Carlos Martínez, director ante la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) del partido VAMOS, la sustancia utilizada no logró la marca característica que exige la normativa electoral.

En declaraciones recogidas por Radio YSKL, Martínez brindó detalles tras una de las pruebas coordinadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que busca asegurar la fiabilidad de los insumos antes de su adquisición para los comicios del 27 de febrero del próximo año.

Durante el proceso, representantes de la Dirección de Organización Electoral (DOE) y técnicos de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM) abrieron entre cuatro y cinco frascos de la tinta propuesta por la empresa proveedora. “Lastimosamente no manchó como debería haber manchado, sino que solo marcó una parte”, detalló Martínez, quien subrayó que el producto no cumplió con el estándar requerido para garantizar la integridad en el proceso de votación. Según Martínez, uno de los miembros de la DOE explicó ante los observadores que la evaluación se limitó a pruebas superficiales de marcaje y no incluyó ensayos químicos para verificar resistencia a sales, agua o alcohol.

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Carlos Martínez, director ante la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) del partido VAMOS, brindó declaraciones de Radio YSKL para brindar detalles sobre cómo fue la primera verificación de la tinta indeleble para el proceso electoral de 2027 en El Salvador. Martínez informó que la tinta no brindó los resultados esperados. / (Radio YSKL)

La compañía proveedora —cuyo nombre no fue revelado por los responsables de la jornada— ha suministrado este insumo en procesos previos. Martínez confirmó que se trata de la misma empresa responsable en elecciones anteriores, aunque admitió no conocer la identidad de la firma. El funcionario relató que los técnicos de la Universidad se comprometieron a emitir un informe detallado sobre los resultados obtenidos en la jornada, mientras el TSE anunció que remitirá observaciones a la compañía antes de autorizar nuevas pruebas.

De acuerdo con Martínez, el Tribunal Supremo Electoral aún no ha definido cuándo se realizará la siguiente ronda de evaluaciones. “No nos dieron indicaciones”, puntualizó Martínez, y recalcó que los responsables universitarios deben entregar su análisis oficial antes para que se tomen decisiones sobre la contratación. El procedimiento forma parte de una fase previa que, según la JVE, fue incorporada en esta edición para reforzar la transparencia y la fiscalización, algo que no ocurría en administraciones pasadas, donde las pruebas se efectuaban luego de suscribir los contratos.

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No obstante, el Código Electoral, en su artículo 135, literal L, faculta a la Junta de Vigilancia Electoral a “emitir opinión ante el Tribunal Supremo Electoral, sobre la calidad de la tinta indeleble u otros mecanismos que garanticen la seguridad en la emisión del voto”.

Un dedo índice con tinta morada indeleble, junto a una mano difuminada y un fondo de madera granulado.
La compra de la tinta indeleble se mantiene en suspenso hasta que se emitan los informes técnicos y se definan nuevas pruebas para las elecciones de 2027./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los comicios previos, el Tribunal Supremo Electoral ha adquirido más de 9,000 frascos de tinta indeleble con un monto que ha oscilado entre 125,000 y 130,000 dólares.

La Junta de Vigilancia Electoral destacó el valor de haber sido convocada a supervisar esta etapa previa. “Para mí y para los demás directores, estuvo muy bien que nos hayan tomado en cuenta”, sostuvo Martínez en conversación con Radio YSKL. El director recordó que la función de la JVE es fiscalizar todos los procedimientos vinculados a la organización electoral y consideró positivo que los ensayos de insumos se realicen de forma anticipada.

El incidente abre interrogantes sobre la calidad de la tinta indeleble que se utilizará en las elecciones de 2027 y obliga al Tribunal Supremo Electoral a garantizar que los productos adquiridos cumplan con los estándares internacionales de seguridad y permanencia. Hasta la emisión de los informes técnicos y la realización de nuevas pruebas, la adquisición de la tinta permanece en suspenso.

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